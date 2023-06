United Airlines ed Eve Air Mobility collaborano per portare i primi Electric Commuter Flights a San Francisco

Eve Air Mobility (“Eve”) e United Airlines hanno annunciato l’intenzione di portare l’Urban Air Mobility (UAM) a San Francisco lanciando electric commuter flights in tutta la Bay Area. L’annuncio è un primo passo importante in quanto entrambe le società lavoreranno con funzionari locali e statali, fornitori di infrastrutture, energia e tecnologia per garantire che sia disponibile l’infrastruttura adeguata per introdurre electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft flights. Le aziende stanno inoltre lavorando insieme per identificare le aree di origine e destinazione e il futuro route network for Urban Air Mobility (UAM).

“Il nostro obiettivo comune è fornire ai residenti e ai visitatori dell’area della baia di San Francisco un trasporto efficiente e competitivo in termini di costi in una delle aree urbane più densamente popolate degli Stati Uniti”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve Air Mobility. “La Bay Area è perfetta per i voli eVTOL date le sue dimensioni, il traffico, l’attenzione alla sostenibilità, l’innovazione e l’impegno ad aggiungere altre opzioni per la mobilità”.

“L’Urban Air Mobility ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui i clienti United lavorano, vivono e viaggiano”, ha dichiarato Michael Leskinen, Presidente di United Airlines VenturesSM. “Il percorso proposto da Eve è un primo passo fondamentale per rendere questo tragitto completamente elettrico e silenzioso una realtà per i residenti della Bay Area”.

“Nel 2022, United ha annunciato un investimento di 15 milioni di dollari in Eve Air Mobility e un accordo di acquisto condizionale per 200 eVTOL più 200 opzioni, parte della sua strategia per investire in tecnologie all’avanguardia mentre la compagnia aerea si posiziona come leader negli investimenti in aviation sustainability and innovation technologies. L’investimento di United in Eve è stato guidato in parte dalla fiducia nelle potenziali opportunità di crescita nel mercato UAM e dalla relazione unica di Eve con Embraer, produttore di aeromobili con una comprovata esperienza nella costruzione e certificazione di aeromobili nei 53 anni di storia dell’azienda. Un elemento chiave della relazione include l’accesso ai centri di assistenza globali di Embraer, ai magazzini di ricambi e ai tecnici per l’assistenza sul campo, aprendo la strada a un’operazione affidabile. All’entrata in servizio, United potrebbe avere l’intera flotta eVTOL assistita dalla rete di assistenza e supporto di Eve.

L’eVTOL di Eve offrirà ai clienti di United un modo rapido, economico e a basse emissioni di carbonio per raggiungere i suoi aeroporti hub e spostarsi in ambienti urbani densi, rispetto ai taxi aerei convenzionali e ad altre forme di trasporto pubblico tradizionale. L’eVTOL di Eve è elettrico al 100% e ha un’autonomia di 60 miglia (100 chilometri) che gli consente di completare una serie di missioni di mobilità aerea urbana nella San Francisco Bay Area. Il suo design incentrato sull’uomo garantisce meglio il comfort dei passeggeri, del pilota e della comunità riducendo al minimo il rumore. Il velivolo presenta una lift + cruise configuration con rotori dedicati per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza componenti necessari per cambiare posizione durante il volo. Sarà pilotato al momento del lancio ma si evolverà verso uncrewed operations in futuro”, afferma Eve.

“Oltre a una nuova ed efficiente opzione di trasporto, Eve ha osservato che i voli eVTOL nella Bay Area dovrebbero avere un impatto economico positivo sulla comunità, comprese nuove opportunità di lavoro. Posizioni che vanno dai piloti e dai tecnici per l’assistenza aeronautica alla formazione e ai servizi tecnici sono tra i numerosi ruoli che saranno necessari con l’introduzione e l’espansione dei voli eVTOL. Si prevede inoltre che lo sviluppo dell’infrastruttura necessaria per supportare le operazioni eVTOL apporti valore e opportunità di lavoro alla comunità.

L’eVTOL di Eve dovrebbe entrare in servizio nel 2026″, conclude Eve.

