ATR si rivolge agli high-end markets con la nuova collezione di cabine

In occasione di Aircraft Interiors Expo, ATR ha presentato oggi ATR HighLine, la sua nuova collezione di cabine di fascia alta dedicata a commercial and business operators.

“La collezione ATR HighLine comprende cinque main cabin configurations che coprono le diverse esigenze operative dei vettori aerei che cercano di offrire un’esperienza di volo premium ai propri ospiti:

“Multi-Class”: caratterizzata da un layout spazioso con un interno da 50 posti inclusa una first class dedicata.

“Premium-Flex”: con la capacità di convertire rapidamente gli standard double-seats in single premium seating con l’esclusivo “X-Space Table” concept di ATR, ideale per boutique airlines and charter operators.

“All-Business Class”: cabine che possono ospitare fino a 30 ospiti per soddisfare i requisiti di Part 135 and semi-private airlines.

“Multi-Section”: interni che garantiscono il trasporto di Rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo.

“Bespoke VIP”: può essere personalizzata per riflettere stili di vita personali, esigenze dell’operatore o destinazioni di fascia alta che richiedono un’esperienza di lusso.

Con questa nuova linea, ATR offre una scelta responsabile ai commercial and business aviation operators, in quanto i velivoli ATR consumano il 45% in meno di carburante ed emettono il 45% in meno di CO2 rispetto ai regional jets. Gli operatori possono beneficiare di premium cabin design and volume, accessibilità aeroportuale senza pari e basse emissioni sulle rotte regionali. Questo approccio innovativo presenta sviluppi di ATR e soluzioni fornite da luxury design experts”, afferma ATR.

L’ATR Head of Business Development, Tarek Ben Omrane, ha dichiarato: “ATR mira a rivoluzionare l’industria dei viaggi regionali dall’interno creando un’atmosfera superba a bordo e utilizzando la tecnologia con le emissioni più basse sul mercato. Equipaggiati con le cabine ATR HighLine, i nostri aerei offrono le stesse dimensioni della cabina dei più grandi business jets, dimezzando le emissioni di carbonio. Siamo l’unico produttore di aeromobili al mondo a offrire questo”.

