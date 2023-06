JetBlue presenta la sua nuova livrea

JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato la sua nuova standard livery, caratterizzata da un design audace e completamente blu, emblematico del suo ruolo di brand innovativo e dirompente del settore che i clienti amano e di cui si fidano per i viaggi. Dai tailfin patterns colorati alle livree speciali, JetBlue ha sempre utilizzato design personalizzati per onorare le persone, i luoghi e le partnership che compongono il suo DNA. La nuova “icon in the sky” conferisce a JetBlue un design visivo straordinario, mentre si espande in nuovi mercati e porta offerte incentrate sul cliente nel settore dei viaggi.

Il primo aeromobile a ricevere la nuova livrea è un Airbus A321 con Mint®, giustamente chiamato “A Defining MoMint”, che entrerà in servizio il 15 giugno. JetBlue prevede di aggiornare tutte le sue attuali livree standard come parte del normale ciclo di verniciatura degli aerei”.

“Le livree hanno sempre fatto parte della nostra identità. Quando avvisti un aereo JetBlue, a terra o in volo, vogliamo che i clienti ci riconoscano come un brand di viaggio che li muove in modo diverso rispetto a chiunque altro”, ha affermato Jayne O’Brien, head of marketing and loyalty, JetBlue. “La nuova livrea ci aiuta a distinguerci in un cielo di vettori legacy ed è uno straordinario riflesso del nostro ruolo di disgregatore, che combina in modo univoco tariffe più basse e un ottimo servizio”.

“Il nuovo design della livrea si basa sul patrimonio e sulla personalità unica di JetBlue con elementi preferiti energici per una nuova era, come una fusoliera blu; iconic tailfin patterns energizzati ed estesi per abbracciare body and belly dell’aereo; un logo JetBlue più grande per rappresentare l’audace impatto che questi velivoli hanno nel settore: winglets colorate che aggiungono un tocco di divertimento in più con una tavolozza rinnovata di colori accesi; il motivo dell’aereo e il logo JetBlue sono presenti sul belly, rendendolo immediatamente riconoscibile ai plane spotters.

Il primo progetto, per l’A321 with Mint aircraft, applica per la prima volta il Mint Leaves pattern di JetBlue all’esterno dell’aeromobile, consentendo ai clienti e ai membri dell’equipaggio di identificarlo facilmente in un modo nuovo. Gli all-core aircraft di JetBlue riceveranno anch’essi nuovi design di livrea con motivi aggiornati e una serie più ampia di colori accentati”, prosegue JetBlue.

“Oltre ai cambiamenti all’esterno, JetBlue ha precedentemente apportato diverse innovazioni all’interno dell’aeromobile per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio più confortevole, personalizzata e divertente. Le partnership di JetBlue forniscono prodotti mirati e leader del settore, dal seatback entertainment gratuito a Internet a banda larga Fly-Fi® ad alta velocità gratuito.

Gli elementi luminosi e colorati presenti nel nuovo design della livrea sono ripresi anche nella nuova identità visiva del brand JetBlue, che è stata lanciata su risorse digitali e piattaforme social all’inizio di quest’anno. Come primo aggiornamento del brand in un decennio, i nuovi colori e design riflettono un aspetto più gioioso, contemporaneo e digital-first. Dall’esterno all’interno, ogni punto di contatto nell’esperienza JetBlue è stato creato con cura per onorare la sua identità, segnalando al contempo le mosse audaci per portare un impatto dirompente e incentrato sul cliente su nuovi mercati.

Il livery design è il primo complete refresh del paint design di JetBlue. I clienti scopriranno nuovi livery designs con refreshed tailfin patterns entro la fine dell’anno”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)