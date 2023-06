Kim Kinsley è il nuovo President of International Aero Engines AG

International Aero Engines AG (IAE), un consorzio multinazionale composto da azionisti tra cui Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines, oggi ha nominato presidente Kim Kinsley. “Succede a Earl Exum, che ha ricoperto la carica dal 2020. Exum diventerà chair of the IAE AG board of directors e continuerà a ricoprire il ruolo di vice president, Mature Commercial Engines at Pratt & Whitney, una posizione che ricopre dall’ottobre 2022, sviluppando strategie ed esecuzione per supportare i clienti, ottimizzare la vita dei prodotti e massimizzare il valore realizzato dal Pratt & Whitney mature engines portfolio.

Kinsley, prima donna presidente di IAE, è stata contemporaneamente nominata vice president, V2500 programs at Pratt & Whitney. Assumerà entrambi i ruoli con effetto immediato e riferirà a Exum”, afferma Pratt & Whitney.

“Kim è in una posizione unica per portare avanti IAE”, ha affermato Exum. “Il motore V2500 ha visto molti grandi successi nei 40 anni di storia di IAE e siamo fiduciosi che Kim si baserà su questa eredità mentre guardiamo al futuro. Kim ha una vasta esperienza all’interno e all’esterno dell’industria aerospaziale e ci assicurerà di continuare a fornire le comprovate performance che i nostri clienti si aspettano.”

“In qualità di presidente, Kinsley guiderà la integrated program structure per supportare il miglioramento continuo del programma V2500 di Pratt & Whitney, posizionando i partner della joint venture per servire al meglio i clienti con offerte più flessibili per il segmento narrowbody. Eserciterà la leadership per garantire il rispetto degli impegni finanziari, commerciali, tecnici, dei clienti e dei partner.

IAE, che ha celebrato il suo 40° anniversario a marzo, ha un accordo di collaborazione esteso al 2045. Il versatile V2500 equipaggia oggi quasi 3.500 velivoli per circa 150 operatori commerciali, cargo e militari in 80 paesi. Il 70% di questi velivoli ha meno di 15 anni e circa un terzo dei motori V2500 è ancora al primo utilizzo. Il V2500 ha equipaggiato le prime Airbus A321 and A320 passenger-to-freighter conversions, con altre che entreranno in servizio nei prossimi anni. Il motore equipaggia anche l’aereo militare Embraer KC-390 e la sua crescente base di clienti. L’efficienza del V2500, approvato per il funzionamento con SAF al 50%, aiuterà anche l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050.

Kinsley si unisce a Pratt & Whitney da Collins Aerospace, dove ha lavorato dal 2014 e più recentemente ha ricoperto il ruolo di Vice President, Environmental & Airframe Control Systems – Power & Controls. Ha più di 25 anni di esperienza nelle operazioni, nella gestione aziendale, nell’ingegneria e nello sviluppo di nuovi prodotti in diversi settori. Kinsley è un leader comprovato con capacità di creare team, migliorare la collaborazione organizzativa, rafforzare le relazioni con i clienti e raggiungere gli obiettivi aziendali”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)