Qantas ritorna a New York

Qantas riprenderà oggi i voli per New York, con servizi da Sydney che decollano per la destinazione per la prima volta in più di tre anni.

Il lancio del volo QF3 segna anche una nuova rotta per il vettore, con voli per New York operati via Auckland anziché Los Angeles. I voli opereranno inizialmente tre giorni alla settimana con il Boeing 787 Dreamliner, aumentando a quattro da ottobre, offrendo più di 1.800 posti sulla rotta ogni settimana.

Viaggiando sul volo inaugurale, il CEO di Qantas Group Alan Joyce ha detto: “Mentre il mondo è cambiato radicalmente dall’inizio del COVID, una cosa che non è cambiata è il richiamo di New York City. Da quando sono stati riaperti i confini internazionali, New York è stata una delle destinazioni più popolari per i nostri clienti che si sono collegati con i nostri partner dai voli Qantas in arrivo a Los Angeles e Dallas, quindi non sorprende che abbiamo visto una domanda molto forte da quando i nostri voli per New York sono stati messi in vendita.

Il lancio della rotta è stato reso possibile dalla consegna di nuovi aeromobili 787 nelle ultime settimane e ci avvicina al ritorno della nostra capacità internazionale a quello che era il livello prima del COVID”.

Qantas Group dovrebbe tornare a circa il 100% della sua capacità pre-COVID del suo international network entro marzo 2024, rispetto a circa l’85% dei livelli pre-COVID odierni. Si tratta di un aumento significativo rispetto al solo 45% di 12 mesi fa.

“I voli sono una grande notizia per il turismo australiano, contribuendo a portare più visitatori dagli Stati Uniti per esplorare il meglio del Nuovo Galles del Sud e oltre, con collegamenti da Sydney attraverso la nostra vasta rete domestica”, ha aggiunto Joyce. “Volare via Auckland rende più facile per i viaggiatori provenienti da tutte le parti dell’Australia l’accesso a New York. Offrendo più spazio e meno posti rispetto alla maggior parte dei nostri concorrenti, le cabine a bordo di questi aerei sono state progettate pensando ai viaggi a lungo raggio”.

Qantas ora opera tre dei primi cinque voli più lunghi del mondo, tra cui Perth-Londra e Dallas-Melbourne, in quanto aumenta la sua attenzione sulle rotte dirette che sono anche tra le più popolari. Il servizio Perth-Londra della compagnia aerea ha il più alto indice di soddisfazione del cliente sul suo network internazionale.

I team di Qantas si sono preparati per il lancio, con un avanzato sistema di pianificazione del volo basato su cloud che modella le traiettorie dei voli, misurando i tempi di volo e i venti, per determinare la rotta ottimale.

Per celebrare il lancio della nuova rotta, Qantas ha introdotto una serie di iniziative per i clienti a bordo di QF3 e QF4, tra cui pigiami in edizione limitata e amenity kit progettati dalla designer australiana Rebecca Vallance per i passeggeri di Business Class, oltre a voci di menu ispirate a New York in tutto l’aeromobile.

Qantas sta inoltre portando avanti i piani per un’importante revisione della sua Auckland International Lounge come parte di un investimento di 100 milioni di dollari in lounge nuove e migliorate. La lounge offrirà più spazio e presenterà il meglio del design locale, del cibo e del vino quando aprirà a metà del 2024.

SYD-AKL Flight Time: 3 ore e 5 minuti.

AKL-JFK Flight Time: 16 ore e 15 minuti.

SYD-AKL-JFK Travel distance: 16.371 chilometri.

Il Dreamliner di Qantas trasporta 236 passeggeri nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy, in un layout che è stato progettato per massimizzare il comfort per le distanze più lunghe:

42 Business suites in configurazione 1-2-1 con fully-flat bed e accesso diretto al corridoio.

28 Premium Economy seats in configurazione 2-3-2.

166 Economy seats in configurazione 3-3-3.

(Ufficio Stampa Qantas Group)