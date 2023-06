News Brevi – 08.06.2023

SAS: 2,2 MILIONI DI PASSEGGERI A MAGGIO – 2,2 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a maggio, con un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La capacità di SAS è aumentata del 17% e l’RPK è aumentato del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor è stato del 77%, con un miglioramento di quasi 6 punti percentuali rispetto a maggio dello scorso anno. “Siamo lieti di vedere che la domanda di viaggi continua ad aumentare. 2,2 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a maggio, con un aumento del 19% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Abbiamo accelerato per soddisfare la crescente domanda per la stagione estiva e non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo. Negli ultimi due mesi, i problemi di capacità del controllo del traffico aereo a Copenhagen hanno causato notevoli problemi alle compagnie aeree, agli aeroporti e, non ultimo, ai nostri passeggeri. Ci aspettiamo che tutte le parti si assumano le proprie responsabilità e si assicurino che i nostri passeggeri possano viaggiare dove vogliono e quando vogliono quest’estate. Chiederemo un risarcimento per i costi di irregolarità causati dalla situazione”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

QANTAS GROUP OPERERA’ VOLI DOMESTICI DAL NUOVO WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT – Qantas Group e Western Sydney International Airport hanno raggiunto un accordo storico che vedrà sia Qantas che Jetstar operare voli domestici dal nuovo aeroporto quando aprirà alla fine del 2026. Qantas Group prevede di operare fino a 15 velivoli narrowbody – 10 Jetstar e cinque Qantas – dal Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport (WSI) entro il primo anno, volando su rotte domestiche come Melbourne, Brisbane e la Gold Coast. Si prevede che questi velivoli trasporteranno circa quattro milioni di passeggeri attraverso WSI all’anno su oltre 25.000 voli. Saranno necessari circa 700 posti di lavoro operativi, con assunzioni locali che avranno luogo prima dei primi voli. La costruzione dell’aeroporto ora è completata per oltre il 50%. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “In poco più di tre anni Qantas e Jetstar decolleranno da Western Sydney, collegando una delle aree in più rapida crescita dell’Australia attraverso voli diretti attraverso il paese. Mentre prendiamo in consegna più aeromobili ed espandiamo la nostra flotta, vediamo Western Sydney Airport come una significativa opportunità di crescita per il Gruppo, che integrerà le nostre operazioni esistenti nel bacino di Sydney e a livello domestico. Western Sydney International Airport ha alcuni grandi vantaggi strategici, una tecnologia per turn around rapidi degli aerei e un next-generation baggage system. I nostri dati mostrano che più di due milioni di viaggi all’anno vengono effettuati da persone che vivono nel bacino di Sydney occidentale, quindi sappiamo che ci sarà domanda per questi voli sin dal primo giorno”. Simon Hickey, WSI CEO, ha affermato: “Questa è una presenza sostanziale di Qantas e Jetstar nel nuovo grande aeroporto di Sydney. Stiamo abilitando WSI con la tecnologia più recente, che offrirà un’esperienza di viaggio più semplice e senza interruzioni. I passeggeri di Qantas e Jetstar adoreranno volare da WSI e non vediamo l’ora di dar loro il benvenuto. WSI è stato progettato per la crescita e alla fine diventerà il più grande aeroporto di Sydney. Abbiamo una tabella di marcia per crescere fino a 82 milioni di passeggeri all’anno, circa le dimensioni dei principali aeroporti del mondo, come Dubai e London Heathrow”. L’aeroporto e le compagnie aeree hanno deciso di lavorare insieme per sviluppare progetti nella parte occidentale di Sydney che possano fornire SAF a WSI, che potrà essere utilizzato per alimentare i voli. L’aeroporto e Qantas Group stanno continuando le discussioni su international and freight operations a WSI.

BP USERÀ LA TECNOLOGIA ECOFINING™ DI HONEYWELL PER AUMENTARE LA PRODUZIONE DI CARBURANTE PER L’AVIAZIONE SOSTENIBILE (SAF) A LIVELLO MONDIALE – Honeywell annuncia che BP utilizzerà la tecnologia EcofiningTM in cinque stabilimenti in tutto il mondo per sviluppare la produzione di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF). La tecnologia Honeywell UOP EcofiningTM sarà implementata in diversi siti BP tra cui, le raffinerie di Cherry Point a Blaine (Washington), Rotterdam II a Rotterdam (Paesi Bassi), Lingen in Bassa Sassonia (Germania), Castellón de la Plana a Castellón (Spagna) e Kwinana Oil a Kwinana (Australia). EcofiningTM è una tecnologia collaudata e pronta all’uso. Il suo design semplificato offre a BP una soluzione rapida da commercializzare ed efficiente in termini di capitale e di costi così da aumentare la produzione di SAF da fonti rinnovabili e aiutarla a raggiungere l’obiettivo di fornire il 20% del fabbisogno del mercato globale SAF entro il 2030. Il SAF prodotto dalla tecnologia EcofiningTM di Honeywell è certificato per l’uso secondo gli standard internazionali. Può essere utilizzato come sostituto “drop-in” senza modifiche al motore e può essere utilizzato in miscele, fino al 50%, con carburante per jet convenzionale (a base fossile). “BP ha un’attività globale consolidata nel settore dei biocarburanti e, utilizzando la tecnologia di Honeywell, può crescere rapidamente. La domanda mondiale di SAF è destinata ad aumentare drasticamente e BP cerca di svolgere un ruolo importante nell’aiutare le compagnie aeree a decarbonizzarsi”, ha dichiarato Nigel Dunn, senior vice president biofuels growth di BP. “Negli ultimi due anni, la domanda di EcofiningTM è più che raddoppiata e Honeywell ha ora in licenza 35 impianti EcofiningTM in tutto il mondo con una capacità produttiva totale superiore a 400.000 barili al giorno. Honeywell ha contribuito a fare da pioniere nella produzione di SAF con il processo EcofiningTM, utilizzato per produrre SAF a livello commerciale dal 2016. Il processo EcofiningTM di Honeywell UOP, sviluppato in collaborazione con Eni SpA, converte oli naturali non commestibili, grassi animali e altre materie prime di scarto in diesel rinnovabile e SAF, e può ridurre le emissioni di gas serra fino all’80% rispetto alle emissioni dei combustibili fossili”, ha dichiarato Lucian Boldea, Presidente e CEO di Honeywell Performance Materials and Technologies.

NOTA DELL’AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA – L’Aeroporto di Bologna informa: “In riferimento a quanto riportato da alcune testate giornalistiche locali, la società Aeroporto Marconi di Bologna conferma la correttezza dei propri dati relativi ai sorvoli notturni sulla città, dati che corrispondono a quelli in possesso del Comune di Bologna e che peraltro sono condivisi con Arpa Emilia-Romagna e pubblicati mensilmente sul sito web dell’aeroporto. Nel mese di aprile i sorvoli notturni su Bologna sono stati complessivamente 125, di cui 111 in arrivo e 14 in partenza. Dividendo il totale di 125 per i 30 giorni del mese di aprile, la media è di 4-5 sorvoli a notte. Nessuna “discrepanza”, dunque, rispetto a quanto già comunicato dalla società di gestione dell’aeroporto. A completamento dell’informazione, tali sorvoli rappresentano l’1,9% del totale dei movimenti di aprile”.

LA CUCINA DI MARTÍN BERASATEGUI SBARCA IN ECONOMY CON AIR EUROPA – I piatti di Martín Berasategui, uno degli chef spagnoli più noti a livello internazionale, sono da oggi a disposizione per tutti i passeggeri che viaggiano in Economy Class con Air Europa, sui voli intercontinentali in partenza dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Le proposte di Berasategui, già disponibili nei menù di Business Class della compagnia, per la prima volta nel settore, saranno ora accessibili a tutti i viaggiatori che potranno degustare i piatti del pluripremiato chef che vanta, con i suoi ristoranti, 12 stelle Michelin. Il menù “De Martín” è una proposta imperdibile per i passeggeri che potranno scegliere di deliziare i palati con una calda crema di zucca o di asparagi, una suprema di pollo con pasta e una torta al mango. Piatti che permetteranno di vivere in volo una vera e propria esperienza culinaria unica e di alta qualità. Al menù creato dallo chef Berasategui Air Europa aggiunge tre nuovi fuori menù che verranno proposti sui voli transoceanici verso la capitale spagnola. Le proposte gastronomiche si fondano su diversi stili di cucina per adattarsi ai gusti dei passeggeri. Il menù “Sapori”, ad esempio, ha come protagonista la pasta, il menù “Balance” include un poke di salmone e, infine, il menù “Energy” propone un hamburger con elementi diversi necessari per personalizzarlo a piacere. Per tutti coloro che sceglieranno il menù fuori carta è previsto anche un secondo servizio a complemento del pasto durante il viaggio. Air Europa pensa anche ai piccoli viaggiatori: su tutti i voli intercontinentali, ai bambini di età compresa tra 2 e 11 anni, viene assegnato automaticamente e senza previa richiesta un menù appositamente adattato a loro e per rendere il pasto più divertente, sono inclusi diversi giochi e attività.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA SULLE PRATICHE DANNOSE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO ONLINE – Ryanair ha accolto con favore la recente sentenza della Corte d’Appello di Barcellona relativa alle agenzie di viaggio online (OTA). “Le OTA non hanno accordi commerciali con Ryanair e non sono autorizzate da Ryanair a vendere i suoi voli. La Corte ha confermato la decisione di primo grado e ha stabilito che le dichiarazioni di Ryanair sulle pratiche dannose dell’OTA sono vere e supportate da ampie prove documentali”. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Accogliamo con favore questa sentenza della Corte che sostiene definitivamente il diritto di Ryanair di sensibilizzare sul danno che le OTA causano all’immagine di Ryanair e ai clienti di Ryanair aumentando i prezzi, ostacolandoci quando abbiamo l’esigenza di contattarli direttamente con importanti aggiornamenti sui voli e bloccando i rimborsi a cui hanno diritto. Incoraggiamo tutti i clienti a prenotare i propri voli direttamente sul sito Web o sull’app Ryanair per accedere alle tariffe più basse e ai servizi diretti per i clienti. Suggeriamo inoltre di cercare il Ryanair Verified Seal per assicurarsi di prenotare direttamente con Ryanair e ottenere il miglior valore e servizio”.

NUOVA NOMINA PER GE AEROSPACE – GE ha annunciato oggi che Steve Winoker è stato nominato Chief Investor Relations Officer and Vice President for GE Aerospace, con effetto immediato. In questo ruolo, Winoker sarà responsabile della comunicazione della visione e del valore di GE Aerospace ai suoi azionisti e alla comunità finanziaria. Continuerà anche nel suo attuale ruolo di GE’s Vice President, Investor Relations. Il GE Chairman and CEO and GE Aerospace CEO H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Quando sono arrivato in GE, Steve è stata una delle prime persone che ho assunto. Ha creato fiducia in tutta la nostra base di investitori, ha semplificato le nostre informazioni e ha comunicato la trasformazione della nostra azienda con chiarezza e franchezza. Sono entusiasta che continueremo a beneficiare della profondità strategica e operativa, della diligenza e dell’intuizione di Steve in GE Aerospace”. Rahul Ghai, GE Aerospace Chief Financial Officer, ha aggiunto: “Steve ha trasformato la GE’s investor relations function in un team pluripremiato di livello mondiale e sono fiducioso che costruirà la reputazione e la base di investitori di GE Aerospace man mano che diventeremo un’azienda indipendente”. Prima di entrare a far parte di GE nel 2019, Winoker ha lavorato per UBS, dove ha ricoperto di recente il ruolo di Managing Director for U.S. Multi-Industry and Electrical Equipment and Sector Head for U.S. Industrials. Winoker ha dichiarato: “Il team di GE Aerospace è speciale, la nostra tecnologia e le missioni dei clienti sono importanti. Io e il mio team continueremo a dare voce ai nostri investitori e analisti, aiutandoli con i loro processi di investimento nel modo più chiaro e utile possibile. Sono grato a Larry, Rahul e al team per l’opportunità di contribuire al lancio di GE Aerospace”. Winoker ha conseguito una laurea in relazioni internazionali presso la Brown University e un master in amministrazione aziendale presso la Harvard Business School.

AMERICAN AIRLINES ELEVA LA CUSTOMER TRAVEL EXPERIENCE DURANTE I VIAGGI ESTIVI – American Airlines sta elevando l’esperienza di viaggio estiva con offerte che offriranno un’esperienza di volo coerente e connessa a tutti i clienti in questa stagione di viaggio. “I nostri clienti sono l’ispirazione dietro tutto ciò che facciamo e American si impegna a fornire costantemente un’esperienza di livello mondiale per loro”, ha affermato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience. “Sappiamo che i clienti desiderano un’esperienza di viaggio conveniente durante il loro viaggio e di arrivare a destinazione soddisfatti e pronti per l’esplorazione: un obiettivo che teniamo a mente quando creiamo nuove esperienze a terra e in volo”. “Quando i clienti salgono a bordo di un volo American quest’estate possono aspettarsi di vedere nuove offerte, tra cui una selezione di nuovi pasti e snack a bordo che piaceranno a tutti i buongustai, aggiornamenti della connettività Wi-Fi per i passeggeri che desiderano rimanere in contatto e nuove opzioni di intrattenimento per lo streaming in volo. Con opzioni di menu curate nelle cabine premium e scelte per il viaggiatore attento alla salute in Main Cabin, c’è qualcosa per tutti i gusti quest’estate. American sta connettendo i clienti al Wi-Fi ad alta velocità su più aeromobili rispetto a qualsiasi altro vettore e offrendo contenuti innovativi, esclusivi e diversificati direttamente sul proprio dispositivo personale. I clienti possono anche scaricare gratuitamente l’app di American Airlines prima di volare per vedere cosa sta succedendo sul loro volo. Su American, le offerte di serie e film sono gratuite e disponibili per lo streaming dalla piattaforma di intrattenimento in volo direttamente su qualsiasi dispositivo personale”, afferma American.