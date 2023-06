Emirates e Kenya Airways stringono una interline partnership

Emirates e Kenya Airways hanno annunciato una interline partnership che consentirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree di accedere a nuove destinazioni sui network delle due compagnie aeree all’interno di un unico itinerario. L’accordo fornirà ai clienti maggiori opzioni di viaggio e il check-in dei bagagli senza soluzione di continuità fino alla loro destinazione finale.

“I clienti Emirates potranno ora volare verso 28 destinazioni sulla rete Kenya Airways utilizzando Nairobi come gateway per destinazioni come Nampula, Bangui, Bujumbara, Kigali, Dzaoudzi, Lubumbashi, Kinshasa, Kilimanjaro, Juba, Zanzibar, tra molti altri punti regionali in tutta l’Africa. Inoltre, nell’ambito di un bilateral interline arrangement, i passeggeri Emirates che viaggiano via Dubai possono anche prenotare un single ticket itinerary da o per Mombasa, una delle destinazioni turistiche più popolari in Kenya.

Allo stesso modo, i passeggeri di Kenya Airways che viaggiano da Nairobi e Mombasa potranno ora accedere al network di Emirates e collegarsi senza problemi attraverso Dubai a 23 destinazioni in Asia occidentale e meridionale, Estremo Oriente, Oceano Indiano e Medio Oriente come Singapore, Tokyo, Bangkok, Ahmedabad, Beirut, Hong Kong, Jakarta, Seoul tra gli altri”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di siglare la nostra prima partnership con la compagnia di bandiera del Kenya. Il Kenya è un gateway strategico nella nostra rete africana e questo nuovo accordo interlinea migliorerà la connettività per i clienti di Emirates e offrirà loro più scelte di viaggio in tutto il continente. Non vediamo l’ora di approfondire il nostro rapporto con Kenya Airways, offrendo maggiori opportunità di rete e migliorando le connessioni per entrambi i nostri clienti”.

Parlando dell’accordo Julius Thairu, Chief Commercial and Customer Officer Kenya Airways, ha dichiarato: “Questa partnership fornirà il gateway ideale per i nostri clienti mentre cerchiamo di aumentare la nostra connettività tra l’Africa e il Medio Oriente attraverso l’hub di Emirates a Dubai. Partnership come queste sono fondamentali nel settore dell’aviazione in quanto sfruttano la scala e l’efficienza reciproche per fornire ai clienti opzioni di viaggio più fluide”.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, agenzie di viaggio online (OTA) e tramite le principali agenzie di viaggio.

“Emirates ha iniziato ad operare in Kenya con il lancio dei voli tra Nairobi e Dubai nel 1995, e da allora ha costantemente ampliato la rotta fino a 14 voli settimanali, avendo trasportato oltre 5 milioni di passeggeri nel corso degli anni. Emirates è anche l’unica compagnia aerea che serve il Kenya con First Class cabins private e chiuse, offrendo ai clienti premium un’esperienza superiore in ogni punto di contatto del loro viaggio.

Kenya Airways ha recentemente lanciato voli diretti tra Mombasa e Dubai, offrendo ai clienti 4 voli settimanali. Il volo dal Moi International Airport, Mombasa, ha segnato il secondo hub, oltre al Jomo Kenyatta International Airport, che il vettore collega direttamente agli Emirati Arabi Uniti. Kenya Airways opera attualmente dieci voli settimanali per Dubai da Nairobi utilizzando un mix di B737-800 e B787-800 Dreamliner“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)