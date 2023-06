Star Alliance nomina Theo Panagiotoulias nuovo CEO

Star Alliance annuncia che Theo Panagiotoulias è stato scelto per diventare il suo prossimo CEO.

Panagiotoulias ha più di 25 anni di esperienza internazionale nel settore delle compagnie aeree e dell’aviazione. Entra a far parte di Star Alliance da Hawaiian Airlines, dove è stato Senior VP for Global Sales and Alliances dal 2014. In precedenza, Panagiotoulias è stato VP and GM (Asia Pacific) presso il travel technology provider Sabre Corporation, nonché un veterano di 15 anni di American Airlines, dove ha ricoperto diversi incarichi commerciali, operativi e gestionali.

“A nome del board of Star Alliance, vorrei congratularmi con Theo per essere stato nominato prossimo CEO di Star Alliance”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO of United Airlines and Chairman of the Star Alliance Chief Executive Board. “L’international commercial and airline experience di Theo gli ha dato una buona comprensione delle sfide e delle opportunità che il nostro settore deve affrontare oggi. Credo che sia la persona giusta per guidare Star Alliance nel futuro”.

“Star Alliance collega il mondo”, ha affermato Panagiotoulias. “Più di 200 milioni di clienti volano ogni anno con le sue 26 compagnie aeree associate, su più di 16.000 voli al giorno. L’Alleanza ha anche guidato la rivoluzione per promuovere un’esperienza più fluida per i passeggeri. Sono onorato di essere stato scelto per guidare Star Alliance e lavoriamo direttamente con i nostri 26 vettori membri, mentre continuiamo a innovare come alleanza di compagnie aeree leader a livello mondiale”.

Panagiotoulias succederà a Charlotta Wieland, che è stata distaccata da SAS – Scandinavian Airlines per ricoprire il ruolo di CEO ad interim di Star Alliance dal gennaio 2023. Con l’arrivo di Panagiotoulias, Wieland tornerà in SAS e si unirà anche allo Star Alliance Alliance Management Board come rappresentante di SAS. La nomina di Panagiotoulias dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi, al completamento di alcuni processi amministrativi.

“A nome di Star Alliance e dei suoi vettori membri, vorrei ringraziare Charlotta per il suo servizio a Star Alliance come CEO ad interim e darle il bentornato al suo posto nell’Alliance Management Board”, ha affermato Kirby.

Star Alliance è stata nominata World’s Best Airline Alliance da Skytrax nel 2022. Mira a facilitare un’esperienza di viaggio fluida e di alta qualità tra i suoi 26 vettori membri, con trasferimenti fluidi attraverso una vasta rete globale, insieme a premi e riconoscimenti per frequent international travellers.

Nel 2022 l’Alleanza ha celebrato il suo 25° anniversario come l’alleanza aerea internazionale più longeva. Ha inoltre segnato diverse pietre miliari importanti, tra cui il lancio della prima airline alliance credit card con HSBC Australia e la creazione di un modello di viaggio intermodale, che estende la rete dell’Alleanza oltre i viaggi aerei ad altri ecosistemi di trasporto, come le reti ferroviarie.

(Ufficio Stampa Star Alliance)