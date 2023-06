News Brevi – 07.06.2023

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MAGGIO 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di maggio 2023. A maggio 2023 sono state effettuate 63 consegne a 36 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 17 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 244 aeromobili a 70 clienti nell’anno.

IL POLITECNICO DI TORINO COLLABORA CON CDP VENTURE CAPITAL PER LA NASCITA DI GALAXIA – CDP Venture Capital annuncia l’avvio dell’attività di investimento di Galaxia, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per l’Aerospazio, nato per dare un impulso concreto allo sviluppo di startup concepite all’interno dei laboratori di ricerca specializzati nel settore. Il Polo si concentrerà nei diversi ambiti applicativi dell’aerospazio: dalle soluzioni upstream – quali propulsori, razzi e satelliti, veicoli spaziali sub-orbitali, strumenti di telemetria e tecnologie per i centri di controllo delle missioni – a quelle downstream – tecnologie di remote sensing per l’osservazione della Terra, tecnologie per la comunicazione e navigazione satellitare e applicazioni integrate dei sistemi di navigazione satellitare per usi specifici – oltre che in tecnologie abilitanti e in attività di trasferimento delle principali tecnologie da spazio a terra (spin-out) e da terra a spazio (spin-in). Galaxia avrà una dotazione target complessiva di circa 30 milioni di euro nei prossimi 4 anni, per investire in oltre 30 nuove imprese nelle fasi proof-of-concept (prototipazione) e seed. L’operazione è guidata da CDP Venture Capital attraverso il fondo dedicato di Technology Transfer e prevede anche il coinvolgimento del fondo Italia Space Venture, nato nel luglio 2022 come strumento di sostegno per le iniziative imprenditoriali innovative in ambito spaziale e aerospaziale attraverso risorse provenienti dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Partner imprenditoriale e co-investitore di Galaxia è Obloo, realtà con un significativo track record di investimenti early stage in startup deeptech e technology trasfer che si occuperà dello scouting, due diligence e dell’esecuzione (o messa a terra) degli investimenti, nonché di monitoraggio del portafoglio. Sono, inoltre, previsti accordi con corporate partners al momento in fase di finalizzazione. I promotori scientifici di Galaxia sono, in particolare, il Politecnico di Torino e Sapienza Università di Roma, insieme ad altre importanti università italiane tra le quali, l’Università di Padova e il Politecnico di Bari: i loro ricercatori potranno accedere agli investimenti proof-of-concept (prototipazioni) e beneficiare di un servizio specialistico di incubazione tecnica garantito da Obloo, con l’obiettivo di stimolare l’approdo sul mercato delle invenzioni prodotte dalla Ricerca.

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: MOSTRA ITINERANTE A HOUSTON – Dal 30 maggio al 2 giugno, nell’Italian Cultural & Community Center (ICCC) House di Houston (Texas), si è tenuta una tappa della mostra itinerante dedicata al Centenario dell’Aeronautica Militare. La mostra itinerante organizzata, dalla Rappresentanza Aeronautica Militare (RAMi) di Sheppard con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Houston è stata un’importante vetrina per ripercorrere idealmente i cento anni di storia dell’Arma Azzurra, dalla sua fondazione nel 1923 ad oggi. Nei prestigiosi ed eleganti locali della Milford House, sede del Centro Culturale, appassionati di aviazione, pubblico italoamericano di Houston e amanti della cultura italiana, hanno avuto l’opportunità di immergersi in un viaggio emozionante attraverso le evocative e suggestive immagini illustrate nei 30 pannelli che hanno tracciato un affascinante percorso narrativo attraverso la storia della nostra Forza Armata. La presentazione ha offerto una panoramica sull’attuale organizzazione e sulle attività svolte quotidianamente dall’A.M. per la difesa del paese e per la tutela e la salvaguardia della democrazia e della libertà nei diversi scenari internazionali ove è impegnata. Durante la presentazione sono state, inoltre, illustrate anche le attività addestrative che la RAMi di Sheppard AFB svolge nell’ambito del programma Euro-Nato Join Jet Pilot Training (ENJJPT). La mostra ha celebrato un secolo di progressi, di sacrifici e di eccellenza dell’Aeronautica Militare ed ha offerto altresì uno spunto di riflessione sulla continua evoluzione e sulle prospettive future dell’Arma Azzurra, gettando uno sguardo sul futuro, evidenziando le connessioni tra l’Aeronautica Militare, l’esplorazione spaziale, l’innovazione e la ricerca scientifica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

“SWISS TASTE OF SWITZERLAND” PROSEGUE CON LE SPECIALITA’ DI “AUX TROIS AMIS” DEL CANTON BERN – Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà creazioni culinarie dal ristorante gourmet “Aux Trois Amis” nel Canton Berna ai suoi ospiti di First e Business Class sui voli in partenza dalla Svizzera per i prossimi tre mesi. Il ristorante stellato Michelin e 15 punti GaultMillau si trova nella regione vinicola del Lago di Bienne, tra i vigneti tra Bienne e La Neuveville. L'”Aux Trois Amis” può vantare quasi 130 anni di ospitalità e tradizione e pone oggi un accento particolare su nuove interpretazioni di classici piatti regionali. Per “SWISS Taste of Switzerland”, lo chef de cuisine Marc Joshua Engel ha optato per leggere specialità estive che riflettono le sue esperienze culinarie in Asia, Australia e Nuova Zelanda. La sommelière e chef de service Cynthia Lauper ha assicurato alcuni ottimi abbinamenti di vini per completare l’esperienza culinaria a bordo. “L’Aux Trois Amis riesce a fondere la cucina bernese con influenze originali provenienti da tutto il mondo”, afferma Julia Hillenbrand, Head of Brand Experience, SWISS. “I suoi ospiti hanno davvero un’esperienza culinaria unica, in cui i ricchi dessert combinati con erbe fresche sono un punto culminante particolare. Sono lieta che ora anche i nostri SWISS inflight guests possano godere di queste creazioni”. “Offrire ai viaggiatori SWISS un’esperienza gastronomica estiva che porti chiaramente la nostra firma: questo è ciò che ci siamo proposti di fare”, spiega Marc Joshua Engel. “La cucina e i viaggi sono le nostre due grandi passioni. Quindi abbiamo avuto un immenso piacere nel combinarli per portare questi piatti dal nostro ristorante all’aereo”. Ai clienti SWISS Premium Economy Class che viaggiano su voli dalla Svizzera verrà offerta l’opzione aggiuntiva di un pasto di tre portate con specialità regionali del Canton Berna. Dal dicembre 2002, SWISS accompagna i viaggiatori di First, Business e Premium Economy Class sui suoi servizi a lungo raggio dalla Svizzera in un viaggio alla scoperta culinaria attraverso le varie regioni del suo paese d’origine. Ogni tre mesi un nuovo Michelin-starred and GaultMillau-point top chef è invitato a creare una variegata selezione di piatti di alta qualità del loro cantone d’origine, con particolare attenzione alle specialità regionali e stagionali. I pasti sono inoltre accompagnati da vini e formaggi della regione interessata. Nei suoi 20 anni di storia di successo fino ad oggi, “SWISS Taste of Switzerland” ha accolto a bordo 78 chef ospiti in rappresentanza di ciascuno dei 26 cantoni della Svizzera.

IBERIA PARTECIPA A SOUTH SUMMIT MADRID 2023 – Da oggi fino al 9 giugno si terrà il South Summit Madrid 2023 e Iberia parteciperà per il quinto anno consecutivo per pubblicizzare le soluzioni che sta implementando per realizzare viaggi più sostenibili e personalizzati. La compagnia aerea sta sviluppando nuove tecnologie per migliorare il servizio clienti attraverso soluzioni di intelligenza artificiale, migliorare la gestione degli incidenti operativi o promuovere il calcolo e la compensazione dell’impronta di carbonio dei voli. “Siamo lieti di poter annunciare che è il quinto anno consecutivo che Iberia partecipa al South Summit, uno dei principali eventi di innovazione, che si tiene a Madrid, la nostra casa. Probabilmente stiamo vivendo il momento migliore della storia per quanto riguarda la trasformazione, guidati da uno scopo comune che è quello di generare prosperità e connettere le persone. Insomma, un obiettivo sfidante e innovativo che prevede di rendere un’impresa più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. È fondamentale continuare a cercare modi per collaborare con l’ecosistema dell’innovazione aperta e il talento imprenditoriale per risolvere queste sfide, motivo per cui il South Summit diventa una delle migliori piattaforme esistenti per questo scopo”, afferma Nacho Tovar, Direttore Innovazione e Trasformazione Digitale, Iberia. South Summit si è affermato nell’ultimo decennio come piattaforma leader e punto di incontro per l’imprenditoria e l’innovazione a livello mondiale, che riunisce le startup più dirompenti, gli investitori più visionari e le aziende più dinamiche, mescolando in un ecosistema comune la voce dell’esperienza con lo spirito imprenditoriale. Un incontro in cui si incontreranno startup, aziende, relatori e investitori di diversi settori e paesi, dove i partecipanti avranno la possibilità di chiudere accordi strategici, sviluppare piattaforme di collaborazione e accelerare progetti di imprenditorialità. Nello stand di questa edizione, Iberia presenterà le soluzioni a cui sta lavorando per promuovere un’esperienza di viaggio più sostenibile e personalizzata attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie.

COLLINS AEROSPACE INTELLISENSE™ INTELLIGENT CABIN VINCE IL CRYSTAL CABIN AWARD – Collins Aerospace, un’azienda di Raytheon Technologies, è stata nominata vincitrice del Crystal Cabin Award 2023, l’unico premio internazionale per l’eccellenza in aircraft interior innovation. Al primo posto nella Passenger Comfort category, Collins InteliSence™ intelligent cabin è un intuitive, integrated intelligence system che fornisce al personale di cabina e ai tecnici di manutenzione approfondimenti e previsioni per migliorare le operazioni della compagnia aerea, il servizio di cabina e l’esperienza dei passeggeri. Combinando intelligenza artificiale avanzata, apprendimento automatico approfondito e una serie di sensori, la InteliSence intelligent cabin consente predictive service, predictive maintenance e una air travel experience più personalizzata. Una giuria di esperti del settore aeronautico ha annunciato i vincitori in otto categorie alla 17a cerimonia di premiazione annuale tenutasi il 6 giugno ad Amburgo, Germania. Con la vittoria dell’InteliSence intelligent cabin nel 2023, Collins ha vinto un totale di 13 Crystal Cabin Awards. Collins Aerospace ha avuto un totale di tre finalisti ai Crystal Cabin Award 2023. Oltre all’InteliSence™ intelligent cabin experience, sono stati finalisti anche il Q-Tech™ sound absorbing metamaterial e il Pothos™ cabin air ionizer.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA IL NUOVO ESCLUSIVO WHISPERING ANGEL LOUNGE BAR A HEATHROW TERMINAL 5 – British Airways ha annunciato i piani per un esclusivo Whispering Angel lounge bar, diventando la prima compagnia aerea ad avere un bar su misura dedicato al famoso vino rosato. Il bar su misura, che offrirà esclusivamente il rosé Whispering Angel di Caves d’Esclans, sarà situato nella lounge della compagnia aerea al Terminal 5 B dell’aeroporto di London Heathrow. Il bar, colorato di rosa pallido per emulare i toni chiari del rosé servito, dovrebbe aprire questa estate. L’apertura coinciderà con un aggiornamento della B gates lounge della compagnia aerea, che includerà mobili nuovi, oltre a un layout aggiornato. Nelle altre Club (business class) lounges della compagnia aerea a Heathrow e Gatwick, i clienti idonei di British Airways possono gustare The Pale rosé, prodotto dagli stessi produttori di Whispering Angel. Whispering Angel è attualmente disponibile nelle British Airways First and Club (business class) lounges. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “I nostri clienti ci stanno già dicendo quanto apprezzino il Whispering Angel rosé che serviamo nelle nostre lounge, quindi siamo entusiasti di aprire un esclusivo Whispering Angel bar. Crediamo davvero che questo sarà un enorme successo tra i clienti e siamo entusiasti che la sua introduzione coinciderà con una lounge rinnovata nel satellite ai London Heathrow Terminal 5 B gates”. Il team di Chateau d’Esclans ha dichiarato: “Whispering Angel è incredibilmente orgogliosa di collaborare con British Airways. Siamo estremamente entusiasti di lanciare questo bellissimo bar e non vediamo l’ora di poter offrire ai clienti di British Airways un delizioso bicchiere di rosé prima del volo”. Il bar fa parte della continua elevazione dell’offerta di bevande da parte di British Airways, in seguito alla nomina di un Master of Wine a tempo pieno, uno dei soli 415 Master of Wine al mondo e ritenuto l’unico nominato da una compagnia aerea. Marzo 2023 ha visto l’introduzione di quattro nuovi spumanti inglesi serviti a bordo. Le quattro opzioni di spumante inglese sono disponibili a rotazione trimestrale, cambiando ogni tre mesi.

LEONARDO: AL VIA LA SECONDA FASE DELLA BUSINESS INNOVATION FACTORY – Si è avviata la seconda fase della Business Innovation Factory (BIF), il programma di accelerazione tecnologica focalizzato sui verticali Simulation & Gamification e Cyber Security & Networking, al quale partecipano le migliori dieci startup scelte tra le venti che, a metà aprile, hanno aderito a sessioni di pitching e speed table durante il Selection Day. Per loro si aprono ora le porte del programma, della durata di sei mesi, che si concluderà con un Demo Day aperto anche agli investitori. La call ha riscontrato un notevole successo con un boom di candidature provenienti da oltre dieci Paesi, reso possibile anche dal roadshow internazionale di promozione – novità introdotta proprio per la BIF 2023 – che ha permesso di effettuare l’attività di scouting delle startup durante le cinque tappe di presentazione (Napoli, Milano, Londra, Monaco e Tel Aviv). A caratterizzare la BIF 2023, oltre all’aumento della diversificazione geografica delle startup prescelte, c’è un ulteriore elemento di novità: la selezione di tre progetti sviluppati internamente al Gruppo Leonardo. Uno seguito dal team Telespazio, proveniente dal #T-TeC 2022 – Telespazio Technology Contest (concorso di Open Innovation promosso da Telespazio e Leonardo), gli altri due dalle unità di business di Velivoli e Cyber & Security Solutions. In particolare, la proposta coordinata dalla Cyber è integrata dal contributo fornito dal team della startup svedese Canary Bit che è stata una tra le dieci selezionate nella BIF 2022 ottenendo, al termine del percorso, un investimento da parte di Leonardo.

GE MOSTRA LE SUE PROPULSION TECHNOLOGY AL MADEX – Questa settimana, GE presenterà electric drive power and propulsion and gas turbine solutions, che hanno dimostrato di soddisfare le esigenze delle marine mondiali, al MADEX International Marine Industrial Defence Exhibition, a Busan. Power Conversion, parte di GE Vernova, porta la capacità dei suoi numerosi electric naval ship system in un’ampia gamma di applicazioni, dalle navi più grandi e complesse alle più recenti navi di supporto. GE Marine, una divisione di GE Aerospace, è un produttore leader mondiale di turbine a gas aeroderivate da 4,5 a 52,7 megawatt (MW). Attualmente, più di 1.500 turbine a gas GE servono 39 marine in tutto il mondo. Kris Shepherd, Vice President of GE Aerospace’s Marine business, ha dichiarato: “La famiglia di turbine a gas LM2500 è una scelta preferita per la sua best-in-class power density e l’affidabilità. Insieme alla facilità di manutenzione e all’interoperabilità con altre Marine, questa famiglia di motori è la preferenza per i programmi navali più recenti al mondo. Inoltre, GE è orgogliosa di continuare a supportare i Korean Navy’s KDX3 Destroyer e l’Italian Navy FREMM Frigate programs”. Insieme, il GE Vernova Power Conversion business e il GE Aerospace Marine business hanno fornito naval power and propulsion systems per 42 marine a bordo di oltre 755 navi.