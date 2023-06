Boeing mostra il suo portfolio di prodotti al Paris Air Show 2023

Boeing presenterà al Paris Air Show 2023 il suo aerospace and defense portfolio, tra cui jet commerciali efficienti, piattaforme di difesa, servizi incentrati sul cliente e autonomous technologies innovative

“Il 737-10, il membro più grande della famiglia MAX, si unirà al nuovo 777-9 nel flying display volante, mentre la sussidiaria di Boeing Wisk Aero debutta con il suo all-electric, autonomous 6th generation air taxi, che la società prevede di certificare per operazioni passeggeri commerciali.

Con un forte impegno verso un’industria aerospaziale sostenibile, Boeing dimostrerà il suo “Cascade” Climate Impact Model, uno strumento di modellazione dei dati recentemente messo a disposizione del pubblico per fornire approfondimenti attuabili verso l’obiettivo dell’industria aeronautica di zero emissioni nette entro il 2050. La società presenterà anche un nuovo strumento che monitora la capacità di carburante per aviazione sostenibile in tutto il mondo e fornirà un aggiornamento sulla consegna di aeroplani compatibili 100% SAF entro il 2030″, afferma Boeing.

“Mentre il nostro settore torna a Le Bourget, non vediamo l’ora di unirci ai nostri clienti, fornitori e partner in un momento in cui la domanda di viaggi aerei commerciali è in aumento e le piattaforme di difesa sono più critiche per la sicurezza globale”, ha affermato Brendan Nelson, presidente di Boeing Global. “Per più di un secolo, Boeing ha protetto, connesso e ispirato persone in tutto il mondo attraverso l’innovazione e prodotti trasformativi. Con una crescita sostenibile in prima linea nei prossimi 100 anni, continueremo a collaborare in tutto il mondo per sostenere l’impegno dell’aviazione verso emissioni nette zero entro il 2050″.

“Il 737-10 e il 777-9 debutteranno a Le Bourget il 18 giugno. Inoltre, Riyadh Air, il nuovo vettore dell’Arabia Saudita, presenterà un Boeing-owned 787-9 nella sua nuova livrea indaco ispirata ai colori del cielo al tramonto. L’aereo sarà in mostra statica per tutta la settimana.

Gli aerei Boeing in mostra nell’ U.S. Department of Defense corral includeranno le sue highly capable rotorcraft platforms – il CH-47F Chinook e l’AH-64D Apache – e i suoi mobility and surveillance aircraft, il P-8A Poseidon e il KC-46A Pegasus. Altri velivoli in mostra includono il B-1B Lancer di Boeing, il C-17 Globemaster e l’F-15E Strike Eagle.

Boeing Global Services mostrerà come il suo portafoglio innovativo di soluzioni mantiene la flotta mondiale in volo in modo sicuro, sostenibile ed efficiente. Con offerte che affrontano quasi ogni aspetto delle operazioni di un cliente, Global Services metterà in evidenza le sue capacità in parti e distribuzione, soluzioni digitali, modifiche, mantenimento della flotta, formazione, cabine e interni.

Boeing è leader di mercato nella autonomous capability, con MQ-25, MQ-28, Starliner, Insitu, X37-B e altri. Di recente, Boeing è diventato l’unico proprietario di Wisk Aero, una società eVTOL con sede in California che sta sviluppando il primo all-electric, self-flying air taxi per l’Advanced Air Mobility (AAM) market. Il Wisk 6th generation aircraf sarà esposto al padiglione Wisk.

Boeing pubblicherà il suo Commercial Market Outlook (CMO) 2023 il 18 giugno.

A Le Bourget, i leader Boeing discuteranno di opportunità di mercato, eVTOL, sostenibilità e altri argomenti durante i briefing con i media”, conclude Boeing

(Ufficio Stampa Boeing)