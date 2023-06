Air France lancia una nuova cadet pilot recruitment campaign

Air France lancia una nuova recruitment campaign per cadet pilots, un programma di formazione completo interamente a carico della compagnia aerea.

“Dopo un rigoroso processo di selezione, i candidati prescelti si uniranno ai circa 80 cadetti attualmente in formazione presso le scuole partner di Air France in Francia.

Potranno quindi assumere il controllo come First Officers su:

– Airbus A220 e A320 di Air France.

– Boeing 737 di Transavia e i suoi futuri Airbus A320 e A321neo.

Nel 2022 135 cadetti si sono uniti ai 4.500 piloti di Air France e Transavia.

Nel 2023 Air France prevede di reclutare un totale di 450-500 piloti per rafforzare i propri team.

Il cadet programme è accessibile a determinate condizioni, dal diploma di scuola superiore per coloro che hanno superato l’ATPL theory exam, o da un certo numero di anni di istruzione superiore per i candidati senza esperienza di volo.

È un modo per ispirare candidati di ogni estrazione evidenziando le opportunità di carriera disponibili come pilota di linea. Con il 10% di donne cadette nella promozione precedente rispetto al 9% di donne pilota all’interno della compagnia, il cadet programme incoraggia le donne a intraprendere professioni tecniche e illustra l’impegno di Air France per la parità di genere sul posto di lavoro”, afferma Air France.

“Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2023 online su corporate.airfrance.com.

Air France sta assumendo anche in altri settori della compagnia, come aircraft maintenance, IT, data management and cyber security. Tutte le offerte di lavoro sono disponibili sul sito corporate.airfrance.com“, conclude Air France,

(Ufficio Stampa Air France)