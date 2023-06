LATAM seleziona i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare fino a 146 Airbus A320neo Family

Pratt & Whitney ha annunciato che LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM”) ha selezionato i motori GTF per equipaggiare ulteriori aeromobili A320neo Family, in aggiunta al loro ordine iniziale, dove ha selezionato i motori GTF per equipaggiare più di 40 velivoli nel 2013. In combinazione con le restanti opzioni, l’accordo raggiungerà un totale di 146 velivoli. Pratt & Whitney fornirà inoltre alla compagnia aerea la manutenzione del motore attraverso un long-term EngineWise® Comprehensive service agreement.

“In LATAM ci impegniamo non solo a collegare il Sud America al mondo, ma a farlo prendendoci cura dell’ambiente e riducendo la nostra impronta di carbonio. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con Pratt & Whitney per equipaggiare la nostra A320neo Family, poiché prevediamo di far crescere questa flotta di oltre 100 unità nei prossimi anni”, ha affermato Roberto Alvo, CEO, LATAM Airlines Group.

“Con sede a Santiago del Cile, LATAM è il principale gruppo aereo dell’America Latina, con presenza in Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù, oltre a operazioni internazionali in America Latina ed Europa, Oceania, Stati Uniti e Caraibi. LATAM è stata la prima compagnia aerea nelle Americhe a utilizzare l’Airbus A320neo. LATAM opera attualmente più di 80 aeromobili Airbus A320ceo Family con motori V2500 e 16 Airbus A320neo con motori GTF“, afferma Pratt & Whitney.

“Il nostro rapporto con LATAM, incluso il loro predecessore LAN Airlines, risale a più di sette decenni con il motore Twin Wasp sugli aerei Douglas DC-3”, ha affermato Rick Deurloo, Commercial Engines president at Pratt & Whitney. “I motori GTF stanno già offrendo eccezionali vantaggi economici e di sostenibilità a LATAM e non vediamo l’ora di fornire un valore ancora maggiore negli anni a venire”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™, dotato di Collins Aerospace nacelle and accessories, offre la massima efficienza nei consumi e le più basse emissioni di gas serra per la famiglia Airbus A320neo. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx fino al 50% e l’impronta acustica fino al 75%.

Certificati per operare con 50% sustainable aviation fuel (SAF) e testati con successo per 100% SAF, i motori GTF sono pronti per consentire ulteriori riduzioni dell’impronta di carbonio, che aiuteranno l’industria aeronautica a raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Il motore GTF rappresenta la base per tecnologie di propulsione ancora più efficienti e sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il Pratt & Motore Whitney GTF Advantage e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

