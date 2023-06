British Airways torna a volare a Pechino

Il primo volo di British Airways da Londra a Pechino in più di tre anni è atterrato ieri a Beijing Daxing Airport.

“Questo è stato il primo volo passeggeri di British Airways tra le due città da gennaio 2020, quando la rotta è stata sospesa a causa della pandemia. La ripresa rivendica l’esclusività della compagnia aerea come unico vettore britannico che opera un servizio diretto tra Pechino e il Regno Unito.

I voli opereranno quattro volte a settimana tra Pechino e Londra, con partenza da Daxing Airport il martedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica.

British Airways e il joint business partner China Southern operano entrambi da Daxing, offrendo ai clienti una maggiore connettività tra il Regno Unito e la Cina, con trasferimenti più facili, una scelta più ampia di voli successivi e maggiori vantaggi. I vantaggi per i frequent flyer attraverso il joint business includono maggiori opportunità di raccogliere punti, la possibilità di prenotare tramite i siti Web o le app di entrambe le compagnie aeree, un migliore accesso alle lounge e l’accesso a prodotti e servizi di alta qualità in volo e a terra”, afferma British Airways.

Per celebrare il momento, Louise Street, British Airways’ Director of Worldwide Airports, ha dato il benvenuto al volo inaugurale, salutando i clienti e l’equipaggio allo sbarco. Louise Street, ha dichiarato: “Il riavvio di una delle nostre rotte più importanti dopo più di tre anni è un momento tanto atteso per tutti noi di British Airways. Dopo la riuscita ripresa dei voli tra Shanghai e Londra ad aprile, siamo entusiasti di tornare anche a Pechino, riunire famiglie e amici e facilitare ancora una volta i viaggi internazionali. Non vediamo l’ora di lavorare fianco a fianco con il nostro joint business partner China Southern, per fornire opzioni di transito più ampie e vari vantaggi ai nostri clienti in Cina e nel Regno Unito”.

“I clienti che viaggiano tra le due città possono usufruire della nuova cabina Club Suite (business class) della compagnia aerea, con accesso diretto al corridoio, una porta per una maggiore privacy e lussuosi flat-bed seats in una configurazione 1-2-1. Vantando il 40% in più di storage space, Club Suite include uno specchio, WiFi, schermi di intrattenimento in volo da 18,5 pollici, programmazione gate-to-gate ad alta definizione e alimentazione PC/USB, nuovi arredi tra cui un nuovo morbido cuscino e una trapunta di The White Company, nuovi amenity kit, un servizio migliorato e un’esperienza culinaria migliorata.

Nell’ottobre 2019, British Airways è stata la prima compagnia di bandiera internazionale a trasferire le operazioni a Daxing Airport, di recente apertura, progettato dall’architetto britannico-iracheno Zaha Hadid. I clienti che volano a Daxing possono beneficiare di un collegamento ferroviario ad alta velocità con la città e godere di strutture all’avanguardia, tra cui una lounge recentemente riprogettata per gli aventi diritto.

I biglietti sono ora in vendita su ba.com e tutti i clienti British Airways, compresi quelli che viaggiano da e per Pechino, hanno la possibilità di acquistare compensazioni di carbonio di alta qualità da progetti climatici certificati e sustainable aviation fuel”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)