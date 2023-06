ITA Airways e Turkish Airlines lanciano una codeshare partnership

ITA Airways e Turkish Airlines annunciano congiuntamente l’inizio di una partnership in codeshare che entrerà in vigore entro luglio 2023. L’accordo firmato tra le due compagnie di bandiera offrirà maggiore flessibilità in termini di scelte di volo per i clienti di entrambe le compagnie aeree tra l’Italia e la Turchia.

Attraverso questa codeshare partnership, gli ITA Airways marketing flight numbers saranno inseriti sui voli Turkish Airlines tra Roma e Istanbul. Turkish Airlines posizionerà i suoi marketing flight numbers su 9 destinazioni di ITA Airways in Italia da Roma, tra cui Brindisi, Bari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Trieste. Questa partnership fornirà servizi avanzati ai clienti di entrambe le compagnie aeree, con una connettività senza soluzione di continuità, unico biglietto, check-in di passeggeri e bagagli fino alla loro destinazione finale.

Bilal Eksi, CEO di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Roma e Istanbul sono sempre state città eccezionali per attrarre e connettere le persone. Sono fermamente convinto che questo accordo di codeshare tra Turkish Airlines e ITA Airways svilupperà il network esistente con ancora più destinazioni e favorirà la cooperazione e il traffico tra due Paesi ad alto potenziale. Inoltre, questa partnership è sulla buona strada per generare energia positiva per il turismo, espandere la portata di Turkish Airlines e migliorare i vantaggi per i clienti”.

“Con la partnership in codeshare con Turkish Airlines, la strategia commerciale di crescita di ITA Airways fa un passo avanti, insieme alle partnership esistenti con i principali vettori mondiali”, ha dichiarato Fabio Lazzerini, CEO and General Manager, ITA Airways. “Questa partnership apre una rotta di accesso privilegiata a Istanbul, una delle città più affascinanti e ricche di storia del mondo per tutti i passeggeri di ITA Airways. Questo accordo rappresenta il 32° codeshare della Compagnia: un ottimo risultato che abbiamo raggiunto in meno di due anni”.

I nuovi voli in codeshare saranno disponibili per l’acquisto attraverso i canali di vendita e i siti Web delle compagnie aeree su ita-airways.com e turkishairlines.com.

(Ufficio Stampa ITA Airways)