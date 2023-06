News Brevi – 12.06.2023

EMIRATES VINCE 5 RICONOSCIMENTI PER I GROUND TRANSPORT SERVICES – Alla recente cerimonia di premiazione della Royal Society for Prevention of Accidents (RoSPA) a Dubai, Emirates Group Transport Services è stata insignita di 5 premi importanti; il gold award for health and safety performance, il gold award for leisure safety, un safety influencer of the year award per uno degli Emirates team members, un highly commended award nella health and safety initiative, un trophy award per la best fleet safety in the Middle East. Emirates è l’unica compagnia aerea a livello globale a rivendicare un gold award for health and safety performance in transport e ha vinto il premio ogni anno negli ultimi 4 anni. Negli Emirati Arabi Uniti, Emirates opera una flotta di oltre mille veicoli per il trasporto di passeggeri, cabin crew and flight deck, nonché altri dipendenti da e verso il posto di lavoro, con una media di 2,5 milioni di viaggi su strada in un anno medio. Uno dei numerosi vantaggi offerti all’Emirates Cabin Crew è un servizio navetta all’avanguardia dedicato da e per la loro sistemazione all’aeroporto. I piloti Emirates sono accompagnati da un autista tra la loro casa e l’aeroporto. Anche il ground staff di Emirates e dnata viene trasportato da e verso il lavoro. Emirates Group Transport Services opera in oltre 167 paesi, offrendo ai clienti Emirates l’opportunità di usufruire di comodi pullman con Emirates Shuttle Services e di lussuosi servizi Emirates Chauffeur Drive per i passeggeri di First e Business Class. Gli Emirates Shuttle Services sono comodi pullman disponibili in destinazioni selezionate negli Emirati Arabi Uniti, Giappone, Stati Uniti e Canada, che trasportano i passeggeri Economy e Premium Economy dall’aeroporto alle città vicine. Emirates Chauffeur Drive garantisce ai clienti di First e Business Class un trasferimento agevole da e per l’aeroporto in un veicolo di fascia alta come una BMW o una Mercedes. Emirates gestisce anche gli standard e i protocolli per i fornitori di servizi esterni a livello internazionale che trasportano i clienti premium da e verso l’aeroporto in tutta comodità e sicurezza, come parte del servizio esclusivo Emirates Chauffeur Drive.

INAUGURATO L’INFO-POINT TURISTICO ALL’AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI – Airgest informa: “L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi ha il suo Tourist information point all’interno dello scalo. A renderlo possibile è stato l’Ente pro loco italiane, Epli che ne curerà la gestione attraverso le proprie associate di Marsala, Castelvetrano-Selinunte, San Vito lo Capo, Alcamo Marina, Nubia e Santa Ninfa. Il desk è stato inaugurato, oggi, alla presenza del presidente di Airgest, Salvatore Ombra, del presidente nazionale dell’Epli, Pasquale Ciurleo, del regionale, Salvo Zappalà e di Renato Bica, consigliere regionale e delegato provinciale dell’Ente pro loco Sicilia, nonché responsabile del progetto. Sarà fornito materiale informativo e turistico, digitale e cartaceo, per l’attività di promozione del territorio e dei servizi istituzionali rivolti all’utenza. Ogni comune potrà contribuire contattando il responsabile, attraverso la pro loco di Marsala”. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Finalmente si realizza un progetto che avevo immaginato già dal mio primo mandato in Airgest, tra il 2007 al 2012. In tutti gli aeroporti che ho avuto modo di girare, c’è sempre un information point per i turisti. E, adesso, anche a Trapani, sarà possibile raccontare le bellezze del territorio ai passeggeri in arrivo. Sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro che si è fatto e ringrazio per questo l’Ente nazionale Pro loco italiane. Auspico che l’iniziativa possa essere portata avanti, da ora e per sempre, e che diventi punto di riferimento informativo e turistico di tutti i comuni della nostra provincia. Attraverso l’info-point sarà anche possibile dare indicazioni su connettività e intermodalità da e verso il nostro scalo”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA UNA PROMOZIONE PER L’ESTATE – Etihad Airways informa: “Etihad Airways dà il benvenuto alla pausa estiva con prezzi più interessanti e il codice promozionale SUMMERSPLASH che offre uno sconto del 20% sui biglietti sia in Economy che in Business. Che viaggino con la famiglia, gli amici o da soli, tutti gli ospiti che prenotano i loro biglietti tra il 12 e il 14 giugno possono usufruire di uno sconto del 20% su diverse destinazioni della rete Etihad, per viaggiare tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023”. Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Molti dei nostri ospiti potrebbero non aver ancora avuto la possibilità di pianificare i loro viaggi estivi. Questo codice promozionale arriva al momento giusto per aiutarli a prenotare le vacanze, permettendo loro di godersi la pausa lontano da casa”. “Oltre allo sconto, gli ospiti membri di Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, possono guadagnare tra le 3 e le 6 miglia prenotando hotel con Booking.com. I soci possono inoltre usufruire di sconti esclusivi e accumulare miglia ogni volta che noleggiano un’auto con Avis. Tutti coloro che volano sulla flotta widebody di Etihad beneficeranno della messaggistica “Chat” gratuita durante l’intero volo accedendo con l’Etihad Guest membership o semplicemente iscrivendosi online prima di volare per beneficiare immediatamente. La funzione di chat gratuita include l’accesso a popolari app di messaggistica come WhatsApp, Botim, Messenger e WeChat, solo per citarne alcune”, conclude Etihad Airways.

ETIHAD AIRWAYS RIPORTA A CASA IL MANCHESTER CITY SUL DREAMLINER CON LIVREA SPECIALE DEL CLUB – Etihad Airways ha riportato a casa la squadra del Manchester City su un esclusivo Boeing 787-9 Dreamliner con livrea del Club. Il volo charter ha seguito la vittoria di sabato sera a Istanbul ed è la prima volta che una squadra campione d’Europa torna a casa con il proprio branded aircraft. Lo speciale Dreamliner di Etihad, marche di registrazione A6-BND, ha portato la squadra da Istanbul all’aeroporto di Manchester domenica 11 giugno. Il design dell’aereo onora la partnership di 14 anni della compagnia aerea con il Club e presenta il colore blu e il marchio del club, segno distintivo del Manchester City. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Una prima volta nella storia del Club, la vittoria di ieri sera è un risultato eccezionale per i nostri partner di lunga data. Siamo lieti di celebrare questa importante occasione portando i nuovi campioni d’Europa a casa a Manchester con il proprio Club-branded aircraft”. Ferran Soriano, Chief Executive Officer, City Football Group, ha commentato: “Questo è un momento molto speciale nella storia del Club e tornare a Manchester su un aereo con livrea speciale è un modo appropriato per celebrare un fine settimana così storico. Siamo lieti di poter condividere questo successo con Etihad e li ringraziamo per il loro fantastico supporto come long-term partner del club”. Durante il volo i giocatori hanno ricevuto un menu celebrativo appositamente progettato, cocktail nel caratteristico colore blu della squadra e prelibatezze a tema. Il City branded Boeing 787-9 Dreamliner è stato introdotto nella flotta Etihad nell’ottobre 2019 e da allora ha volato da e verso più di 60 destinazioni tra cui Manchester, Melbourne, Parigi, Singapore e Maldive dalla sua base di Abu Dhabi.