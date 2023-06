Emirates Flight Training Academy: entrano in flotta i nuovi Diamond

I tre nuovi velivoli Diamond della Emirates Flight Training Academy hanno preso il volo e sono entrati direttamente nel cadet training programme.

“Emirates Flight Training Academy (EFTA), che offre uno dei pilot training programmes più avanzati al mondo, ha recentemente accolto nella sua flotta il terzo Diamond DA42-VI light piston twin-engine aircraft. I Diamond hanno inaugurato il multi-engine piston (MEP) training presso l’Academy, fungendo da ponte tra il training su single engine e light jet, completando la EFTA training fleet a 30 velivoli.

Con un’autonomia di 1.225 miglia nautiche e risplendente nella nuova livrea firmata Emirates, l’aereo ha effettuato il suo viaggio da Vienna, in Austria, a Dubai ed è stato a dir poco un travel log, mentre i piloti istruttori dell’EFTA hanno effettuato soste a Heraklion, Creta e Sharm El Sheikh, Egitto.

In combinazione con i 27 Cirrus and Phenom jets della sua flotta, gli studenti dell’EFTA si addestreranno su tre tipi di velivoli prima di diplomarsi all’Academy: una rarità nel mondo del cadet flight training”, afferma Emirates.

Captain Abdulla Al Hammadi, Vice President Emirates Flight Training Academy, ha dichiarato; “La nostra visione per il nostro cadet programme è quella di investire costantemente e plasmare il nostro ecosistema di formazione con gli strumenti, la tecnologia e le infrastrutture più sofisticati, assicurando che i nostri cadetti siano pronti per il mondo reale e si diplomino con i più alti livelli di abilità, capacità e competenza. Continueremo a mantenere la nostra promessa di mantenere una pipeline stabile e robusta di piloti per Emirates e per il settore aereo.

I Diamond si inseriscono perfettamente tra i single engine aircraft e i very light jets della nostra training fleet. Affidabili, all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente, sono completamente in linea con i nostri obiettivi, poiché i nostri tirocinanti ora acquisiscono esperienza anche su multi-engine piston aircraft. I nostri cadetti sono entusiasti dell’aggiunta alla flotta: significa più tipi di aeromobili e un’esperienza di apprendimento più varia”.

Liqun (Frank) Zhang, CEO Diamond Aircraft Austria, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di far parte della storia di Emirates e li lodiamo per la loro visione in merito alle più recenti tecnologie per la prossima generazione di airline pilots. Attendiamo con impazienza il successo dell’EFTA, sfruttando la tecnologia leader del settore, l’efficacia dei costi, la sicurezza e la responsabilità ambientale di Diamond”.

“L’Academy aveva effettuato l’ordine per i tre velivoli Diamond DA42-VI e il flight simulator di volo nel marzo di quest’anno (leggi anche qui) in un accordo del valore di 4 milioni di euro ai prezzi di listino. Il simulatore dovrebbe essere consegnato a breve. I cadetti inizieranno l’addestramento sul velivolo Diamond nei prossimi mesi.

Il 4-seat DA42-VI è la versione più recente del Diamond light piston twin-engine aircraft. È il primo certified general aviation piston aircraft a combinare una moderna tecnologia per airframe, avionics and power plants.

Con la sua combinazione unica di performance e utilità, il jet fuel powered DA42-VI è progettato per rendere molto più semplice il passaggio da single a twin engine. L’aeromobile genera un risparmio di carburante fino al 50% rispetto ai tradizionali AVGAS powered twins, e il suo panoramic canopy offre un’eccellente visibilità durante tutte le manovre di volo”, prosegue Emirates.

“Nel 2017 Emirates ha lanciato l’Emirates Flight Training Academy a Dubai South, per addestrare i cittadini degli Emirati Arabi Uniti e i cadetti internazionali a diventare piloti.

L’Academy combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 30 training aircraft, per addestrare cadetti senza precedenti conoscenze di volo. Tutti i graduati hanno l’opportunità unica di passare attraverso il rigoroso processo di reclutamento di Emirates, che ad oggi ha avuto un tasso di successo del 100%.

Attualmente, la EFTA fleet dispone di 22 Cirrus SR22 G6 single-engine piston, 5 Embraer Phenom 100EV very light jet, 3 Diamond DA42-VI light piston twin-engine aircraft.

La struttura all’avanguardia dell’EFTA, pari a 200 campi da calcio, dispone attualmente di 36 aule moderne, 6 full motion flight simulators, una independent Air Traffic Control Tower e una pista dedicata lunga 1.800 metri”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)