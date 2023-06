Ryanair lancia l’operativo Italia – Albania per l’inverno 2023

Ryanair ha annunciato 200 voli settimanali e 17 nuove rotte da/per l’Albania come parte dell’operativo per l’inverno ’23, tra cui Bologna, Catania, Milano Bergamo, Pisa, Roma Ciampino e Venezia Treviso per i viaggiatori in partenza dall’Italia.

“L’Albania diventerà il 37° paese del network di Ryanair, mentre la compagnia aerea continua a crescere fino a trasportare 300 milioni di passeggeri entro il 2034. Con il recente ordine record di 300 nuovi B737-MAX 10, Ryanair crescerà fino a circa 800 aeromobili entro il 2033″, afferma Ryanair.

Da Tirana, il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea più grande d’Europa, siamo lieti di annunciare 200 voli settimanali Ryanair da/per l’Albania a partire dall’inverno ’23. Queste 17 nuove rotte iniziali garantiranno l’accesso immediato ai principali mercati del turismo in entrata come Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, fornendo allo stesso tempo tariffe competitive e una maggiore connettività per gli albanesi che desiderano far visita a casa, o ad amici e parenti all’estero.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner qui all’aeroporto di Tirana per lanciare queste 17 nuove rotte e speriamo di rafforzarci nel tempo, lavorando insieme per guidare il turismo in entrata e la connettività verso l’Albania. Questi collegamenti consentiranno a milioni di visitatori provenienti dalle principali città di tutta Europa di esplorare le meraviglie dell’Albania, dalle spiagge di sabbia bianca della riviera albanese all’architettura storica del sito Unesco Argirocastro e alla vivace vita notturna di Tirana.

Per celebrare l’annuncio di oggi, lanciamo una promozione di 3 giorni su queste rotte da/per l’aeroporto di Tirana a partire da €29,99 solo andata per viaggi da ottobre ’23 a marzo ‘24, che devono essere prenotati entro l’11 giugno, disponibile solo su Ryanair.com”.

Musa Kastrati, Senior Vice President di Kastrati Group, ha dichiarato: “A nome dell’aeroporto internazionale di Tirana, vorrei estendere la mia sincera gratitudine a Ryanair per la loro lodevole fiducia nel potenziale del mercato albanese. Accogliamo con favore la decisione di Ryanair di operare voli da e per l’aeroporto internazionale di Tirana, offrendo opzioni di viaggio convenienti e accessibili, che andranno senza dubbio a vantaggio sia dei viaggiatori in entrata che in uscita. Sono fiducioso che attraverso l’ampio network di Ryanair, l’aeroporto internazionale di Tirana contribuirà all’ulteriore sviluppo dei passeggeri, del turismo e dell’economia dell’Albania. Attendiamo con impazienza una proficua collaborazione con Ryanair, mentre lavoriamo insieme per costruire viaggi memorabili per i passeggeri che viaggiano da e verso la nostra bellissima nazione”.

Nuove rotte Italia – Tirana inverno ’23:

Bologna – 14 voli settimanali

Catania – 14 voli settimanali

Milano Bergamo – 28 voli settimanali

Pisa – 14 voli settimanali

Roma Ciampino – 18 voli settimanali

Venezia Treviso – 14 voli settimanali

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)