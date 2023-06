News Brevi – 13.06.2023

A SPENCER & LEWIS LA COMUNICAZIONE DI WIZZ AIR IN ITALIA – Milioni di passeggeri trasportati su oltre 900 rotte da una delle principali compagnie del mercato low cost internazionale. Da diciannove anni attraversa i cieli con i suoi colori inconfondibili e, da quest’anno, Wizz Air comunicherà in Italia con Spencer & Lewis. Il Gruppo di Comunicazione Indipendente associato a UNA (Aziende della Comunicazione Unite) ha vinto la gara indetta dalla ULCC (Ultra Low Cost Carrier) e si occuperà di raccontare ai media le novità, i valori e lo sviluppo di Wizz Air attraverso un piano di PR & Media Relations già entrato nel vivo. “Con Wizz Air entriamo in un contesto da sempre vivace e dinamico come quello delle compagnie aeree low cost, dove gli stimoli e la concorrenza sono tutt’altro che ‘low’, soprattutto in questo periodo di grande fermento, dopo gli anni in cui la voglia di volare è stata messa da parte dall’emergenza sanitaria”, commenta Aurelio Calamuneri, PR & Media Director di Spencer & Lewis. “Un mercato dove prevalgono creatività, originalità e interattività a tutti i livelli, elementi fondamentali della strategia messa a punto con la società, che ringraziamo per fiducia. Il nostro compito sarà quello di intrecciare una narrazione mediatica che includa non solo prodotti e servizi offerti dalla compagnia, ma valori e mission dell’azienda stessa, per avvicinare Wizz Air a una platea di interlocutori sempre più vasta ed eterogenea”. Oltre a una rete in continua evoluzione, anche un grande impegno in termini di sostenibilità, già riconosciuto a livello globale, grazie al premio come compagnia aerea più sostenibile dal punto di vista ambientale a livello globale ai CAPA Awards for Excellence 2022. Tra le novità più recenti di Wizz Air, il lancio di WIZZ MultiPass, il primo piano di abbonamento europeo disponibile a tariffa fissa mensile (anche durante l’alta stagione estiva), una nuova rotta da Palermo a Tirana e l’inaugurazione della nuova rotta tra Roma e Castellon. Il team Spencer & Lewis che si occuperà della comunicazione di Wizz Air è coordinato da Aurelio Calamuneri e gestito dal PR & Media Relations Manager Emanuele Pilloni, con compiti di operatività ongoing oltre che comunicazione di crisi, ottimizzazione della strategia e presidio degli eventi, appuntamenti con i media e incoming stampa.

LA TECNOLOGIA DI HONEYWELL MIGLIORA LA SICUREZZA DEI GATE DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI – Honeywell e GE.S.A.C., gestore dell’Aeroporto Internazionale di Napoli (NAP) annunciano che l’Advanced Visual Docking Guidance System (A-VDGS) di Honeywell è stato selezionato per essere impiegato come sistema di parcheggio degli aeromobili in quattro stand dell’aeroporto. Il sistema di guida A-VDGS, che consente agli aeromobili di raggiungere in modo sicuro ed efficiente la posizione finale di parcheggio e di migliorare la gestione del turnaround, è stato scelto dopo una gara d’appalto che ha visto Honeywell primeggiare dal punto di vista tecnico ed economico. Il sistema di guida A-VDGS consentirà all’aeroporto di Napoli di aumentare l’efficienza operativa e di migliorare la customer experience e la sicurezza complessiva dell’aeroporto.

SPEI SATELLES: PARTITO IL PRIMO SATELLITE DELLA SPERANZA – È partita con successo dalla base Usa di Vandenberg, California, la missione Spei Satelles, che nei prossimi giorni prevede la messa in orbita del CubeSat con il messaggio di speranza di Papa Francesco, contenuto nel Nanobook. A coordinare la missione Spei Satelles, su impulso del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, è l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con il Politecnico di Torino, i cui ricercatori e studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale hanno realizzato il CubeSat 3U. Il CubeSat con all’interno il Nanobook, realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sarà posizionato in orbita grazie al veicolo di trasferimento orbitale ION dell’italiana D-ORBIT che è stato lanciato con un razzo Falcon 9. Il satellite e il Nanobook sono oggetti di piccole dimensioni, ma grandi nella loro portata. Già nel nome e nel logo della Missione Spaziale evocano il desiderio di contribuire a generare speranza. Il progetto ha poi coinvolto l’Agenzia Spaziale Italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Il Politecnico di Torino, l’Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro – IDGCE, l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia – IUSVE e l’Apostolato Digitale dell’Arcidiocesi di Torino. Il satellite cuore della missione custodisce il Nanobook, con le parole del Papa, una trasmittente e un chip di memoria che invitano, simbolicamente, le persone a sperare ed agire per condividere speranza.

ANA: AGGIORNAMENTI AL FLIGHT SCHEDULE PER IL FY2023 – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato aggiornamenti al suo flight schedule per l’anno fiscale 2023 (FY2023). “ANA riprenderà la rotta Tokyo Narita – Perth dal 29 ottobre con tre viaggi di andata e ritorno a settimana. I voli riprenderanno le operazioni per la prima volta dopo circa tre anni e mezzo, da marzo 2020. ANA continuerà a operare la rotta Tokyo Haneda – Pechino e la rotta Tokyo Haneda – Shenzhen, che erano in fase di adeguamento. Durante la stagione estiva, i voli in partenza dall’area metropolitana di Tokyo per Singapore verranno ampliati a quattro voli di andata e ritorno al giorno, con ulteriori sette voli di andata e ritorno a settimana sulla rotta Tokyo Narita – Singapore. Per i clienti che intendono viaggiare, si prega di controllare le ultime informazioni da ambasciate, consolati e istituzioni sanitarie nella destinazione”, afferma ANA.

PARTNERSHIP TRA SABRE E AIR CANADA PER DISTRIBUZIONE E VENDITA TRAMITE CANALI NDC – Sabre Corporation ha annunciato oggi il completamento di un nuovo multi-year distribution agreement che fornisce alle agenzie collegate a Sabre un accesso a lungo termine al contenuto completo di Air Canada tramite i canali NDC. In base all’accordo, Sabre sarà in grado di fornire alle agenzie contenuti e offerte notevolmente migliorati di Air Canada, comprese le tariffe dinamiche della compagnia aerea e nuovi ancillary services. Air Canada sta lavorando attivamente con Sabre al lancio delle offerte NDC della compagnia aerea nel Sabre travel marketplace. Le due compagnie prevedono di attivare i contenuti NDC di Air Canada in Sabre nei prossimi mesi.

IBERIA E PHOTOESPANA ESPLORANO LE CAPACITA’ DELL’AI IN UNA MOSTRA URBANA A MADRID – Iberia e PHotoESPAÑA si uniscono nuovamente nell’edizione 2023 con una mostra urbana che si concentra sull’importanza del talento e dello sguardo del fotografo in un mondo in cui l’Intelligenza Artificiale è già utilizzata per creare immagini. Questa collaborazione fa parte del progetto Talent on Board, con il quale la compagnia aerea supporta i talenti spagnoli, e in spagnolo, dentro e fuori i nostri confini. La mostra porterà al pubblico uno strumento tanto popolare quanto controverso come l’intelligenza artificiale, rivendicando il valore e l’importanza della creatività umana nella gestione dell’intelligenza artificiale. Due grandi fotografi spagnoli, Estela de Castro e Juan Millás, hanno realizzato due serie di fotografie che avranno il loro “contrappunto” con le immagini create con l’AI. Allo stesso modo, Iberia ha organizzato per il 22 giugno una tavola rotonda sull’Intelligenza Artificiale e le sue possibili applicazioni in vari campi artistici e nella vita di tutti i giorni.

COLLABORAZIONE STRATEGICA TRA LOCKHEED MARTIN E GLOBAL FOUNDRIES – Lockheed Martin e GlobalFoundries hanno annunciato una collaborazione strategica per far progredire la produzione e l’innovazione di semiconduttori negli Stati Uniti e per aumentare la sicurezza, l’affidabilità e la resilienza delle domestic supply chains for national security systems. Questa collaborazione consentirà a Lockheed Martin di produrre in modo più rapido ed economico soluzioni sicure che aumentano la competitività e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La collaborazione tra Lockheed Martin e GF supporta direttamente gli obiettivi del CHIPS and Science Act di aumentare la tracciabilità, la provenienza e la produzione onshore delle tecnologie critiche dei semiconduttori, per rafforzare la sicurezza nazionale ed economica e le supply chain nazionali. Gli impianti di produzione di GF a New York e nel Vermont hanno ottenuto la Trusted accreditation dal governo degli Stati Uniti e sono autorizzati a produrre chip sicuri da utilizzare nei sistemi più sensibili su terra, aria, mare e spazio.

L’EASA FINALIZZA LE GUIDELINES SULLE MISURAZIONI DEL RUMORE PER I DRONI DI PESO INFERIORE A 600 KG – L’EASA annuncia il rilascio delle sue guidelines per stabilire i livelli di rumore dei droni al di sotto dei 600 kg, che mirano a fornire procedure armonizzate per misurare il rumore dei droni utilizzati in low and medium-risk operations nella ‘specific’ category. Questa versione amplia la fase iniziale di consultazione pubblica, dopo aver raccolto circa 90 commenti da produttori di UAS, operatori, mondo accademico e autorità aeronautiche nazionali. Oltre alle guidelines, l’EASA fornisce anche un modello per un typical noise report che i richiedenti o i dichiaranti possono utilizzare per presentare i noise data, nonché un foglio di calcolo autoesplicativo che assiste le noise adjustment procedures.

LOCKHEED MARTIN STATEMENT SULL’F-35 TR-3 STATUS – Lockheed Martin informa: “Il nostro team è completamente dedicato alla fornitura di Tech Refresh 3 (TR-3) F-35 aircraft e continuerà a lavorare con il JPO sullo sviluppo del software mantenendo i più alti livelli di sicurezza e qualità. Continuiamo a consegnare aeromobili nella TR-2 configuration come previsto”.

ALTA FORMAZIONE NEL SETTORE IT: FIRMATO ACCORDO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA E LEONARDO – Firmato a Palazzo Valentini l’Accordo triennale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Leonardo, azienda attiva nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, per la realizzazione di un percorso formativo nei settori dell’informatica, della cybersicurezza e delle tecnologie innovative. L’accordo ha come obiettivo il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, contribuendo ad inserire nelle aziende di alta tecnologia personale già formato e in possesso delle competenze necessarie per lavorare. Con Leonardo, in particolare, sarà avviato un percorso Triennale di Istruzione e Formazione per operatore informatico in ambiente cybersecurity, già a partire dall’anno scolastico 2023/24. La progettazione del nuovo percorso offrirà agli studenti, in uscita dalla scuola media di I grado, l’opportunità di entrare in contatto con la realtà lavorativa e maturare un’esperienza in azienda che possa agevolarne il futuro ingresso nel mercato del lavoro.

COLLINS AEROSPACE SELEZIONATA PER DIVERSI EU SESAR 3 AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS – Il Raytheon Technologies Collins Aerospace business è stato selezionato per partecipare a otto progetti nell’ambito dell’European Union SESAR 3 Joint Undertaking (SESAR 3 JU). Collaborazione tra partner pubblici e privati europei, SESAR 3 JU mira ad accelerare la fornitura del Digital European Sky attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie per gestire aerei convenzionali, droni, aerotaxi e veicoli che volano ad altitudini più elevate. Nell’ambito dell’iniziativa, Collins lavorerà con la air traffic management value chain, compresi air navigation service providers, airlines, aircraft OEM, system providers e il mondo accademico, per contribuire a creare nuove innovazioni in aree tecnologiche chiave come connectivity, U-space, trajectory-based operations, airport solutions, autonomy and data services. Collins guiderà il progetto JARVIS (Just A Rather Very Intelligent System) che sfrutterà le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per aumentare l’automazione in flight deck and control tower operations, come un modo per ridurre il carico di lavoro del pilota e dell’operatore, migliorando al contempo la sicurezza e la protezione.

AIR SERBIA INAUGURA I VOLI DIRETTI STAGIONALI PER CORFÙ – Venerdì 9 giugno 2023, con il volo JU744, Air Serbia ha dato inizio al servizio stagionale tra Belgrado e Corfù. La compagnia aerea opera voli per l’isola greca due volte a settimana: lunedì e venerdì. “Da oggi voliamo direttamente a Corfù (o Kerkyra). La Serbia ha un legame indissolubile con questa isola greca, come dimostrano numerosi monumenti culturali e storici della prima guerra mondiale presenti ancora oggi a Corfù. La memoria di quegli eventi è conservata con cura nella “Serbian House”, una sorta di museo nel centro della città. Nelle vicinanze si trova l’isola storicamente significativa di Vido. Se non avete ancora visitato Corfù con i nostri voli diretti, adesso potete raggiungerla in soli 75 minuti”, ha dichiarato Bosko Rupic, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia. Con l’aggiunta di Corfù al suo network, ora Air Serbia offre ai suoi passeggeri collegamenti, via Belgrado, per raggiungere Amsterdam, Berlino, Bologna, Zurigo, Dusseldorf, Copenhagen, Amburgo, Francoforte, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Lubiana, Zagabria, Podgorica e molte altre città.

FUERTEVENTURA DIVENTA LA QUARTA ISOLA CANARIE NELLA MAPPA DELLE ROTTE DI BA EUROFLYER – BA Euroflyer, consociata interamente controllata di British Airways con base a Gatwick, ha aggiunto Fuerteventura alla sua mappa di rotte. Inaugurata il 2 novembre 2023, Fuerteventura si unirà a Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria come quarta isola delle Canarie servita dalla compagnia aerea a corto raggio. I voli opereranno due volte alla settimana il giovedì e la domenica durante la stagione invernale su un mix di aeromobili A320 e A321. Un terzo volo sarà introdotto il mercoledì a partire dal 28 febbraio 2024. Tom Stoddart, CEO di BA Euroflyer, ha dichiarato: “L’aggiunta di Fuerteventura significa che ora voliamo verso le quattro Isole Canarie più grandi, che sono ottime opzioni per famiglie, coppie e amici. Fuerteventura gode di un clima caldo tutto l’anno, quindi è un’ottima opzione per chi cerca il sole invernale senza viaggiare più lontano”. I voli includono anche un’opzione Club Europe (business class), che include l’accesso alla lounge prima del volo, più spazio personale, un pasto completo con bevande e franchigia bagaglio aggiuntiva. Fuerteventura è il settimo nuovo servizio ad essere aggiunto quest’anno alla rete di rotte di BA Euroflyer. La compagnia aerea ha recentemente annunciato nuovi voli estivi per Montpellier, Corfù, Mykonos e Salisburgo, oltre ai nuovi servizi invernali per Sharm El Sheikh e Innsbruck.