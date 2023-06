Vertici Enac a Belgrado per avvio cooperazione con l’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di Serbia

Visita di due giorni a Belgrado del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Generale Alessio Quaranta per avviare il Memorandum di Intesa in ambito aeronautico firmato nel marzo 2023 tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di Serbia.

In occasione della visita, i vertici Enac hanno incontrato una delegazione multidisciplinare dell’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di Serbia guidata dal proprio Direttore Generale Mirjana Cizmarov, per un confronto sulle modalità per un effettivo scambio di collaborazione e di informazioni tra le due autorità finalizzato a promuove il settore e la standardizzazione della sicurezza del volo.

“È importante dare concretezza a quanto sottoscritto nel protocollo d’intesa – ha affermato il Presidente Pierluigi Di Palma – tra due Paesi come i nostri che si basano su una cultura che ha molti tratti in comune, quella mediterranea. Come ho avuto il privilegio di dire davanti al Papa in occasione dell’udienza papale del maggio dello scorso anno, il trasporto aereo va inteso quale ponte che, collegando punti diversi del mondo, permette l’interscambio tra popoli, culture, innovazioni, contribuendo allo sviluppo socio economico dei Paesi”.

Anche il Direttore Generale Alessio Quaranta ha evidenziato la rilevanza della collaborazione: “Il memorandum suggella l’ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel settore dell’aviazione civile e, più in generale, tra l’Italia e la regione balcanica. L’obiettivo comune è quello di armonizzare gli standard internazionali di riferimento del settore dell’aviazione a favore della sicurezza del volo e della crescita del trasporto aereo, oltre che quello di perseguire la digitalizzazione, la sostenibilità e i nuovi concetti di mobilità aerea avanzata integrata”.

Nel corso della visita, inoltre, i vertici dell’Ente sono stato ricevuti dall’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, a cui l’Enac ha ribadito la piena disponibilità a implementare ulteriormente la collaborazione istituzionale per tutti gli aspetti inerenti all’aviazione civile.

Nella giornata di martedì, infine, si sono susseguiti vari impegni con gli operatori del settore su argomenti di interesse comune in campo tecnico, in materia di sicurezza del volo e di nuove tecnologie applicate al comparto.

(Ufficio Stampa Enac)