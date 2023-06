LATAM è stata scelta come la compagnia aerea con il servizio a bordo più sostenibile agli Onboard Hospitality Awards 2023

Il Gruppo LATAM si è distinto nella categoria Sostenibilità agli Onboard Hospitality Awards 2023, organizzati dalla rivista inglese Onboard Hospitality, grazie a tre progetti di economia circolare adottati nel suo servizio di bordo. Queste iniziative fanno parte dell’impegno della compagnia aerea di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di essere un gruppo a zero rifiuti in discarica entro il 2027.

La prima iniziativa è la sostituzione della plastica monouso con materiali organici, come la carta nel caso dei nuovi bicchieri, il bambù per le posate, la canna da zucchero per i coperchi dei contenitori, borse riutilizzabili per la cabina Business. La seconda è il programma “Recycle Your Travel”, che promuove la separazione dei rifiuti generati a bordo per essere successivamente riciclati, e che è già operativo sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia.

Il terzo progetto è “Second Flight”, che permette alle uniformi e ai sedili della compagnia aerea di avere una “seconda vita”. A tal fine, artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come, ad esempio, porta-passaporti, etichette per i bagagli, borse e portachiavi.

“Questo premio è un riconoscimento molto importante per il lavoro che stiamo sviluppando nell’ambito dell’economia circolare e ci permette di offrire ogni giorno un’esperienza più sostenibile a bordo. Il nostro impegno è quello di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di avere zero rifiuti in discarica entro il 2027. Due anni fa ci siamo impegnati a migrare da un modello lineare verso uno circolare, in cui i rifiuti diventano una risorsa con un nuovo utilizzo. Questi risultati sono solo l’inizio. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci permettano di contribuire all’ambiente”, commenta Juan José Tohá, Direttore Affari Societari e Sostenibilità del Gruppo LATAM.

Nel maggio 2021, il Gruppo LATAM ha lanciato la sua rinnovata strategia di sostenibilità in cui ha stabilito obiettivi impegnativi: raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, eliminare la plastica monouso entro il 2023 e diventare un gruppo a zero rifiuti in discarica entro il 2027, al fine di contribuire alla protezione degli ecosistemi sudamericani per i prossimi 30 anni.

