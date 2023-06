Cargolux inaugura l’utilizzo di SAF a Luxembourg airport e opera un volo carbon neutral per Zhengzhou

Cargolux è diventata la prima compagnia aerea a utilizzare SAF al Luxembourg Findel airport, una pietra miliare significativa nel percorso verso la decarbonizzazione. Cargolux, lux-Airport, World Fuel Services e Neste hanno unito le forze per garantire la prima consegna di Sustainable Aviation Fuel (SAF) a Luxembourg airport. Il biofuel è stato consegnato alla fuel farm di Luxembourg airport tramite il Central European Pipeline System (CEPS) della NATO.

Utilizzando questo SAF, Cargolux ha operato un volo carbon neutral dal Lussemburgo (LUX) a Zhengzhou (CGO), il suo più grande hub nella Cina continentale.

Il SAF proviene da rifiuti sostenibili, 100% rinnovabili e materie prime residuali, in conformità con la direttiva UE sulle energie rinnovabili (RED II).

“Questa iniziativa segna la prima volta per tutti i soggetti coinvolti e sono orgoglioso del processo fluido a cui abbiamo assistito, dalla consegna all’uplift. Questa è una pietra miliare nell’impegno sostenibile di Cargolux e un passo significativo nella nostra roadmap per la riduzione delle emissioni di carbonio. Non vediamo l’ora di continuare questo viaggio in collaborazione con lux-Airport, World Fuel Services e Neste, con i quali condividiamo una visione comune per un’industria sostenibile”, afferma Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux.

“Come aeroporto, siamo facilitatori e promotori della sostenibilità. Inoltre, coinvolgere i nostri partner affinché optino per un approccio rispettoso dell’ambiente corrisponde al nostro obiettivo principale verso net zero entro il 2030 per le infrastrutture aeroportuali. Il primo volo con SAF di Cargolux è un forte impegno a ridurre le emissioni di carbonio in futuro e mette in mostra il loro ruolo di attore principale nel settore scegliendo una leva chiave per raggiungere questo obiettivo. In qualità di base di Cargolux, noi di lux-Airport apprezziamo molto l’approccio di Cargolux alla leadership ambientale per cieli più puliti. Vogliamo esprimere le nostre congratulazioni a Cargolux per il primo SAF flight in assoluto dal Lussemburgo, che rappresenta una pietra miliare davvero notevole nell’approccio all’aviazione rispettosa dell’ambiente del paese”, afferma Alexander Flassak, CEO di lux-Airport.

“Siamo entusiasti di fornire il nostro Neste MY Sustainable Aviation Fuel per questo celebratory Cargolux cargo flight da Luxembourg Airport in collaborazione con World Fuel Services. È un ottimo esempio di collaborazione con i partner lungo la catena del valore dell’aviazione per rendere disponibile il SAF. Si basa su precedenti consegne di SAF Neste a Cargolux a Amsterdam Airport e precedenti consegne di SAF agli aeroporti tramite il CEPS pipeline system. Sottolinea inoltre l’importanza di sforzi congiunti per rendere disponibili opzioni di carburante più sostenibili negli aeroporti”, afferma Alexander Kueper, Vice President EMEA from the Renewable Aviation business unit at Neste.

“La prima consegna di successo di blended sustainable aviation fuel (SAF) via CEPS pipeline a Luxemburg Airport segna una pietra miliare significativa per World Fuel Services, sottolineando il nostro impegno ad ampliare l’accesso ai carburanti rinnovabili”, afferma Duncan Storey, vicepresident, supply aviation Europe, World Fuel Services. “Attraverso uno sforzo di collaborazione con Neste e Cargolux, abbiamo trasportato con successo blended SAF in più paesi, dimostrando la nostra determinazione a fornire renewable fuel solutions affidabili. Migliorare l’accesso al sustainable aviation fuel è fondamentale per un futuro più verde. In qualità di attore leader nel settore, siamo orgogliosi di essere in prima linea in questo sforzo, lavorando a stretto contatto con i nostri partner e le parti interessate per rendere l’aviazione sostenibile una realtà”.

“Il 747-8F è atterrato a destinazione, CGO, in tempo per una cerimonia che segna il decimo anno da quando Cargolux ha iniziato a operare servizi per Zhengzhou, nel 2014. L’occasione e le relative cerimonie si terranno nell’ambito della sostenibilità e si concentreranno sull’importanza di raggiungere una “Green Silk Road” tra LUX e CGO. Il Cargolux SAF-fueled, carbon-offset flight funge da simbolo e elemento costitutivo di questa iniziativa.

Iniziative come questa evidenziano l’importanza di solide partnership per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Il Sustainable Aviation Fuel è una leva fondamentale per raggiungere questo obiettivo e la cooperazione con partner che la pensano allo stesso modo è fondamentale. Ciascuna parte coinvolta si impegna a sostenere la produzione e la disponibilità su larga scala di SAF per aiutare a creare un’industria aeronautica rispettosa dell’ambiente”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)