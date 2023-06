ITA Airways incontra la stampa a Washington DC: celebrato il nuovo volo da Roma Fiumicino e le novità della Summer 2023

ITA Airways ieri sera, nella caratteristica cornice della location “Mi Vida” a Washington DC, ha incontrato la stampa per parlare del nuovo volo diretto Roma Fiumicino – Washington DC, delle novità della summer 2023 con uno sguardo alla winter 2023/2024 e per presentare la collaborazione all’ambito progetto di Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier.

“Il nuovo volo diretto Roma – Washington di ITA Airways inaugurato il 2 giugno scorso, prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero. Washington rappresenta per la Compagnia una meta ambita non solo per il turismo leisure ma anche per quello business, grazie alla presenza della comunità imprenditoriale locale e internazionale, che potrà usufruire del nuovo volo come accesso diretto all’Italia, all’Europa e all’intera Regione del Mediterraneo. La rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia.

ITA Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria.

In occasione dell’apertura della nuova sede di Confindustria nella capitale statunitense, è stata organizzata una mostra monografica in cui saranno esposte 12 Tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. ITA Airways supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico”, afferma ITA Airways.

“ITA Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come Official Carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington”, ha dichiarato Emiliana Limosani Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. “Per la nostra Compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo”.

“Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro. L’espansione di ITA Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della Compagnia di bandiera, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.

Gli Stati Uniti, in particolare, sono il primo mercato internazionale per ITA Airways e il più strategico dopo l’Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Pertanto, i voli diretti dal Nord America all’Italia non sono solo itinerari per viaggi di turismo e d’affari, ma garantiscono la connettività alla comunità italiana. Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston, Los Angeles e Washington, ITA Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l’Italia e, via Roma, verso l’Europa e il Mediterraneo. Includendo l’avvio dei voli per San Francisco, la Compagnia opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l’Italia nel cuore della stagione estiva.

Inoltre, grazie all’accordo di codeshare con Delta, sono oltre 100 le destinazioni domestiche a cui i clienti ITA Airways possono accedere attraverso gli hub del network nazionale della compagnia americana, con 40 destinazioni servite attraverso New York JFK e un numero altrettanto importante di collegamenti da Boston, Miami, Los Angeles e Washington in grado di soddisfare le esigenze della clientela business e leisure.

Per ITA Airways assume particolare rilievo anche la connessione con l’America del Sud, terra storicamente legata al nostro Paese e ai flussi migratori dei nostri connazionali. Rio de Janeiro sarà la seconda destinazione brasiliana dopo San Paolo e la terza nel Sudamerica contando anche Buenos Aires.

Il network intercontinentale di ITA Airways sale così a 12 destinazioni. Alle 6 operate sul Nord America (New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington e San Francisco) e alle 3 del Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo), si aggiungono infatti 3 mete asiatiche (Tokyo, Nuova Delhi e Malè), per un’offerta complessiva ricca e completa, che dà l’opportunità ai passeggeri di visitare il mondo senza mai dimenticare le proprie radici”, prosegue ITA Airways.

“In termini di nuovi contenuti per la summer 2023, dal 21 giugno a bordo di tutti i voli intercontinentali di ITA Airways in partenza dall’Italia, il menù in classe Business sarà a firma degli Chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino del Ristorante Don Alfonso 1890, 2 stelle Michelin.

La loro cucina è lo specchio di una filosofia che innova, rispettando la cultura e le tradizioni alimentari millenarie della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana: il nuovo menù celebrerà così l’Estate, rendendo omaggio alla cucina italiana e testimoniando tutto l’amore per il patrimonio gastronomico mediterraneo.

Nella filosofia degli Chef il lavoro dell’uomo, la sua professionalità e la capacità d’innovare nel rispetto della tradizione sono il miglior veicolo per svelare al mondo la cultura e i valori di un territorio; il cibo diventa così patrimonio di una terra e ne è la sua espressione, al pari di un monumento o di una rappresentazione architettonica.

Quattro saranno i piatti in carta da loro firmati: “Insalata di astice agli agrumi, yogurt e pepe rosa”; “Strascinati della Penisola Sorrentina, con leggero ragù di pomodori”; “Riscoperta del pesce di scoglio all’acqua pazza”; e per finire “Delizia al limone tradizionale”.

Un menù pensato per regalare un’esperienza gastronomica completa, basata sulla meticolosa ricerca della qualità e sulla stagionalità della materia prima, con particolare attenzione agli abbinamenti tra sapori, profumi e colori. Queste ricette arricchiranno ed impreziosiranno l’intero menù Business, composto anche da altre proposte, tra cui il passeggero potrà scegliere, sempre all’insegna della prelibatezza italiana.

Fra le novità della summer 2023 di ITA Airways anche il podcast realizzato in collaborazione con il giornalista e narratore sportivo per eccellenza, Federico Buffa. A partire dal 15 giugno, sarà infatti on air sulle principali piattaforme audio “Benvenuti a bordo. Viaggi sportivi con Federico Buffa”, un podcast strutturato in 5 puntate che racconterà le principali destinazioni del network Intercontinentale di ITA Airways attraverso aneddoti sportivi. Il podcast sarà fruibile su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Amazon Music e, nel corso della summer, anche all’interno del nuovo Intrattenimento di bordo di ITA Airways.

Tutti i voli della Compagnia sono in vendita sul sito ita-airways.com, presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali e contattando il call center di ITA Airways“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)