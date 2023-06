Finnair inaugura i voli verso Breslavia e aumenta le frequenze verso l’Europa e il Giappone per l’estate 2024

Finnair risponde all’aumento della richiesta di viaggi a livello internazionale aggiungendo nuove rotte tra il suo hub di Helsinki e le destinazioni dell’Europa settentrionale e centrale, oltre a quelle del Giappone per la stagione estiva 2024, aggiornando così la programmazione dei voli per il periodo 31 marzo – 26 ottobre 2024.

Fra le novità, il collegamento con Wroclaw in Polonia a partire dal 2 aprile 2024, l’aumento dei voli verso Tromsø e Trondheim in Norvegia e la riapertura della rotta fra Helsinki e Bergen con scalo a Stoccolma Arlanda, operata prima della pandemia.

Inoltre, sarà disponibile un’ulteriore tratta operata al mattino da Helsinki ad Arlanda e più frequenze per Billund, in Danimarca. Per quanto riguarda la Germania, verranno incrementate le partenze per Düsseldorf e Amburgo; mentre, nel Regno Unito e in Irlanda, Finnair amplierà la sua offerta di voli verso Manchester, Dublino ed Edimburgo. La compagnia aerea finlandese effettuerà anche un potenziamento delle frequenze sia verso Tokyo Narita che Osaka, in Giappone.

In Polonia, invece, Finnair incrementerà le tratte per Cracovia, reintrodurrà i voli per Danzica e lancerà la nuova rotta verso Breslavia, in Polonia Meridionale, dove diverse grandi aziende provenienti dalla Finlandia e dall’Asia hanno sede. La vivace città, conosciuta come la Silicon Valley polacca, vanta un centro storico da cartolina e una vivace scena artistica e mondana con caffè, ristoranti e negozi vintage.

“Siamo lieti di annunciare la nuova rotta per Breslavia”, afferma Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair. “Crediamo che Breslavia non sia solo una destinazione interessante per coloro che viaggiano per affari, ma anche per i turisti in cerca di una vacanza in città in un ambiente caratteristico e suggestivo”.

Tutte le nuove frequenze sono perfettamente integrate con tutti i voli a lungo raggio di Finnair verso l’Asia e gli Stati Uniti. I voli possono essere prenotati su Finnair.com o presso le agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)