British Airways atterra a Cincinnati

British Airways è ufficialmente arrivata al Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) con il volo inaugurale della compagnia aerea da London Heathrow Airport (LHR) che è atterrato poco dopo le 19:30, ora locale, il 5 giugno 2023.

“La città dell’Ohio diventa la 27a destinazione americana servita da British Airways e fa avanzare ulteriormente la posizione della compagnia di bandiera del Regno Unito come la più grande compagnia aerea d’oltremare negli Stati Uniti.

Il volo inaugurale ha ricevuto un benvenuto mentre rullava verso lo stand. Rinfreschi a tema britannico sono stati serviti al gate di partenza e i clienti in partenza sono stati intrattenuti da musicisti e artisti.

Questo posizionamento unico introduce il servizio di British Airways in una nuova regione degli Stati Uniti, che ospita oltre 11 milioni di persone entro un raggio di 120 miglia dall’aeroporto di Cincinnati“, afferma British Airways.

“Quando guardiamo alla regione di Cincinnati, vediamo una parte vibrante degli Stati Uniti con un ottimo mix di viaggiatori d’affari e di piacere che da tempo chiedono più servizi internazionali e connettività globale, che è ciò che l’ha resa così attraente per noi. Siamo fiduciosi che questa nuova rotta sarà un successo”, ha affermato Neil Chernoff, British Airways Director of Networks and Alliances. “Le nostre conversazioni incredibilmente positive e accoglienti con il team dell’aeroporto, la comunità di sviluppo aziendale e i partner del turismo, combinate con tutto ciò che la regione ha da offrire ai visitatori al di fuori degli Stati Uniti, sono state un chiaro segno che Cincinnati era il posto giusto per espandere i nostri voli in America”.

Candace McGraw, Chief Executive Officer, CVG Airport, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che sia arrivato questo giorno in cui CVG ha un servizio non-stop da e per London Heathrow. Questo volo offre enormi opportunità di crescita per viaggi d’affari, sviluppo economico e turismo tra il Regno Unito e la nostra regione. Siamo grati ai nostri partner in Ohio e Kentucky che hanno sostenuto questo volo che andrà a beneficio dei viaggiatori negli anni a venire. Offro un ringraziamento personale ai nostri nuovi amici di British Airways per questa opportunità”.

“British Airways offre comodi collegamenti dalla sua casa al Terminal 5 di London Heathrow verso quasi 200 destinazioni in 65 paesi in tutto il mondo, comprese le rotte con le sue compagnie aeree partner. L’arrivo di British Airways collega Cincinnati al mondo come nessun’altra compagnia aerea della regione.

Il servizio tra Cincinnati e Londra opera cinque volte alla settimana durante l’attuale stagione dei voli estivi e quattro volte alla settimana durante la stagione dei voli invernali. I nuovi voli non-stop saranno operati da vari aeromobili della flotta British Airways, tra cui il Boeing 777 e il Boeing 787. Tutti gli aeromobili che servono Cincinnati offrono una varietà di esperienze a bordo tipicamente britanniche con tre cabine distinte: Club World (business), World Traveller Plus (premium economy) e World Traveller (economy)”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: CVG Airport – British Airways)