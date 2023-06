Boeing e l’Indonesia collaborano per esplorare miglioramenti dell’Air Traffic Management

Boeing ha firmato un accordo con AirNav Indonesia per esplorare iniziative volte a migliorare ulteriormente la sicurezza e l’efficienza del national air traffic management system dell’Indonesia.

“Il miglioramento delle operazioni aeroportuali e di volo può contribuire ad aumentare la sicurezza e la sostenibilità del sistema aereo indonesiano attraverso un movimento più efficiente degli aeromobili e un ridotto consumo di carburante.

Il Memorandum of Understanding (MOU) riunisce l’esperienza ingegneristica di Boeing con le iniziative chiave del governo indonesiano in airspace management, training and air traffic management strategic planning. Boeing e AirNav lavoreranno a stretto contatto con il Directorate General of Civil Aviation of Indonesia, le compagnie aeree locali, gli operatori aeroportuali e altre parti interessate dell’aviazione nel paese”, afferma Boeing.

“AirNav Indonesia si concentra sull’assicurarsi che il nostro airspace system adotti e mantenga i più alti livelli di sicurezza, promuovendo al contempo la crescita dell’industria dell’aviazione civile indonesiana”, ha affermato Mdm. Polana B. Pramesti, President Director of AirNav Indonesia. “La capacità dello spazio aereo e la gestione del traffico aereo sono un interesse condiviso tra Boeing e AirNav e uno spazio naturale in cui dobbiamo cooperare. Attendiamo con impazienza questa collaborazione con Boeing”.

“Con la sua economia di mercato emergente, l’Indonesia ospita uno dei più grandi mercati dell’aviazione in Asia”, ha affermato Mike Sinnett, senior vice president and general manager of Product Development for Boeing Commercial Airplanes. “Siamo impegnati a supportare l’industria dell’aviazione civile indonesiana ed entusiasti di lavorare con AirNav per esplorare soluzioni durature che migliorino in modo sicuro e sostenibile il sistema di gestione del traffico aereo dell’Indonesia”.

“Boeing e l’Indonesia collaborano da oltre 74 anni per supportare lo sviluppo delle capacità aerospaziali e di difesa nel Paese attraverso formazione, supply chain e collaborazioni. Oggi, la presenza di Boeing in Indonesia copre aviazione commerciale, difesa, spazio, supply chain e partnership accademiche”, conclude Boeing

(Ufficio Stampa Boeing)