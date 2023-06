SkyTeam nomina Andrés Conesa, CEO di Aeromexico, Alliance Chairman

SkyTeam ha annunciato al 79th IATA AGM in Istanbul che Andrés Conesa, Aeromexico Chief Executive Officer, è il nuovo chair dell’alliance board. La nomina è stata approvata a Istanbul in una riunione dello SkyTeam Alliance Board, che è composto dai CEO di tutte le compagnie aeree membri e sovrintende alla strategia globale di SkyTeam.

Il dottor Conesa è alla guida di Aeromexico, uno dei membri fondatori di SkyTeam, dal 2005. Nel suo ruolo di SkyTeam Chairman, lavorerà con il CEO di SkyTeam, Patrick Roux, e con i dirigenti senior delle compagnie aeree associate a SkyTeam per determinare le priorità strategiche e il lavoro dell’alleanza mentre continua a concentrarsi sulla tecnologia e sulla sostenibilità per migliorare l’esperienza del cliente.

A partire da oggi, il dottor Conesa sostituisce Walter Cho, CEO and Chairman of Korean Air, che è stato chairman of SkyTeam Alliance Board dal 2019.

“Mentre SkyTeam e i suoi membri guardano al futuro, Andrés ci aiuterà a guidare il nostro focus strategico mentre tracciamo un percorso verso una maggiore sostenibilità e una tecnologia leader del settore, per rafforzare la nostra promessa fondamentale di offrire un’esperienza cliente senza soluzione di continuità. Vorremmo ringraziare Walter per il suo mandato, durante il quale ha contribuito a guidare la nostra alleanza attraverso la pandemia verso un futuro di maggiore sostenibilità per i viaggi aerei”.

“Sono onorato di affrontare questa nuova sfida. In qualità di compagnia aerea fondatrice, Aeromexico è orgogliosa della crescita di SkyTeam nei suoi 23 anni di storia. Il nostro settore condivide un obiettivo comune e dobbiamo fare la nostra parte per aderire e implementare le migliori pratiche per portare l’alleanza SkyTeam a nuovi livelli, sempre incentrata sul cliente, guidata dalla tecnologia e con una mentalità sostenibile”.

(Ufficio Stampa SkyTeam)