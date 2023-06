Wizz Air annuncia una nuova rotta per Hurgada e inaugura due rotte per Il Cairo

Wizz Air annuncia oggi una nuova rotta da Milano Malpensa a Hurgada, Egitto, e inaugura i suoi primi voli per l’aeroporto internazionale Sphinx del Cairo da Roma Fiumicino e Milano Malpensa. I voli per Hurgada saranno operati il martedì e il sabato, mentre entrambe le rotte per Sphinx partono tre volte a settimana. Tutti i voli sono operati con l’aereo A321neo, il più efficiente e sostenibile della compagnia.

I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ.

“In totale Wizz Air, da oggi, offrirà ai viaggiatori 10 rotte tra l’Italia e l’Egitto con 27 frequenze settimanali e oltre 700.000 posti annuali in vendita.

A partire dal 31 ottobre, i passeggeri da Milano potranno godere di un collegamento diretto a prezzi accessibili con la splendida città di Hurghada, una delle principali località balneari dell’Egitto che si affaccia sul Mar Rosso.

Piramidi, Faraoni, la Sfinge e Cleopatra: Il Cairo è la capitale dell’Egitto e della sua storia millenaria. Situata sulle rive del fiume Nilo, è da sempre meta di turismo perché ospita i resti dello splendore del passato, in centro città ma anche nei suoi quartieri periferici. Nel sito archeologico di Giza, a una ventina di chilometri a sud ovest del Cairo, sono ancora intatte le Piramidi egizie dei Faraoni, una delle Sette Meraviglie del mondo antico. Sorgono a pochi passi anche la Sfinge e altre decine di luoghi di interesse storico”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha dichiarato: “Wizz Air è lieta di continuare ad aumentare i collegamenti tra l’Italia e l’Egitto. Con la nuova rotta da Milano a Hurgada e quelle per il Cairo che abbiamo lanciato oggi, ora offriamo opzioni di viaggio convenienti, convenienti e sostenibili su 10 rotte tra i due paesi. Siamo felici di dare la possibilità gli italiani di esplorare le affascinanti città egiziane, sia per lavoro che per piacere, e accoglierli a bordo dei nostri aerei efficienti e sostenibili”.

“Viaggiando con Wizz Air, i passeggeri godono delle tariffe basse della compagnia aerea e di un’esperienza di volo completamente personalizzabile. Inoltre, Wizz Air offre ai viaggiatori un elevato grado di flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla prenotazione, i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna penale e ottenere un rimborso immediato del 100% della tariffa originale in credito della compagnia aerea”, conclude Wizz Air.

ROMA FIUMICINO – IL CAIRO – Lunedì, Giovedì, Domenica, dal 15 giugno 2023.

MILANO MALPENSA – IL CAIRO – Martedì, Giovedì, Domenica, dal 15 giugno 2023.

MILANO MALPENSA – HURGHADA – Martedì, Sabato, dal 31 ottobre 2023.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)