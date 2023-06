Il Boeing 2023 Sustainability Report evidenzia i progressi per decarbonizzare il settore aerospaziale

Boeing ha aumentato l’uso di energia rinnovabile nei suoi stabilimenti, ha acquistato sustainable aviation fuel per le operazioni commerciali e continua a investire in modo significativo nelle tecnologie aerospaziali per ridurre consumo di carburante, emissioni e rumore. “Questi e altri risultati sono descritti in dettaglio nel Boeing 2023 Sustainability Report, pubblicato oggi per condividere la visione e il percorso dell’azienda verso un futuro aerospaziale sostenibile.

Intitolato “Sustainable Aerospace Together”, questo report fornisce un aggiornamento annuale sugli sforzi dell’azienda per promuovere la tutela dell’ambiente, lo sviluppo umano e l’inclusione. Ciò include affrontare gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda in materia di sicurezza e benessere dei dipendenti; global aerospace safety; community engagement; equity, diversity and inclusion, oltre a operazioni sostenibili e innovazione tecnologica”, afferma Boeing.

“Boeing continua a investire e a fare progressi nel nostro viaggio per raggiungere un futuro aerospaziale più sostenibile”, ha affermato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer di Boeing. “Mentre entriamo in una nuova era di sustainable aerospace, ci impegniamo a documentare i nostri progressi e delineare il nostro percorso in avanti con trasparenza in modo che il nostro settore possa progredire, insieme”.

“I risultati di sostenibilità di Boeing nel report di quest’anno includono:

– Presentazione e lancio pubblico del Boeing Cascade Climate Impact Model, uno strumento di modellazione dei dati che quantifica le strategie per ridurre le emissioni del trasporto aereo.

– Selezione da parte della NASA per sviluppare e testare in volo un full-scale Transonic Truss-Braced Wing Sustainable Flight Demonstrator airplane.

– Boeing celebra il decimo anniversario del programma Boeing ecoDemonstrator, che ha valutato circa 230 tecnologie per ridurre il consumo di carburante, le emissioni e il rumore. Il 2022 program ha testato 30 nuove tecnologie per aiutare a decarbonizzare l’aviazione sul 777-200 test bed di Boeing.

– Acquisto di 2 milioni di galloni (7,6 milioni di litri) di SAF per le Boeing commercial airplane operations.

– Raggiungere il 35% di utilizzo di elettricità rinnovabile in tutta l’azienda nel 2022, acquistando elettricità rinnovabile e crediti di energia rinnovabile. Questo è aumentato dal 21% nel 2021.

– Implementazione di un voluntary industry approach alle valutazioni di sostenibilità dei fornitori stabilite dall’IAEG e implementate da EcoVadis.

Ulteriori risultati in materia di sicurezza, diversità, equità e inclusione e gli sforzi di Boeing per la comunità possono essere trovati nel 2023 Chief Aerospace Safety Officer Report, nel 2023 Global Equity, Diversity & Inclusion Report e nel Boeing 2023 Community Impact Portfolio.

Il full report contiene maggiori informazioni sui nostri risultati e obiettivi di sostenibilità. Per saperne di più sugli impegni, le partnership e gli sforzi per la sostenibilità di Boeing: https://www.boeing.com/principles/sustainability“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)