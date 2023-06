L’A220 entra a far parte della Airspace Family con nuove caratteristiche di design della cabina

A seguito del feedback del mercato, Airbus ha deciso di offrire ai clienti della A220 Family una serie di nuove funzionalità di cabina, con le quali l’aeromobile fa un passo importante nella Airspace Cabin Family.

“La nuova caratteristica chiave di questo miglioramento della cabina è l’Airspace XL Bin, fornito da Diehl Aviation, che offre molti vantaggi, tra cui una maggiore capacità e un peso infriore. Per completare questi nuovi A220 bins, Airbus ha anche colto l’opportunità di integrare una passenger service unit (PSU) riprogettata e migliorata – fornita da Astronics – e un soffitto migliorato per trasmettere ancora di più il linguaggio dell’Airspace design. Viene offerta anche una terza luce a LED opzionale, situata sotto i nuovi bins, che contribuisce in modo significativo all’atmosfera della cabina”, afferma Airbus.

Paul Edwards, Head of Advanced Cabin Design, Airbus, afferma: “La cabina dell’A220 offre già un’esperienza di livello superiore per i passeggeri e condivide con Airspace gli stessi DNA elements basati su ambiente, comfort, servizio e design. Attraverso l’introduzione degli A220 XL Bins, abbiamo ulteriormente migliorato questa armonizzazione integrando l’Airspace design language e avvicinandoci all’elevata passenger experience a cui i nostri clienti A350, A330neo e A320neo sono già abituati”.

“I nuovi A220 Airspace XL Bins, che saranno disponibili a partire dal 2025 e saranno retrofittabili, offrono una maggiore capacità di circa 19 bagagli passeggeri in più (sull’A220-300), oltre a ospitare payload items più lunghi e pesanti grazie al four-frame design.

Altri vantaggi operativi includono: maggiore affidabilità e riduzione degli oneri di manutenzione grazie ai meccanismi mobili semplificati; miglioramento del comfort dei passeggeri, facilitando l’esperienza di imbarco; riduzione dello sforzo del personale di cabina nel chiudere i bin doors o nel dover riordinare i bagagli. I bins più semplici e leggeri porteranno anche a un miglioramento complessivo dei turnaround time e ridurranno il peso della struttura della cabina di circa 300 libbre, migliorando direttamente l’efficienza operativa della compagnia aerea e la generazione di entrate”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)