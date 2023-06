TAP Air Portugal celebra la Festa della Repubblica del Portogallo

In occasione dell’evento organizzato da TAP in collaborazione con l’Ente del Turismo del Portogallo che si è svolto ieri sera presso Villa Barberini, la prestigiosa residenza dell’ambasciatore del Portogallo in Italia, per celebrare la Festa della Repubblica portoghese, il vettore ha sottolineato l’importanza di questa destinazione d’eccellenza, che vede un continuo e incessante apprezzamento da parte dei viaggiatori italiani.

“TAP, che a fine maggio è stata riconosciuta come la terza migliore compagnia aerea in Europa e la tredicesima a livello mondiale per il 2023 da AirlineRatings.com e che lo stesso sito aveva recentemente riconosciuto quale compagnia aerea più sicura in Europa e la sesta nel mondo sempre per il 2023, offre 93 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Grazie al codeshare con ITA Airways, è anche possibile partire da Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona, mentre attraverso l’accordo con AccesRail – e il conseguente Codeshare con Trenitalia – si può avere nello stesso biglietto la combinazione treno ad alta velocità-aereo, iniziando o terminando il viaggio nelle stazioni centrali di numerose città.

Dotata della più ampia rete di collegamenti per raggiungere il Portogallo in maniera capillare, TAP è la compagnia aerea leader per i viaggi nel Paese, incluse le isole di Madeira e le Azzorre, e il suo hub di Lisbona è anche una porta d’ingresso verso il Brasile, l’Africa – due mercati in cui si è affermata come il vettore di riferimento – il Venezuela, il Messico, il Canada e gli USA”, afferma TAP Air Portugal.

“Sempre alla ricerca di nuove e vantaggiose offerte per i propri passeggeri, nel 2023 TAP ha riformulato il programma Portugal Stopover. Considerato dal prestigioso Condé Nast Traveler il miglior programma del suo genere a livello mondiale, il Portugal Stopover consente ai passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto di beneficiare, all’andata – e ora anche al ritorno – di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa. Un’occasione davvero imperdibile per scoprire – o approfondire la conoscenza – di un Paese affascinante, ricco di storia, di cultura e dai paesaggi naturali mozzafiato.

E chi sceglie la Classe Business troverà l’eccellenza della gastronomia tradizionale ad alta quota, grazie alla collaborazione con “The Art of Tasting Portugal” che ha dato vita al progetto “Local Stars”, per portare la ricca offerta gastronomica del Paese nei menu di bordo serviti in questa classe. Un viaggio nei sapori di una cucina varia, colorata e decisa che non lascerà sicuramente indifferenti”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)