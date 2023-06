Air Niugini diventa nuovo cliente del Dreamliner, finalizzando l’ordine per due Boeing 787-8

Boeing e Air Niugini hanno annunciato oggi un ordine per due 787-8 Dreamliner, per supportare la crescita della flotta a lungo raggio del vettore. I jet consentiranno alla compagnia di bandiera nazionale della Papua Nuova Guinea di volare su nuove rotte dalla nazione insulare del Pacifico e di aumentare la capacità per il turismo in entrata.

“La firma di questo contratto con Boeing per l’acquisto di due moderni 787 Dreamliner widebody consentirà ad Air Niugini di espandere la propria rete in Asia, Australia e Nuova Zelanda e di adempiere alla sua missione di principale compagnia aerea in Papua Nuova Guinea, fornendo il miglior servizio aereo nella regione”, ha affermato Gary Seddon, acting CEO of Air Niugini.

“Più di 85 clienti in tutto il mondo hanno effettuato ordini per oltre 1.600 Dreamliner. Da quando è entrata in servizio nel 2011, l’efficienza nei consumi, la flessibilità e il range della 787 Family hanno consentito alle compagnie aeree di aprire più di 350 nuove rotte non-stop”, afferma Boeing.

“L’eccellente capacità del 787 consente ad Air Niugini di aprire Port Moresby a più destinazioni, aumentando il turismo e la crescita economica nella regione del Pacifico meridionale”, ha affermato Erika Pearson, Boeing vice president, Commercial Sales and Marketing, Southeast Asia and Oceania. “La flessibilità, l’eccezionale efficienza e il comfort senza pari del Dreamliner consentiranno ad Air Niugini di fornire una migliore connettività a lungo raggio verso le isole”.

“Costruito con materiali compositi leggeri e dotato di motori avanzati, il 787 Dreamliner può trasportare fino al 20% di passeggeri in più riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce. L’autonomia del 787-8 arriva fino a 13.530 km in una tipica configurazione a due classi.

Boeing collabora con Air Niugini da oltre 45 anni. La compagnia aerea opera un domestic network da Port Moresby attraverso la Papua Nuova Guinea, oltre a voli internazionali attraverso la regione Asia-Pacifico, tra cui Australia, Singapore, Isole Salomone e Fiji. La flotta della compagnia aerea comprende Boeing 737 e 767“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)