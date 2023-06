Airbus Helicopters: primo helicopter flight con SAF in Cina

Un elicottero Airbus H125 appartenente a State Grid Space Technology Co., Ltd (SGST) ha utilizzato con successo sustainable aviation fuel (SAF) per una dimostrazione di volo a Hefei Shiwan Airport in Cina. “Questo è il primo helicopter flight che utilizza SAF in Cina, segnando un’importante pietra miliare nello sviluppo dell’aviazione a basse emissioni di carbonio nell’aeronautica cinese. L’H125, che è dotato di un motore Safran ARRIEL 2D, ha volato con un hybrid ratio 40% SAF fornito da CNAF (China National Aviation Fuel)“, afferma Airbus.

“Il successo di questo volo è di grande importanza per stimolare la promozione di SAF e la sua applicazione”, ha affermato Du Guihe, Board Chairman of SGST. “Ha un impatto positivo sulle imprese che sono proattive nello sviluppo di un low-carbon general aviation development. È anche un passo avanti per la general aviation industry cinese per implementare meglio la riduzione delle emissioni di carbonio nell’era post-pandemica”.

“Sono orgoglioso che il nostro cliente, SGST, abbia lanciato questo SAF flight con l’H125, contrassegnando Airbus Helicopters come il primo produttore di elicotteri a effettuare un SAF flight in Cina”, ha affermato Colin James, Managing Director of Airbus Helicopters in China. “Nel tentativo di ridurre le emissioni di carbonio e stabilire uno standard all’interno del settore, stiamo lavorando con i nostri partner per utilizzare SAF prodotto localmente”.

“Il decollo di SAF-powered helicopters in Cina illustra ancora una volta i risultati di Safran Helicopter Engines in termini di innovazione e SAF application. Disponiamo di un portafoglio completo di motori certificati per operare fino al 50% di SAF. Vorremmo ricordare la nostra disponibilità a svolgere un ruolo attivo in Cina fornendo soluzioni di propulsione. Con i nostri main partners SGST e Airbus Helicopters, daremo ulteriori contributi per promuovere la nostra visione comune di un’aviazione verde”, ha affermato Marc Delort, General Manager of Safran Helicopter Engines China.

“Questo traguardo arriva poche settimane dopo che Airbus e CNAF hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per intensificare la Chinese-European cooperation sulla produzione, l’applicazione competitiva e la formulazione di standard comuni per il SAF durante la visita di stato francese in Cina. Il SAF è un carburante alternativo per l’aviazione prodotto da materie prime che vanno da grassi e oli usati a rifiuti urbani e forestali. Rispetto al fossil jet fuel, il SAF ha dimostrato di comportare una riduzione fino all’80% delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita del SAF. Questo accordo di cooperazione tra Airbus e CNAF mira a ottimizzare la SAF supply chain diversificando le fonti e migliorando la produzione di SAF, verso l’ambizione di utilizzare il 10% di SAF entro il 2030.

L’uso del SAF è una delle leve di Airbus Helicopters per contribuire all’ATAG’s Scenario 3 outlook to NetZero in 2050. Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di questo nuovo carburante è che consente all’aeromobile di ridurre al minimo la sua impronta di carbonio, mantenendo le stesse flight performance.

Oggi tutti gli elicotteri Airbus sono in grado di volare con un blend fino al 50% di SAF miscelato con cherosene, con l’obiettivo di operare con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)