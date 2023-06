Austrian Airlines presenta il nuovo culinary concept “Tastefully Austrian”

Austrian Airlines presenta il suo nuovo long-haul catering concept denominato “Tastefully Austrian”. “A partire da metà giugno, l’esperienza in volo sarà portata a un nuovo livello con un’offerta culinaria ampliata e una presentazione unica di cibi e bevande”, afferma Austrian Airlines.

Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines, sottolinea: “Puntiamo a offrire ai nostri ospiti un pezzo volante dell’Austria, un’esperienza culinaria alla maniera austriaca”.

“Il nostro obiettivo è mettere in risalto l’ospitalità e la cucina austriaca e offrire ai nostri ospiti un’esperienza individuale”, continua Michael Trestl.

“Il nuovo long-haul menu concept si distingue per le sue caratteristiche distintive, come il “Viennese coffee house service on board”, che lo distingue dalle altre compagnie aeree. Il concept consente ai passeggeri maggiori opzioni di personalizzazione e flessibilità per adattare i propri pasti a bordo alle proprie preferenze personali. Inoltre, ad aprile è stato reintrodotto il Flying Chef.

Nella Business Class, gli ospiti possono aspettarsi una serie di nuovi punti salienti, tra cui un bar snack con welcome drink o una selezione ampliata con l’aggiunta di una zuppa data la sua popolarità. Inoltre, i passeggeri possono scegliere tra due portate principali internazionali e gustare anche un piatto d’autore austriaco. Un punto culminante speciale è il Viennese coffee house service in cabina. I nostri ospiti possono aspettarsi una varietà di caffè preparati proprio davanti a loro e serviti insieme al dessert. Inoltre, in cabina verrà presentato un carrello dei formaggi separato con opzioni digestive.

Non solo in Business Class ma anche in Premium Economy ed Economy Class, ci saranno novità sulle destinazioni di lungo raggio. Ciò include nuove ricette e creazioni offerte nei collaudati menu di tre o quattro portate con due opzioni di portate principali. Su tutti i voli a lungo raggio verrà servito anche un piatto leggero o una piccola colazione.

Il concept menu è stato sviluppato in linea con i valori aziendali di Austrian Airlines. Dall’aprile 2023, Austrian incarna una nuova brand orientation, in linea con il motto: “Austria’s flair in the air”. Questo motto mira a incarnare l’ospitalità e l’Austrian sense of home. E proprio questo viene trasmesso agli ospiti attraverso il nuovo culinary concept onboard”, conclude Austrian Airlines.

“Siamo orgogliosi di tornare alla nostra forza precedente con il nostro nuovo long-haul concept e di portare l’eccellenza culinaria austriaca ai nostri passeggeri ai massimi livelli”, conclude Michael Trestl, Austrian CCO.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)