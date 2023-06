News Brevi – 14.06.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA CAGLIARI A MILANO CON FALCON 50 – E’ atterrato poco dopo le 19 di ieri a Milano Linate un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’aereo, decollato da Ciampino, ha effettuato sulla tratta Cagliari-Milano il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di soli due mesi in imminente pericolo di vita. La piccola, precedentemente ricoverata presso il Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula” (CA), necessitava di cure specialistiche urgenti. Per tale motivo la Prefettura di Cagliari ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare per trasportare urgentemente la bimba presso la clinica “Mangiagalli” di Milano, dove riceverà i trattamenti necessari. La missione di volo è stata effettuata da un equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di pronto intervento presso l’aeroporto militare di Ciampino. Da questa base il Falcon 50 è decollato nel pomeriggio verso l’aeroporto di Elmas (CA), dove ha imbarcato la piccola paziente, protetta da una culla termica, accompagnata dai genitori e da un’equipe medica. Il decollo dall’aeroporto sardo è avvenuto intorno alle 18, con successivo atterraggio a Linate alle 19:10, dove un’ambulanza ha immediatamente trasportato la bimba presso l’ospedale di destinazione. Il Falcon 50 ha poi fatto rientro a Ciampino, riprendendo il servizio di prontezza operativa per la collettività. Dopo aver ricevuto la richiesta di intervento immediato da parte della Prefettura di Cagliari, è stata la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha tra i propri compiti anche quello di gestire questo tipo di emergenze, ad attivare la missione di volo. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, spesso bambini, proprio come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell’Aeronautica Militare, in particolare del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, questi ultimi recentemente impegnati nel supporto costante alla popolazione dell’Emilia-Romagna, duramente colpita dalla forte alluvione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FLYING BLUE E AMAZON OFFRONO UN ALTRO MODO PER GUADAGNARE MIGLIA – Flying Blue, il programma frequent flyer di Air France-KLM Group con 20 milioni di membri in tutto il mondo, e Amazon hanno unito le forze per offrire ai membri Flying Blue un altro modo per guadagnare Miglia nella loro vita quotidiana. Attualmente disponibile in Francia, Olanda e Svezia, i soci Flying Blue possono ora ottenere il massimo dai loro acquisti su Amazon accumulando 3 Miglia per ogni euro speso. I termini e le condizioni completi sono disponibili sul sito web di Flying Blue. Questa nuova partnership si aggiunge all’ampia lista di vantaggi per i soci di Flying Blue, inclusa la possibilità di accumulare e riscattare Miglia con oltre 30 compagnie aeree e oltre 100 partner commerciali. Le Miglia Flying Blue possono essere utilizzate per prenotare voli, camere d’albergo o auto a noleggio, per fare acquisti con i nostri partner o per fare donazioni a organizzazioni di beneficenza. Flying Blue è in continua evoluzione e introduce nuove innovazioni. L’anno scorso il programma ha introdotto Flying Blue Family, consentendo ai membri di mettere insieme le Miglia e guadagnare premi prima. “Oggi siamo entusiasti di annunciare un nuovo modo per guadagnare Miglia facendo acquisti su Amazon, che ci consentirà di coinvolgere ulteriormente e premiare i nostri fedeli soci Flying Blue”, ha affermato Ben Lipsey, SVP Customer Loyalty and Head of Flying Blue at Air France-KLM. “Oltre ad accumulare Miglia quando scelgono di volare con Air France o KLM, questo nuovo accordo rafforza la componente lifestyle del nostro programma, offrendo ai soci l’opportunità di accumulare Miglia Flying Blue con i loro acquisti quotidiani”.

ICAO: PRIMI LOTTI DI SAF CERTIFICATI SOTTO CORSIA – Per la prima volta, i SAF sono stati certificati nell’ambito del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Facendo uso dei due schemi di certificazione della sostenibilità approvati dall’ICAO progettati a tale scopo, lo sviluppo segna una pietra miliare significativa sia per la produzione di SAF che per l’azione climatica dell’aviazione da parte degli Stati. I nove lotti, per un totale di 1.542 tonnellate, sono stati certificati da ISCC e RSB e prodotti rispettivamente in Cina, Paesi Bassi e Stati Uniti da ECOCHEM, Neste e WorldEnergy. Sono stati prodotti da rifiuti e sono caratterizzati da emissioni di CO2 inferiori dal 75% all’84% rispetto ai carburanti per aviazione convenzionali. “Il successo della certificazione di questi sustainable aviation fuel garantisce che presentino vantaggi ambientali reali in base al ciclo di vita e conferma anche le prestazioni del processo di certificazione stesso”, ha affermato l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano. “Questa pietra miliare dimostra che il CORSIA global framework per la valutazione della sostenibilità è solido e pronto a sostenere il raggiungimento degli obiettivi ICAO sul cambiamento climatico”. Il processo si basa sull’applicazione degli standard stabiliti nella Convention on International Civil Aviation’s Annex 16 – Environmental Protection, Volume IV. Questi standard comprendono aspetti relativi alla sostenibilità, al monitoraggio, alla rendicontazione e alla contabilità del SAF.

AMERICAN AIRLINES AMPLIA LO SCHEDULE INVERNALE VERSO CARAIBI E AMERICA LATINA – I viaggiatori che cercano di sfuggire al freddo quest’inverno avranno più scelte poiché American Airlines annuncia il suo programma invernale 2023 per i Caraibi e l’America Latina. Con due nuove rotte e l’ampliamento delle frequenze su 21 rotte, American consoliderà la sua posizione di vettore leader tra gli Stati Uniti e il Messico, i Caraibi e l’America Latina. “Il prossimo inverno non vediamo l’ora di aggiungere più servizi alle destinazioni dell’America Latina e dei Caraibi che i nostri clienti desiderano visitare, inclusi luoghi famosi come Cancun, Montego Bay e Punta Cana, nonché la nostra nuova destinazione, Tortola”, ha affermato José A. Freig, Vice President of Operations and Commercial for Mexico, the Caribbean and Latin America. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro vantaggio come la più grande compagnia aerea statunitense nella regione, con più voli e posti verso più destinazioni rispetto a qualsiasi altro singolo vettore o partnership”. Nell’inverno 2023, American opererà più di 2.250 voli settimanali verso 90 destinazioni nella regione, segnando un aumento del 10% della capacità rispetto all’inverno 2022.

IBERIA E GLOBALANT LANCIANO UN PROGETTO PER PRONUOVERE I GIOVANI TALERNTI – Iberia ha unito le forze con il suo partner di servizi tecnologici, Globant, per lanciare un progetto che promuove i giovani talenti nel settore della trasformazione digitale. Globant, azienda nativa digitale focalizzata sul reinventare il business attraverso soluzioni tecnologiche innovative, offrirà a questi nuovi professionisti un periodo di formazione e un piano di carriera nei progetti che sviluppa per Iberia. In questa prima edizione e sotto il nome di “Java Accelerate”, diversi gruppi di giovani talenti potranno accedere a diversi corsi di formazione tenuti da esperti Globant per poi unirsi a Iberia per lavorare su veri progetti e continuare il loro apprendimento nella compagnia aerea. L’edizione Java Accelerate è iniziata a fine maggio con una ventina di giovani che stanno già ricevendo una formazione intensiva su questa tecnologia, che si completerà con un’esperienza professionale nel campo della compagnia aerea spagnole. Gabriel Perdiguero, Direttore Clienti, Trasformazione e IT di Iberia, sottolinea: “Come parte della nostra strategia di trasformazione digitale, crediamo che questo progetto con Globant contribuirà a dare impulso ai giovani talenti e, allo stesso tempo, ci permetterà di avere i migliori professionisti per fare un altro salto di qualità, che si tradurrà in un miglioramento dell’esperienza per i nostri clienti e dipendenti. Per noi Globant è un partner tecnologico di riferimento e siamo certi che questa alleanza sarà un successo”. Iberia e Globant stanno già lavorando alla seconda edizione di questo Future Talent Program, che inizierà a settembre e per il quale si prevede di incorporare altri 20 nuovi studenti.

ETIHAD AIRWAYS PARTNER DI “MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE” – Etihad Airways collabora con Paramount Pictures per celebrare l’uscita nelle sale dell’atteso lungometraggio ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’. Il prossimo capitolo della serie d’azione, scritto e diretto da Christopher McQuarrie, uscirà in tutto il mondo a partire dal 12 luglio. Tra le altre location, il film è stato girato anche ad Abu Dhabi, la città natale di Etihad. Si può intravedere le iconiche dune di sabbia del deserto di Liwa e il Midfield Terminal, l’imminente nuovo terminal di punta dell’Aeroporto di Abu Dhabi e la futura casa di Etihad, nell’ultimo trailer del film. Da giugno ad agosto gli ospiti che volano nelle cabine First e Business di Etihad riceveranno un menu Movie Snacks in stile cinema e si concederanno mocktail a tema come Mission Accomplished, Undercover Sipper, Secret Agent e Thyme’s Up. Tutti gli ospiti di Etihad potranno godere dell’intrattenimento in volo con i contenuti di ‘Mission: Impossible’. Oltre all’esperienza a bordo, Etihad celebrerà l’uscita del film con una campagna di marketing in co-branding con contenuti personalizzati e offerte speciali di volo. Nel corso dell’anno, gli ospiti che viaggiano con Etihad potranno sperimentare un canale dedicato a ‘Mission: Impossible’ su E-BOX, il suo servizio di intrattenimento a bordo. Il canale presenterà tutte e sette le serie di ‘Mission Impossible’ oltre a contenuti dietro le quinte. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships, Etihad Airways, ha dichiarato: “I blockbuster di Mission Impossible sono una serie fenomenale e siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con Paramount Pictures per mostrare Etihad e Abu Dhabi al mondo. Siamo entusiasti di poter offrire a milioni di ospiti l’opportunità di godersi i film di Mission Impossible durante il loro volo Etihad e di mostrare il film attraverso la nostra rete globale”. I diversi paesaggi di Abu Dhabi offrono sfondi accattivanti e stimolanti per la cinematografia, che vanno dal moderno skyline pieno di grattacieli agli estesi deserti e dune di sabbia presenti nel trailer di ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’.

IL GRUPPO SAUDIA ASSEGNA OLTRE UN MILIONE E 200 MILA DI POSTI PER LA STAGIONE HAJJ 2023 – Il Gruppo SAUDIA – Saudi Airlines, flydeal e Saudi Private Aviation – ha annunciato il piano operativo per la stagione Hajj 2023, destinando oltre un milione e 200 mila posti ai pellegrini di tutto il mondo. Il piano integrato prevede l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’attuale flotta del gruppo SAUDIA, composta da 164 aeromobili, con la fornitura di un’ulteriore flotta di 12 aereomobili. Il Gruppo SAUDIA trasporterà i pellegrini da oltre 100 destinazioni di linea e 14 destinazioni stagionali in 6 aeroporti del Regno situati a Jeddah, Riyadh, Dammam, Medina, Taif e Yanbu. Gli 8 mila membri dell’equipaggio di cabina e della cabina di pilotaggio sono in grado di parlare un totale di 42 lingue diverse e serviranno gentilmente gli ospiti durante i loro viaggi, riflettendo la natura generosa dell’ospitalità saudita. Il piano assicura la sinergia di tutte le filiali del Gruppo SAUDIA, in particolare quelle che si occupano di fornire servizi ai pellegrini, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), Saudi Ground Services (SGS) e Saudi Airlines Catering Company (SACC), che opereranno tutte a pieno regime e 24 ore su 24 per tutta la stagione dell’Hajj. SAUDIA mira a fornire i migliori servizi di trasporto aereo e logistici, oltre ad altri servizi integrati in tutte le località, attraverso piattaforme digitali e personale qualificato per servire i pellegrini all’arrivo e alla partenza.

DASSAULT AVIATION RICORDA DENIS KESSLER – Dassault Aviation informa: “È con grande tristezza che Dassault Aviation ha appreso della scomparsa di Denis Kessler, il 9 giugno scorso. Dal 2003 al 2014, Denis Kessler è stato Director of Dassault Aviation. Era stato anche membro del primo audit committee del Gruppo, istituito nel 2010. In entrambi questi ruoli, ha dimostrato una notevole lealtà, intuizione analitica ed energia, in linea con il suo eccezionale background e la sua carriera. Denis Kessler è stato uno studente particolarmente dotato, poi ricercatore, insegnante ed economista, prima di diventare imprenditore, capo di una grande azienda e figura di spicco della French employers federation (Medef), combinando conoscenze accademiche, capacità finanziarie, esperienza manageriale e una visione strategica. Questo eccezionale livello di competenza ha portato molto a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Anche la sua erudizione, discrezione, umorismo e cortesia erano senza pari. Dassault Aviation desidera esprimere le sue sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, così come la sua ammirazione e gratitudine”.

PRONTO AL LANCIO IL SATELLITE EUCLID – Prende il nome da Euclide di Alessandria, matematico greco che fondò il soggetto della geometria (a ricordare che la densità della materia e dell’energia è legata alla geometria dell’Universo), la missione scientifica d’indagine cosmologica dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con un importante contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il satellite Euclid esplorerà l’Universo oscuro e, il prossimo luglio, verrà lanciato sul razzo Falcon 9 di SpaceX da Cape Canaveral in Florida, negli Stati Uniti, per restare in orbita circa sei anni, a una distanza media di 1,5 milioni di km oltre l’orbita terrestre. Euclid studierà l’espansione e l’evoluzione dell’Universo, per comprendere come la sua struttura si è formata nel corso della storia cosmica. A partire da questi dati, le astronome e gli astronomi saranno in grado di desumere le proprietà dell’energia e della materia oscura, che insieme contribuiscono al 95% dell’Universo, e della gravità, chiarendo meglio la loro esatta natura. Per farlo, il satellite sarà equipaggiato – tra gli altri strumenti – di un telescopio che effettuerà una mappatura di oltre un terzo del cielo extragalattico (ovvero al di fuori della Via Lattea), osservando miliardi di galassie fino a dieci miliardi di anni luce, e scattando immagini di altissima accuratezza, in luce ottica e nel vicino infrarosso. Per la missione, Leonardo insieme alla joint venture Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) ha fornito un importante contributo tecnologico, tramite il finanziamento e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Affinché si potessero osservare galassie così distanti, presso gli stabilimenti aziendali di Nerviano (MI) e Campi Bisenzio (FI), sono stati realizzati i micropropulsori a gas freddo e il Fine Guidance Sensor (FGS) un “sensore guida”, la versione ipertecnologica e ultraprecisa di un sestante (strumento utilizzato nell’antichità per la navigazione celeste) capace di calcolare il puntamento del telescopio di Euclid con un’accuratezza finora mai raggiunta da un satellite europeo. Leonardo fornisce poi i pannelli fotovoltaici che assicureranno l’alimentazione di tutti i sistemi del satellite. Thales Alenia Space è stata scelta dall’ESA come primo contraente per la realizzazione del satellite della missione (integrato presso il sito di Torino) e del relativo modulo di servizio.