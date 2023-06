Ryanair celebra 25 anni a Rimini e oltre 1 milione di passeggeri

Ryanair ha festeggiato i 25 anni di attività a Rimini, segnando un quarto di secolo dal primo volo verso l’aeroporto e superando il traguardo di 1 milione di passeggeri trasportati fino ad oggi.

“La storia di Ryanair a Rimini è iniziata nel giugno 1998 con il primo volo proveniente da Londra Stansted. Da allora, Ryanair è cresciuta in modo significativo investendo a Rimini, aggiungendo rotte nazionali e internazionali, guidando il traffico e la ripresa del turismo post covid, raggiungendo oltre 200.000 passeggeri all’anno e trasportando oltre 1 milione di passeggeri fino ad oggi.

Ryanair offre oggi il suo più grande operativo estivo di sempre con 9 rotte, incluse 2 nuove rotte per Cracovia e Praga e un aumento delle frequenze su oltre 4 rotte incluse Cagliari, Kaunas, Londra Stansted e Palma di Maiorca. Questo operativo record vedrà, inoltre, Ryanair raggiungere una crescita del 13% rispetto alla S22 e conquistare una quota di mercato del 63%, nell’anno delle sue “nozze d’argento” con Rimini.

Si è svolta inoltre presso l’Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini la premiazione del milionesimo passeggero Ryanair in partenza da Rimini. Una famiglia in partenza per Kaunas è la fortunata vincitrice di un voucher utilizzabile per qualsiasi destinazione del network Ryanair”, afferma Ryanair.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea preferita dagli italiani, Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni dal nostro primo volo su Rimini nel giugno 1998. Nell’ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare oltre 1 milione di passeggeri e ha investito a Rimini collegando la destinazione con le altre regioni italiane e con il resto d’Europa.

Il nostro operativo estivo da record recentemente annunciato offre 9 rotte, incluse 2 nuove rotte per Cracovia e Praga che offrono ai clienti/visitatori di Rimini ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa. Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, siamo cresciuti fino a diventare la compagnia aerea preferita in Italia. Di conseguenza capiamo quanto sia importante raggiungere i propri cari ed è per questo che ci impegniamo a crescere ancora di più in Italia nei prossimi 25 anni.

Per celebrare i 25 anni di voli Ryanair da/per Rimini, stiamo lanciando una promozione speciale con posti disponibili a partire da €25 a tratta per viaggiare fino ottobre ‘23 disponibile solo su www.Ryanair.com”.

L’Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, ha dichiarato: “Da sempre l’internazionalizzazione rappresenta uno dei fattori strategici del nostro turismo e da un quarto di secolo Ryanair ha accorciato le distanze tra l’Europa e la ricca offerta di arte, cultura, sport, food e benessere della Romagna attraverso l’Aeroporto Fellini, una delle principali “porte d’ingresso” della nostra Regione. E anche in questa estate, in cui venire in vacanza in Romagna significa anche aiutarla dopo il duro colpo che ha subìto, Ryanair porterà tanti ospiti contribuendo alla ripartenza di questa terra. Oggi si celebra un importante traguardo, un milione di passeggeri, che anche la Romagna festeggia con grande soddisfazione”.

L’Amministratore Delegato di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci, ha dichiarato: “Oggi è un bel giorno da festeggiare: i 25 anni di Ryanair a Rimini e tale soddisfazione va condivisa con Ryanair, con l’intero territorio, con il sindaco di Rimini, con l’assessore del turismo della Regione Emilia-Romagna, con APT e con VisitRimini. A febbraio abbiamo rinnovato la partnership con Ryanair avviando un progetto ambizioso che mira a mettere in vendita circa 2 milioni di posti fino al 2028, sviluppando voli sia nella stagione estiva che in quella invernale favorendo la destagionalizzazione della Riviera Romagnola. Dai 205 passeggeri del primo volo Ryanair con la gestione AIRiminum del 26 marzo 2018 proveniente da Varsavia ai 2.364 passeggeri di domenica scorsa 4 giugno 2023 grazie ai 7 voli Ryanair provenienti da Cracovia, Vienna, Varsavia, Palermo, Cagliari, Praga e Kaunas il passo è stato grande e ancora più grandi saranno quelli da compiere insieme nei prossimi anni”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)