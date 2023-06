Etihad Airways inrcementa i voli per Roma

Etihad Airways sta aumentando la frequenza dei voli tra Abu Dhabi e Roma da sette a 11 volte a settimana.

I quattro servizi extra inizieranno il 4 novembre 2023, offrendo ai viaggiatori business e leisure un migliore accesso e comodità tra le capitali italiana ed emiratina, il lunedì, il martedì, il giovedì e il sabato.

“Siamo lieti di annunciare l’espansione del nostro servizio verso Roma, che sottolinea il nostro impegno a fornire maggiore flessibilità e migliori opzioni di viaggio ai nostri ospiti in Italia, negli Emirati Arabi Uniti e attraverso la nostra rete”, ha dichiarato Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways. “Roma è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. Con oltre due millenni di storia e cultura e innumerevoli attrazioni, dal Colosseo alla Città del Vaticano e al Foro Romano, è facile capire perché.

Con Etihad Airways che aumenta la frequenza dei voli su Roma, i visitatori degli Emirati Arabi Uniti avranno ora ancora più opportunità di assaporare la dolce vita o di collegarsi a una delle 45 destinazioni italiane, europee o americane con il nostro partner in codeshare ITA Airways. Anche il nostro secondo servizio per Roma è stato programmato per fornire orari di volo locali ottimizzati per coloro che visitano Abu Dhabi, con una partenza serale e un comodo arrivo mattutino che consente di massimizzare il tempo nella capitale”.

“I viaggiatori possono godere di world-class service and comfort a bordo dei voli Etihad tra Roma e Abu Dhabi, operati su una flotta di aeromobili Boeing 787 Dreamliner all’avanguardia con 28 posti in Business e 262 posti in Economy.

Con questo aumento di frequenza, Etihad Airways sta creando maggiori opportunità per i viaggiatori italiani di esplorare la capitale degli Emirati e collegarsi ad altre destinazioni nell’Asia orientale, nell’Oceano Indiano e oltre.

Abu Dhabi ha un’offerta culturale ricca e diversificata, attraente per una vasta gamma di viaggiatori italiani, con parchi a tema per famiglie come Warner Bros. World™ Abu Dhabi e Yas Waterworld, spiagge dorate panoramiche e avventure uniche nel deserto.

I nuovi voli possono essere prenotati ora tramite etihad.com e l’app Etihad Airways“, conclude Etihad Airways.

Voli Etihad Airways per Roma, in vigore dal 4 novembre 2023:

New EY83: Abu Dhabi 08:55 – Roma 12:15 – Lunedì, martedì, giovedì e sabato

New EY84: Roma 21:35 – Abu Dhabi 06:40 – Lunedì, martedì, giovedì e sabato.

EY85: Abu Dhabi 03:00 – Roma 06:20 – Giornaliero.

EY86: Roma 09:20 – Abu Dhabi 18:25 – Giornaliero.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)