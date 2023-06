ITA Airways seleziona le Airbus Airframe Services solutions per l’A350 cabin upgrade

ITA Airways ha firmato un cabin retrofit agreement con Airbus Services per aggiornare i suoi sei A350-900. “La caratteristica chiave dell’aggiornamento è l’installazione di una nuova Premium Economy (PY) class section nella cabina. Il completamento del progetto e la riconsegna dei sei aeromobili aggiornati sono previsti per la metà del 2024.

Airbus fornirà tutti i Service Bulletins (SBs), inclusi i disegni tecnici, i kit necessari per la cabina completa e il supporto tecnico durante l’implementazione della soluzione. Airbus metterà a disposizione del cliente la sua esperienza e il suo supporto in loco per guidare la loro prima shipset implementation”, afferma Airbus.

Alessio Leone, Head of Camo Operations di ITA Airways, afferma: “Abbiamo scelto Airbus Services grazie alla sua esperienza OEM, al know-how ingegneristico esperto, al project management e supply chain management. Questo progetto sottolinea anche l’importanza per noi dell’Airbus A350 nella nostra widebody fleet strategy e l’armonizzazione di questi A350 con i nuovi A330neo che entrano nella nostra flotta. Entrambi i tipi di aeromobili offriranno una configurazione a quattro classi: Business, Premium Economy, Comfort Economy ed Economy”.

Charbel Youzkatli, Head of Europe Commercial Services, Airbus, afferma: “Poiché i nostri clienti delle compagnie aeree vedono la crescente popolarità della Premium Economy tra i passeggeri, Airbus è lieta di poter contribuire a garantire che i loro aeromobili Airbus continuino a soddisfare queste aspettative dei clienti in continua evoluzione. Siamo quindi molto lieti di far parte di questo progetto strategico con ITA Airways e di contribuire a sostenere la passenger experience che ITA Airways sta mostrando”.

“L’installazione della nuova classe PY comporterà la sostituzione di una sezione di 3-3-3 nine-abreast Economy class (Y) seats, con ‘2-4-2’ eight-abreast Premium Economy (PY) seats. La Premium Economy è sempre più ricercata grazie ai suoi yield management benefits per le compagnie aeree, riducendo al contempo i costi per i business travelers.

Oltre all’installazione dei nuovi sedili, lo scopo dell’aggiornamento comporterà la relativa installazione di un additional galley (inclusi interfaces, structure rail, floor panels, ecc..), class partitions, l’adattamento degli overhead stowages, i tappeti, seat tracks, il cablaggio per in-seat-power and IFE, nuova suddivisione in zone dell’illuminazione. Inoltre, le passenger service units (PSU) saranno riconfigurate, inclusi oxygen, reading-lights and ventilation. Airbus eseguirà inoltre i necessari engineering load calculations per il nuovo layout, nonché aggiornerà i Weight and Balance manuals dell’aeromobile”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus – ITA Airways)