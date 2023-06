Embraer presenterà i suoi Commercial and Defense Aircraft e le eVTOL Solution al Paris Air Show

Quest’anno Embraer torna al Paris Air Show per mostrare le sue commercial, defense, sustainability, and technology platforms.

“L’E195-E2, il più grande jet commerciale di Embraer, insieme al KC-390 Millennium e all’A-29 Super Tucano light attack and advanced trainer saranno in mostra statica.

Eve presenterà per la prima volta a Parigi il suo eVTOL cabin mock-up e un’esperienza di realtà virtuale nell’Air Mobility exhibition area.

Uno dei punti salienti dell’area espositiva statica è il KC-390 della Portuguese Air Force, il primo cliente NATO a utilizzare l’aereo, che sta facendo il suo debutto a Parigi. Un secondo KC-390, nella Brazilian Air Force livery, sarà in mostra statica e parteciperà al flight display durante l’evento”, afferma Embraer.

“Siamo estremamente entusiasti di tornare quest’anno al Paris Air Show per mostrare il nostro straordinario portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni orientati all’efficienza e alla tecnologia avanzata”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Embraer è pronta a crescere in modo sostenibile e sono lieto di confermare che i nostri aeromobili che eseguono flight displays allo show voleranno con un blend di Sustainable Aviation Fuel, evidenziando il nostro impegno per un futuro più sostenibile e l’allineamento con i nostri obiettivi di energia rinnovabile”.

Il martedì alle 15:00 e il mercoledì e il giovedì alle 10:00 e alle 15:00 sono previsti tour per i media degli aerei in mostra statica.

Vi saranno Flight display con l’E195-E2 Tech Lion e il KC-390 Millennium.

Embraer nomina Nigel Patterson Vice President Sales & Marketing, Nord America

Embraer Commercial Aviation ha nominato Nigel Patterson nuovo Vice President Sales & Marketing, and Head of Region for North America. A partire dal 1 giugno 2023, Patterson riporterà al Chief Commercial Officer (CCO) di Embraer Commercial Aviation, Martyn Holmes.

Con oltre 20 anni di esperienza di leadership nelle vendite in Nord America presso Airbus e Certified Aviation Services, Patterson è molto rispettato nel settore. La sua esperienza di vendita vanta accordi di successo con le principali compagnie aeree statunitensi tra cui Delta Air Lines, Spirit Airlines, Virgin America, Hawaiian Airlines e Allegiant Air.

“Il Nord America è un mercato critico per Embraer, dove l’E175 è la spina dorsale del regional network, con oltre 620 aeromobili venduti e una quota di mercato dell’86%. Gli aeromobili Embraer forniscono connettività essenziale a 206 aeroporti solo negli Stati Uniti”, ha affermato Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation.

Holmes ha continuato: “Questa è una fase entusiasmante per Embraer in Nord America: l’E175 domina il suo segmento e l’E2 sta riscuotendo un enorme successo presso Porter Airlines, il cliente di lancio nordamericano, con 50 E2 che entreranno a far parte della loro flotta. Con il track record di successo e la straordinaria leadership di Nigel, stiamo rafforzando il nostro impegno a fornire eccellenza e valore ai nostri clienti nella regione. Le intuizioni strategiche di Nigel e la profonda conoscenza della regione saranno risorse inestimabili per il nostro team”.

Patterson prende il posto di Mark Neely, che è stato contemporaneamente nominato al ruolo globale di Vice President Freighter – Embraer Commercial Aviation.

Embraer nomina Mark Neely Vice President Freighter for Commercial Aviation Business

Embraer ha nominato Mark Neely alla posizione di Vice President Freighter, nella sua Commercial Aviation division, a partire dal 1° giugno 2023. Questa nuova posizione di leadership globale lo vede riportare direttamente a Martyn Holmes, Chief Commercial Officer (CCO), Embraer Commercial Aviation.

Neely vanta una vasta esperienza nei passenger and freighter markets ed è destinato a guidare la crescente attenzione dell’azienda sulle Passenger to Freighter (P2F) aircraft opportunities e sullo sviluppo del mercato. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Vice President Sales & Marketing, Head of Region for North America, gestendo alcuni dei maggiori clienti di Embraer, servendo tutte le principali compagnie aeree negli Stati Uniti.

Parlando della nomina, Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “La nomina di Mark a questo nuovo ruolo è una mossa strategica in linea con il nostro obiettivo di sviluppare il nostro nascente freighter business. Sono molto lieto che navigheremo in questo entusiasmante periodo di crescita nel Passenger to Freighter space con la sua leadership. La ricchezza di esperienza, visione e dedizione di Mark sono destinate ad avere un impatto significativo”.

Nigel Patterson entrerà nel ruolo di Vice President Sales & Marketing for North America, garantendo una transizione senza intoppi.

(Ufficio Stampa Embraer)