News Brevi – 06.06.2023

GOL AIRLINES NOMINA AVIAREPS GSA IN 18 PAESI IN TUTTO IL MONDO – A partire dal 1° giugno, la compagnia aerea brasiliana GOL Linhas Aéreas ha nominato AVIAREPS come General Sales Agent (GSA) in 18 paesi in tutto il mondo. AVIAREPS, azienda leader nella rappresentanza per i brand dell’aviazione, del turismo e dell’ospitalità con 67 uffici in 61 paesi nel mondo, supporterà la compagnia aerea con una gamma completa di servizi di vendita e biglietteria in Austria, Germania, Svizzera, Benelux, Paesi Nordici, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Malesia e Panama. GOL è una compagnia brasiliana basata a San Paolo con hub a San Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia e Fortaleza. Fondata nel 2001, GOL è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi vettori in America Latina, operando circa 700 voli ogni giorno. La collaborazione con AVIAREPS migliorerà la presenza di GOL, espanderà le sue vendite nei mercati cruciali a livello globale e porterà ulteriori viaggi e turismo da quei mercati. Con uffici locali in 61 paesi in tutto il mondo, AVIAREPS possiede le risorse e le competenze necessarie per accrescere efficacemente la presenza di GOL a livello internazionale. Luiz Teixeira, Head of International Sales di GOL, dichiara: “Siamo lieti di annunciare la nomina di AVIAREPS come nostro General Sales Agent in 18 mercati in tutto il mondo. Questa partnership strategica rafforzerà ulteriormente la nostra presenza a livello globale e ci consentirà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico in tutto il mondo. La vasta conoscenza ed esperienza nel settore dell’aviazione di AVIAREPS la rende il partner ideale per rappresentare GOL Airlines. Insieme, miriamo a migliorare la visibilità del nostro marchio e a fornire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità ai passeggeri di tutto il mondo. Siamo fiduciosi che l’esperienza e l’ampio network di AVIAREPS svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la crescita di GOL Airlines in questi mercati chiave”.

L’ICAO COUNCIL PRESIDENT RICONOSCE I CONTRIBUTI DEL GIAPPONE ALL’AVIAZIONE GLOBALE – Concentrandosi sulla cooperazione globale in materia di aviazione e sulla protezione ambientale, la missione in Giappone dell’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano, che si è svolta dal 27 maggio al 2 giugno 2023, comprendeva incontri bilaterali con il Ministry of Foreign Affairs (MOFA) of Japan’s State Minister, Shunsuke Takei, il Vice-Minister, Masatoshi Akimoto, e il Deputy Director-General for Global Issues, Keiichi Hara. Il Presidente ha anche incontrato il Japan’s State Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Toshiro Toyoda, e l’Assistant-Vice Minister for Aviation, Toshiyuki Onuma. Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza e la protezione dell’aviazione a livello regionale e globale, i leader hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulle iniziative sostenibili in materia di sustainable aviation fuel, in particolare nel contesto del conseguimento dell’obiettivo a lungo termine riguardo la decarbonizzazione dell’aviazione deciso alla 41a sessione dell’assemblea dell’ICAO. Anche l’imminente ICAO Aviation Environment Conservation Committee Steering Group Meeting, che si terrà a Takamatsu nell’ottobre di quest’anno, è stata evidenziato in questo senso. A nome dell’ICAO, Sciacchitano ha espresso la gratitudine dell’Organizzazione per l’impegno e i contributi di lunga data del Giappone alle sue attività e ha stabilito le safety, security and sustainability priorities dell’ICAO a breve e medio termine. Ha anche elogiato il governo e l’industria aeronautica del Giappone per il loro impegno a rendere disponibile e utilizzare il 10% di SAF negli aeroporti giapponesi entro il 2030. La missione prevedeva anche la cooperazione su temi simili con le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali giapponesi. Le discussioni di Sciacchitano con i CEO di Japan Airlines, ANA Airlines, Haneda Airport e Narita International Airport hanno rispecchiato l’impegno dell’ICAO nell’assicurare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa verso il raggiungimento delle priorità del settore del trasporto aereo globale. Ha inoltre tenuto una conferenza agli studenti della Sophia University.

ANA SI UNISCE ALLA IATA TURBULENCE AWARE PLATFORM – All Nippon Airways (ANA) l’International Air Transport Association (IATA) hanno annunciato che ANA diventerà la prima compagnia aerea giapponese ad aderire alla IATA Turbulence Aware platform. Questo programma volontario aiuta le compagnie aeree a mitigare le turbolenze raccogliendo e condividendo dati di volo in tempo reale con le compagnie aeree partecipanti, che aiutano a informare meglio i loro piloti e dispatchers per selezionare rotte di volo e altitudini ottimali, navigando intorno a unsafe weather conditions. “ANA è orgogliosa di partecipare allo IATA Turbulence Aware program per rafforzare la sicurezza e fornire importanti informazioni operative all’industria aeronautica dai nostri voli attraverso il Giappone e il mondo”, ha affermato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “La sicurezza è la nostra massima priorità e attraverso questa piattaforma speriamo di migliorare ulteriormente le nostre pratiche e di contribuire a migliorare la sicurezza del settore in generale”. “Avere accesso a dati accurati e tempestivi consente agli equipaggi di migliorare la sicurezza evitando le turbolenze. Siamo lieti che ANA contribuisca con i dati a Turbulence Aware, migliorando in particolare la copertura nell’Asia del Pacifico”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. ANA introdurrà il Turbulence Aware system sui suoi Boeing 737 nel FY23, con l’intenzione di espandersi ad altri velivoli in futuro. La turbolenza è una delle principali preoccupazioni per la sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri delle compagnie aeree. Attraverso la condivisione delle informazioni, questo sistema migliorerà operativamente la pianificazione e la previsione.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS SVELA LE TENDENZE DI VIAGGIO – British Airways Holidays ha pubblicato il suo Travel Trends Report, fornendo una panoramica degli atteggiamenti che stanno influenzando l’attuale panorama dei viaggi e di come questi sono cambiati negli ultimi tre anni. Il documento ha identificato sette aree chiave per il 2023, con statistiche di esempio tra cui la crescita dell’all-inclusive. Due terzi affermano che il viaggio è diventato più prezioso dopo la pandemia. Oltre il 70% dei consumatori ora preferisce prenotare le proprie vacanze tramite fornitori di fiducia per una maggiore sicurezza. Oltre a identificare le tendenze chiave, il report include anche l’analisi dei dati del sito Web per rivelare quali destinazioni hanno registrato un picco nelle ricerche rispetto a prima della pandemia. Il report evidenzia i risultati chiave di oltre 2.000 consumatori che sono stati intervistati su domande relative a valore, viaggi, vacanze all-inclusive e sostenibilità.

NORWEGIAN RIPORTA UN FORTE MESE DI MAGGIO – Norwegian ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri con un load factor dell’84% a maggio. Sulle rotte verso destinazioni turistiche popolari, il load factor è stato del 90%. La compagnia aerea è ben preparata ad accogliere i passeggeri in quella che si prevede sarà un’intensa stagione estiva. “Maggio è stato un altro mese solido per Norwegian per traffico passeggeri. Molti dei nostri clienti hanno approfittato dei weekend lunghi e delle vacanze di maggio per recarsi in famose destinazioni balneari e città in tutta Europa. Il nostro load factor su questi voli è stato del 90%”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha fatto volare 1.900.211 passeggeri a maggio, in aumento del 17% rispetto a maggio 2022. A maggio Norwegian ha operato in media 74 aeromobili con una regolarità, quota di voli di linea effettuati, del 99,7%. La puntualità è stata dell’84,9% a maggio, la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante i continui problemi di controllo del traffico aereo all’aeroporto di Copenhagen, che rappresentano quasi la metà dei ritardi e delle cancellazioni di questo mese. A maggio, Norwegian ha ricevuto l’ultima consegna del Boeing 737 MAX 8 prima dell’estate. Su una flotta totale di 81 aeromobili, la flotta comprende ora 13 aeromobili di questo tipo, dimostrando l’impegno di Norwegian nel ridurre le emissioni, rinnovando la sua flotta. “Sono molto lieto di aver preso in consegna tutti i nuovi aeromobili previsti per la stagione estiva, oltre ad aver dato il benvenuto a bordo a molti nuovi colleghi. Questo ci consente di servire i nostri clienti su aerei Norwegian operati da crew Norwegian, piuttosto che approvvigionarsi di capacità tramite wet lease. Incoraggiamo i clienti che hanno bisogno di viaggiare in date specifiche durante le settimane più trafficate di luglio a prenotare presto i loro biglietti con noi”, ha affermato Karlsen.

NORWEGIAN SUGGERISCE IDEE DI VACANZA IN NORVEGIA – Norwegian informa: “Grazie alla valuta norvegese più debole, non c’è mai stato un momento più conveniente per esplorare la Norvegia. Questo spettacolare paese scandinavo offre panorami mozzafiato e una vasta gamma di attrazioni e attività per soddisfare ogni interesse ed età. Norwegian suggerisce alcune idee per una vacanza in Norvegia. C’è una vasta gamma di attività per tenere occupati i vacanzieri più esigenti e le spettacolari montagne, i fiordi e i piccoli villaggi aspettano di essere esplorati”. ”Una vacanza in Norvegia può essere facilmente combinata con alcuni giorni nella capitale Oslo seguiti dalla visita di alcune delle nostre famose destinazioni come Lofoten, Tromsø e Trondheim. Norwegian offre voli diretti per Oslo da London Gatwick, così come da altre famose città europee, e dispone di un’ampia rete di rotte domestiche in Norvegia”, afferma Magnus Maursund, Chief Commercial Officer, Norwegian. “Le Lofoten, Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, sono alcuni esempi. Norwegian opera 14 rotte domestiche in Norvegia verso Alta, Ålesund, Andenes, Bergen, Bodø, Harstad/Narvik, Haugesund, Kirkenes, Kristiansand, Longyearbyen-Svalbard, Molde, Stavanger, Tromsø e Trondheim”, conclude Norwegian.

LEONARDO PRESENTA LE SUE NUOVE TORRETTE PER LA DIFESA NAVALE A SEAFUTURE – Leonardo informa: “Due nuove torrette per la difesa navale e terrestre vanno ad arricchire, con capacità e prestazioni evolute, le rispettive famiglie tecnologiche. Sono la LIONFISH® 30 e la HITFIST® 30 UL, presentate da Leonardo per la prima volta al Salone Seafuture (La Spezia 5-8 giugno). Le torrette, a controllo remoto, integrano il Leonardo 30mm X-GUN, nuovo sistema d’arma ITAR-free ad alimentazione elettrica sviluppato in-house con tecnologie innovative e brevettate. I nuovi sistemi di difesa di Leonardo sono stati progettati e sviluppati per rispondere a scenari operativi in continua evoluzione caratterizzati da minacce sempre più complesse, soprattutto aeree”.

IBERIA RIBADISCE L’IMPORTANZA DEI COLLEGAMENTI DOMESTICI – Le rotte domestiche sono essenziali per la connettività all’interno della Spagna e anche all’estero, oltre a contribuire in modo significativo alla creazione di ricchezza e occupazione nel Paese. Secondo uno studio realizzato da PwC per Iberia, per ogni milione di passeggeri che utilizzano questi voli, vengono generati 102 milioni di euro di PIL e 1.852 posti di lavoro a tempo pieno. Come afferma Beatriz Guillén, Director of Global Sales at Iberia: “Fino a quando non esisterà un vero sistema intermodale che consenta un collegamento efficiente degli aeroporti con le ferrovie ad alta velocità, è impossibile sostituire i voli a corto raggio con i viaggi in treno. Senza voli domestici non è possibile soddisfare la domanda dei milioni di viaggiatori che hanno bisogno di coincidere con i loro voli di medio e lungo raggio”. “La società di consulenza PwC ha studiato le cinque rotte di Iberia che hanno un’alternativa ferroviaria con circa due ore e mezza di viaggio. Queste sono: Madrid-Barcellona, Madrid-Malaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante e Madrid-Siviglia. Lo sviluppo dei viaggi ferroviari ad alta velocità su queste cinque rotte ha comportato una perdita di quote aeree e una riduzione delle frequenze di volo. I viaggiatori hanno sostituito l’aereo al treno ad alta velocità per quei viaggi in cui offre un’alternativa soddisfacente, principalmente da punto a punto. Tra il 2007 e il 2019 il numero di passeggeri che hanno viaggiato in aereo sulle cinque rotte studiate è diminuito di oltre la metà, passando da 8,97 a 4,06 milioni. Iberia ha mantenuto principalmente le frequenze che consentono il trasferimento di passeggeri che effettuano viaggi a lungo raggio. Tra il 2003 e il 2022, il numero di frequenze si è ridotto in media del 64% sulle cinque rotte studiate. Tuttavia, i voli a corto raggio continuano ad essere essenziali per trasferire i passeggeri all’hub di Madrid-Barajas da dove Iberia e altre compagnie aeree collegano la Spagna con destinazioni internazionali, in particolare in America Latina e Stati Uniti. Oltre a notevoli danni economici, un’ipotetica eliminazione di queste rotte ridurrebbe la connettività nazionale e internazionale nelle aree periferiche della Spagna e aumenterebbe il rischio di migrazione dei passeggeri verso altri aeroporti internazionali, il che indebolirebbe l’hub di Madrid-Barajas a favore di altri, come quelli di Parigi e Francoforte. Prima di considerare la possibilità di sostituire i voli a corto raggio con viaggi ferroviari ad alta velocità, sarebbe necessario progettare e implementare un sistema intermodale efficiente per garantire la connettività per i passeggeri a medio e lungo raggio”, afferma Iberia. Teresa Parejo, Head of Sustainability, Iberia, sottolinea: “Il settore dell’aviazione continuerà a ridurre le proprie emissioni grazie ai miglioramenti tecnologici e, in particolare, al graduale aumento dell’uso del SAF. IAG e, naturalmente, Iberia si impegnano a utilizzare il 10% di SAF sui propri voli entro il 2030”.

COLLINS AEROSPACE PRESENTA UNA CONNECTED GALLEY SOLUTIONS – Collins Aerospace, un’azienda di Raytheon Technologies, sta introducendo una conveniente wireless connectivity solution for airplane galley inserts, fornendo efficienze operative e risparmi sui costi per le compagnie aeree, sostenendo anche un migliore servizio passeggeri. Una volta collegati, i galley inserts trasmettono automaticamente i dati in tempo reale dall’aeromobile alle operazioni di manutenzione, distinguendo tra problemi specifici dei componenti dell’unità e problemi di interfaccia dell’aeromobile, come faulty water or power supplies. Questi dati forniscono le informazioni necessarie per identificare rapidamente i guasti dell’unità, diminuendo il tempo impiegato per la risoluzione dei problemi e riducendo le occorrenze di diagnosi errate dei malfunzionamenti. Oltre ai vantaggi diagnostici, se implementati su flotte più ampie, i dati raccolti potrebbero in definitiva prevedere guasti futuri prima che si verifichino, consentendo alle compagnie aeree di pianificare meglio, mitigare i guasti prima che si verifichino e valutare più accuratamente le esigenze di inventario e riparazioni. “La connected galley inserts solution di Collins utilizzerà l’intelligenza artificiale e i big data per analizzare accuratamente le informazioni raccolte e prendere decisioni informate che meglio si adattano alle operazioni, senza investimenti eccessivi o tempi di modifica dell’aeromobile”, ha affermato Alison Davidson, vice president and general manager of Cabin Products for Collins Aerospace. “Questa soluzione unica è resa possibile combinando l’esperienza, le risorse e le capacità del nostro Connected Aviation Solutions business con i nostri Interiors cabin products, per fornire ai clienti delle compagnie aeree dati coerenti, affidabili e fruibili”. L’implementazione è semplice in quanto la soluzione connessa può essere installata senza modifiche all’aeromobile e si integra perfettamente con i Collins galley inserts esistenti. La funzionalità wireless si integra facilmente con le reti Wi-Fi esistenti in volo, richiedendo una quantità minima di dati per trasmettere informazioni al personale di manutenzione e ai membri dell’equipaggio, senza sovraccaricare i servizi di rete. La soluzione è esposta all’Aircraft Interiors Expo di Amburgo, Germania.

COLLINS AEROSPACE PRESENTA LA BUSINESS CLASS SUITE AURORA – Collins Aerospace ha svelato Aurora, la prima fully lie-flat Business Class suite dell’azienda progettata esclusivamente per narrow body aircraft. “Il comfort eccezionale, lo spazio e i servizi di Aurora offrono ai viaggiatori una esperienza di lusso, armonizzata con gli standard wide body”, ha affermato Cynthia Muklevicz, Vice President of Business Development, Collins Aerospace. “Il design intelligente, l’ingegnerizzazione e l’integrazione forniscono livelli premium di privacy e opzioni personalizzabili, senza influire sulla densità della cabina, consentendo di rendere Aurora unica”. La perfetta integrazione di Aurora con gli equipaggiamenti di cabina esistenti o su misura ottimizza l’ingombro, la funzionalità e il servizio. Il design integrato conferisce alle cabine una sensazione più spaziosa e aperta. Aurora dovrebbe essere consegnata ai suoi primi clienti a partire dal 2024 ed è in mostra all’Aircraft Interiors Expo di Amburgo, Germania.

JETBLUE ESPANDE IL SUO NETWORK NEI CARAIBI – JetBlue ha annunciato l’intenzione di continuare ad espandersi negli Stati Uniti e nei Caraibi, incluso il lancio di due nuove destinazioni, offrendo più voli a basso costo ai clienti nelle città di New York, Boston, Orlando e Los Angeles. JetBlue offrirà ora voli diretti verso due nuove destinazioni dal John F. Kennedy (JFK) di New York: il Robert Llewellyn Bradshaw International Airport (SKB) in St. Kitts e il Nevis and Philip S. W. Goldson International Airport (BZE) in Belize City, Belize. JetBlue lancerà anche un servizio tra l’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX) e il Lynden Pindling International Airport (NAS) in Nassau, Bahamas; tra il Boston Logan International Airport (BOS) e il Maurice Bishop International Airport (GND) a Grenada; tra l’aeroporto internazionale di Orlando (MCO) e Raleigh-Durham International Airport (RDU) in North Carolina. “Siamo orgogliosi di continuare a diversificare la nostra rete e di introdurre ancora più opzioni per connettere i nostri clienti nelle nostre città principali di New York, Boston, Orlando e Los Angeles ai luoghi in cui vogliono volare, offrendo un servizio più eccezionale e tariffe basse tutti i giorni a più clienti”, ha affermato David Jehn, vice president, network planning and partnerships, JetBlue.

GLI STATI CONCORDANO UN MAGGIORE SOSTEGNO AGLI STANDARD ICAO PER AUMENTARE AVIATION SAFETY, SECYRITY AND SUSTAINABILITY – I principali risultati del Global Implementation Support Symposium (GISS) dell’ICAO, tenutosi a Seoul la scorsa settimana, includevano il riconoscimento a livello ministeriale dell’importanza fondamentale degli standard e delle strategie ICAO per uno sviluppo sicuro, protetto e sostenibile della rete globale di trasporto aereo, unitamente al ruolo centrale del sostegno dell’ICAO alla loro attuazione. I tredici Stati che hanno partecipato alla tavola rotonda ministeriale all’evento hanno anche sottolineato l’importanza degli sforzi dell’ICAO per sviluppare e implementare prodotti e servizi avanzati in questo settore e hanno inoltre identificato l’impiego dei SAF come un’area prioritaria. I risultati della tavola rotonda si sono basati su discussioni coinvolgenti e produttive tra l’ICAO e i rappresentanti di 50 paesi, che si sono concentrati sulla valutazione delle loro esigenze prioritarie e sullo sviluppo di proposte per il sostegno all’attuazione da parte dell’organizzazione. Questi sforzi hanno portato alla firma di tredici accordi bilaterali di sostegno all’attuazione tra l’ICAO e i governi partecipanti e hanno posto le basi per ulteriori accordi nel prossimo futuro. Come risultato dell’evento di tre giorni, a cui hanno partecipato oltre 1.000 parti interessate da tutto il mondo, l’ICAO sarà in grado di collaborare ancora più strettamente con la comunità aeronautica internazionale per migliorare la capacità. Ciò è stato evidenziato durante il GISS dalla presentazione del brand modernizzato per i servizi ICAO in quest’area, che sarà fornito dal prossimo Capacity Development and Implementation Bureau. Migliorando la resilienza e la sostenibilità della ripresa della rete globale del trasporto aereo, i governi salvaguarderanno e aumenteranno i benefici economici dei loro settori dell’aviazione.

ETIHAD AIRWAYS: FLIGHT SCHOOL CHALLENGE PER I GIOCATORI DEL MANCHESTER CITY – Etihad Airways informa: “Dopo aver dimostrato di poter gestire la pressione di un nuovo ruolo in campo, John Stones, ora stella del Manchester City, si è guadagnato le ali come Etihad Airways simulator pilot. Come parte di una divertente sfida con il partner di lunga data del Manchester City, Etihad Airways, ha preso il volo per atterrare in sicurezza in un Boeing 787 simulator contro i suoi compagni di squadra del City, Nathan Ake e Aymeric Laporte. In un nuovo video pubblicato oggi in vista della partita imminente a Istanbul, i giocatori si sono affrontati in un flight school challenge per scoprire quale giocatore potrebbe registrare il controlled landing più veloce negli aeroporti di una delle nuove destinazioni di Etihad Airways tra cui Copenhagen, Lisbona e Calcutta. Sono partiti da un’altitudine elevata rispetto all’aeroporto prescelto, con l’obiettivo di effettuare l’avvicinamento ed eseguire un atterraggio sicuro sulla pista nel minor tempo possibile”. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships, Etihad Airways, ha dichiarato: “La squadra del Manchester City comprende alcuni dei giocatori più dotati al mondo. Giocatori che sono stati allenati per eccellere sotto un’enorme pressione, con la forza mentale per fare tutto il necessario per essere i migliori. In Etihad Airways poniamo grande enfasi sulla formazione di piloti di livello mondiale. Mentre imparare a far atterrare un aereo in sicurezza richiede una formazione ed esperienza significative, volevamo vedere cosa succede quando questi stessi giocatori sono stati sfidati a competere in un nuovo tipo di azione, dove il giudizio, il coordinamento, la consapevolezza spaziale e le reazioni sono stati messi alla prova”.