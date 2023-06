Loft Dynamics nomina Jean Auclair come CFO per sostenere la crescita dell’azienda

Loft Dynamics ha annunciato che Jean Auclair è entrato a far parte del leadership team dell’azienda come nuovo Chief Financial Officer (CFO).

“La nomina di Jean aiuterà Loft Dynamics nella sua maggiore espansione globale. Questa espansione, e il recente rebranding da VRM Switzerland a Loft Dynamics, arriva in un momento cruciale per l’industria aeronautica, che attualmente sta affrontando una carenza globale di piloti e preoccupazioni per il suo impatto ambientale negativo complessivo.

Jean è un esperto international accountant con un solido background in finanza aziendale. Canadese di formazione, Jean ha iniziato la sua carriera in PwC in Canada e in Svizzera, dove ha gestito mandati di fusioni e acquisizioni. Ha ricoperto ruoli di leadership finanziaria presso due innovative società di e-commerce e SAAS prima di entrare a far parte di Loft Dynamics come CFO“, afferma Loft Dynamics.

Riguardo al suo nuovo ruolo di CFO di Loft Dynamics, Jean spiega: “All’inizio della giornata, per me dipende dalle persone con cui lavori e da quanta ispirazione trovi l’uno nell’altro per superare te stesso. Quando ho incontrato l’appassionato team di leadership di Loft Dynamics e ho saputo del loro viaggio, ho capito che volevo farne parte”.



“Jean sarà responsabile di offrire ai clienti di Loft Dynamics financial and simulator services adeguati e ragionevoli. Questi servizi vanno da purchase contracts o simulator leasing options a long term service contracts. Che si tratti di far funzionare con successo un simulatore o di migliorare la sicurezza di volo dei piloti in modo economicamente efficiente, l’ambizione di Jean e Loft Dynamics è aiutare i propri clienti ad avere successo.

Loft Dynamics AG, precedentemente VRMotion AG, è stata fondata a Zurigo nel 2018 ed è diventata leader di mercato nello sviluppo e nella costruzione di VR training devices for helicopter pilots. È stata la prima a ricevere la Flight Simulation Training Device (FSTD) EASA FTD Level 3 authorization dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per un VR full-motion simulator. Con un team di talento di ingegneri appassionati, sviluppatori altamente specializzati ed esperti di aviazione dedicati, Loft Dynamics aiuta i principali produttori di aeromobili, compagnie aeree, operatori aeronautici, scuole di volo e organizzazioni di addestramento in tutto il mondo a fornire un addestramento dei piloti più sicuro ed efficace”, conclude Loft Dynamics. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.loftdynamics.com.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics AG – Photo Credits: Loft Dynamics AG)