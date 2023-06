News Brevi – 15.06.2023

FLIBCO.COM: AL VIA IL NUOVO SERVIZIO CHE COLLEGA TORINO AIRPORT ALLA CITTÀ – Flibco.com, azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali, ha inaugurato stamattina la nuova linea che connette Torino Airport con la città, permettendo di viaggiare comodamente, dalle ore 3 e 30 del mattino fino a mezzanotte, e di raggiungere la destinazione in soli 25 minuti, senza fermate intermedie. Sono ben 40 le corse giornaliere da e per l’aeroporto in programma ogni mezz’ora, tutti i giorni della settimana. È stata celebrata con un simbolico taglio del nastro la partenza dei primi bus che dall’aeroporto hanno raggiunto la città. Tra i presenti il CEO di Flibco.com Tobia Stüber, insieme a Giuseppe Martino Country Manager di Flibco.com Italia, l’Amministratore Delegato di Torino Airport Andrea Andorno e il Direttore Aeroportuale Nord Ovest di ENAC Adolfo Marino. Flibco.com garantisce la massima facilità di accesso al servizio a tutti i passeggeri con fermate posizionate strategicamente. Infatti, la fermata del bus in città è situata all’autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto, la fermata è a pochi metri dall’uscita degli arrivi; il capolinea delle corse che da Torino arrivano in aeroporto è invece posizionata al livello delle partenze. Flibco.com sta valutando, la possibilità di attivare altre fermate in città, così da servire ulteriori zone strategiche del capoluogo piemontese e rendere ancora più fruibile il servizio, dai diversi punti di Torino. La flotta Flibco.com è composta da bus progettati per il massimo comfort con ampio spazio per passeggeri e bagagli, apposite pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità e Wi-Fi gratuito. Per la piena soddisfazione dei propri viaggiatori, ogni passeggero può cancellare e riprogrammare il proprio viaggio Flibco.com fino a 6 ore prima della partenza. Inoltre, il biglietto è valido anche per la corsa successiva rispetto a quella prenotata, un accorgimento che garantisce la totale tranquillità, anche in caso di ritardo dei voli. I prezzi online sono estremamente competitivi: da 6,99 euro per una corsa semplice a 9,98 euro per un viaggio di andata e ritorno. I biglietti sono acquistabili online su www.flibco.com tramite l’app per smartphone o anche all’apposito desk in aeroporto e persino a bordo delle navette, ma con un leggero sovrapprezzo.

SUMMER VIBES”, F.A. TRACCIA I PUNTI ESSENZIALI DEI PROSSIMI PASSI DELLO SCALO “LUIGI RIDOLFI” – Conferme dei rapporti commerciali, massima attenzione agli stakeholder, disponibilità a valutare collaborazioni in networking con gli altri scali della regione Emilia-Romagna. Giuseppe Silvestrini, presidente F.A. S.r.l. e Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication and Marketing Director tracciano i prossimi passi dello scalo “Luigi Ridolfi” non senza porre l’accento su quanto fatto dal 2018 – anno della ripartenza – a oggi. Un’analisi svolta nel corso dell’evento “Summer Vibes” che F.A. S.r.l. ha organizzato in collaborazione con Sigismondo Travel Group e MySunSea Tour Operator, al Fantini Club di Cervia, martedì 13 giugno. “Abbiamo voluto questa iniziativa assieme ai nostri Partner – dice il presidente Silvestrini – perché vogliamo rilanciare la nostra realtà nonostante alcune incongruenze che nel tempo ci sono state. Siamo qui per vedere quello di cui c’è bisogno e cercheremo di farlo”. “L’attività svolta dal Ridolfi – aggiunge Gilardi – suscita sempre particolare interesse, pure sotto il profilo mediatico. Nel 2022, abbiamo riportato Ryanair a Forlì dopo più di 10 anni di assenza e, grazie all’accordo siglato assieme ad Aeroitalia, abbiamo consentito a 40mila passeggeri di scegliere le nostre destinazioni e decollare dall’aeroporto di prossimità. Un rapporto che confermiamo ora alla luce dell’attivazione, proprio quest’anno, del network afferente a Go To Fly, il nuovo marchio del marketing carrier controllato da F.A. e del quale Aeroitalia è partner operativo. L’obiettivo è superare abbondantemente i 40mila passeggeri dello scorso anno e incrementarli ulteriormente. Alla data del 13 giugno, già oltre 30mila romagnoli sono in portafoglio”.

EMIRATES ANNUNCIA ROTAZIONI NEL COMMERCIAL MANAGEMENT – Emirates annuncia commercial management rotations nelle sue operazioni in Asia occidentale e centrale, Oceano Indiano ed Estremo Oriente Le mosse organizzative sono in linea con la strategia della compagnia aerea per collocare i talenti degli Emirati Arabi Uniti in ruoli commerciali e rafforzare la presenza della compagnia aerea nei mercati chiave attraverso la sua rete. I membri del team commerciale di Emirates che assumono nuovi ruoli, a partire dal 1° agosto, includono: Chandana De Silva, attualmente Manager Sri Lanka and Maldives, sarà nominato Manager Government Liaison Sri Lanka and Maldives; Rashid Al Ardha, attualmente Country Manager Singapore e Brunei, passerà a un nuovo incarico come Manager Sri Lanka and Maldives; Rashed Alfajeer, attualmente Country Manager Iran & Central Asia, assumerà il ruolo di Country Manager Singapore & Brunei; Mohamed Alhammadi, attualmente Area Manager Bangladesh, diventerà Manager Iran & Central Asia; Jaber Mohamed sarà nominato Area Manager Bangladesh Majid Al Falasi, attualmente Manager Sudan, passerà a un nuovo ruolo come Manager Vietnam. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del calibro dei talentuosi cittadini degli Emirati Arabi Uniti che compongono la nostra forza lavoro ed è nostro obiettivo continuare a investire nel loro sviluppo professionale. Coltivando un patrimonio di competenze tra i nostri talenti, stiamo creando un forte pool di futuri leader in grado di cogliere le opportunità e affrontare le sfide all’interno del settore. Siamo fiduciosi che nei loro nuovi ruoli, Emirates sarà ben rappresentata al di fuori della nostra base e il team continuerà a servire i nostri clienti e ad approfondire le relazioni con i partner, oltre a migliorare la nostra competitività nei mercati chiave di Emirates. Questa rotazione fa parte del nostro commercial outstation managers programme, con un track record che dura da oltre 25 anni”.

IL CEO DI SAAB MICAEL JOHANSSON NOMINATO VICE CHAIRMAN OF ASD BOARD – Il CEO di Saab, Micael Johansson, è stato oggi nominato Vice Chairman of the Board at the Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD). “La nomina di Micael Johansson arriva in un momento in cui la difesa e la sicurezza in Europa sono più importanti di quanto non lo siano state da decenni e in cui l’industria europea della difesa è vista come una componente cruciale per il mantenimento della pace nella regione”, afferma Saab. “È un onore essere eletto a questa posizione dai miei colleghi CEO e dalle associazioni nazionali di ASD. Non vedo l’ora di aiutare a guidare l’ASD in questi tempi difficili per l’Europa, insieme al neoeletto ASD President and Chairman of the board, Airbus CEO Guillaume Faury”, afferma Micael Johansson, presidente e CEO di Saab. “Attraverso il mio ruolo di Vice Chairman of the board at ASD, sarò in grado di difendere gli interessi di ASD, guidare iniziative concrete e promuovere i progressi tecnologici necessari per affrontare le sfide emergenti alla sicurezza in Europa”, afferma Micael Johansson. L’ASD è un’organizzazione di spicco che rappresenta le industrie europee dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, principalmente in relazione alle istituzioni dell’UE, ma anche a livello globale in relazione ad altri organismi internazionali importanti per il settore. Funge da voce collettiva per oltre 3.000 aziende, dalle piccole e medie imprese alle grandi aziende.

EASA: REVISIONE DELLE EASY ACCES RULES FOR AERODROMES – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Aerodromes (EAR for ADR). Gli EAR for ADR sono visualizzati in formato pdf in un formato consolidato e di facile lettura con funzioni di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri, e sono inoltre disponibili per il download gratuito sul sito Web dell’EASA come pubblicazioni dinamiche online con filtri e funzioni di ricerca, nonché come in formato xml. Man mano che vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

NUOVE NOMINE PER IBERIA E BRITISH AIRWAYS – Elena Baillo assume il ruolo di CFO di Iberia da Iberia Express, dove è attualmente CFO and Corporate Area Director. Baillo ha ricoperto in precedenza altre posizioni dirigenziali in Iberia. Dal 1999 al 2011 è stata Director of Investor Relations e dal 2011 al 2014 Director of Management Control. Baillo ha assistito allo sviluppo e all’esecuzione dell’IPO process di Iberia nell’aprile 2001 e ha lavorato al lancio di Iberia Express nel 2012. Da allora, è stata membro del Board of Directors. Baillo ha inoltre ricoperto incarichi di grande responsabilità presso la società madre del gruppo, IAG, dove è stata Director of Financial Transformation dal 2014 al 2016. Dopo tale periodo, ha assunto l’attuale posizione in Iberia Express ed è stata un attore chiave nel consolidamento come compagnia aerea redditizia ed efficiente. Baillo tornerà in Iberia a luglio per subentrare a José Antonio Barrionuevo, che diventerà il nuovo CFO and Transformation Director at British Airways. Il passaggio di consegne tra Barrionuevo e Baillo, così come il trasferimento di Barrionuevo a British Airways, è un buon esempio del livello di talento che esiste all’interno del team IAG e dell’impegno del gruppo per la mobilità interna, offrendo nuove opportunità per lo sviluppo professionale dei propri dipendenti. Barrionuevo e Baillo assumeranno le loro nuove posizioni a luglio.

AIR CANADA LANCIA IL COLLEGAMENTO TRA VANCOUVER E SINGAPORE – Air Canada ha annunciato l’espansione strategica del suo network internazionale con l’aggiunta di voli non-stop tra il suo hub transpacifico presso Vancouver International Airport (YVR) e Singapore Changi International Airport (SIN). La nuova rotta opererà quattro volte alla settimana a partire dal 3 aprile 2024, a bordo della flotta Dreamliner di Air Canada. I posti sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i centri di contatto di Air Canada e le agenzie di viaggio. “Air Canada continua ad adattare la sua strategia di rete internazionale in risposta alle tendenze globali in evoluzione e sta ampliando la sua presenza nella regione indo-pacifica per capitalizzare i crescenti legami commerciali e i cambiamenti demografici del Canada. Ci impegniamo a far crescere YVR come premier trans-Pacific hub, Singapore è un importante centro finanziario globale, una destinazione multiculturale che offre un’abbondanza di esperienze turistiche e gastronomiche, nonché un’importante porta d’ingresso per destinazioni oltre il sud-est asiatico, l’India meridionale e l’Australia occidentale. Il nostro ultimo volo sarà altrettanto apprezzato da viaggiatori d’affari internazionali, nonché da coloro che cercano una destinazione per le vacanze. I clienti possono ora iniziare a pianificare il loro prossimo viaggio a Singapore”, afferma Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning at Air Canada. I voli saranno operati con aeromobili Boeing 787 Dreamliner con tre cabine di servizio tra cui i clienti potranno scegliere, tra cui la Signature Class, la Premium Economy e la Economy Class.

NUOVO IN-FLIGHT SAFETY VIDEO PER AIR CANADA IN COLLABORAZIONE CON WALT DISNEY PARKS AND RESORT CANADA – Air Canada ha condiviso oggi un teaser del suo nuovo in-flight safety video, prodotto in collaborazione con Walt Disney Parks and Resorts, Canada. Il video completo apparirà a bordo di circa il 90% della flotta Air Canada da luglio a settembre, offrendo ai clienti un assaggio della magia Disney come parte della loro esperienza di viaggio estiva. “La famiglia è al centro del motivo per cui così tanti di noi viaggiano. Negli ultimi anni ci siamo concentrati sul miglioramento dell’esperienza di viaggio con politiche a misura di famiglia, sportelli per il check-in per e vantaggi condivisi in il nostro programma fedeltà Aeroplan”, ha dichiarato Andy Shibata, Vice President – Brand, Air Canada. “Mentre riflettevamo sulle opportunità per portare più attenzione e comfort all’esperienza di viaggio in famiglia, siamo stati ispirati ad aggiungere un po’ di magia al viaggio di tutti con l’aiuto di Disney. Il nostro nuovo in-flight safety video incoraggia i viaggiatori di tutte le età a conoscere le caratteristiche di sicurezza dei nostri aerei in un modo nuovo e coinvolgente”.

LEONARDO: VARATA LA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA – Leonardo comunica che, in data odierna, è stato varato il nuovo organigramma aziendale con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e ottimizzare la governance aziendale. Il team manageriale potrà contare su un totale di otto riporti dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale e di una condirezione generale che coordinerà le divisioni e unità di business. In particolare il nuovo assetto ha l’obiettivo di: rafforzare l’attuale core business, grazie all’istituzione della condirezione generale business & operation; accelerare ulteriormente il percorso di crescita di Leonardo nel settore cyber e spazio, con un presidio organizzativo dedicato; creare una nuova struttura organizzativa che unisce Strategie e Tecnologie; rafforzare l’integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale e l’ingaggio degli stakeholders sui temi ESG, con una unità di sostenibilità di prima linea. Inoltre nel nuovo assetto cresce la presenza femminile fra le posizioni apicali. “La nuova struttura, semplificata, garantirà un modello gestionale snello che al contempo rafforza il team manageriale”, dichiara l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani, “l’obiettivo è assicurare una conduzione del business più agile e affrontare con successo le sfide che pone un mercato sempre più dinamico e competitivo a livello internazionale”.

IBERIA MIGLIORA IL SUO ON-BOARD SERVICE – A partire da oggi Iberia sta lanciando diverse innovazioni per continuare a migliorare l’esperienza dei clienti a bordo dei suoi voli. Questi miglioramenti, implementati in tutte le cabine – Business, Premium Economy ed Economy – includono la riprogettazione dei menu, il miglioramento dei servizi sui voli a lungo raggio e una nuova esperienza digitale personalizzata. Iberia ha riprogettato i suoi pasti a bordo a livello globale con l’aiuto del suo fornitore di servizi di catering. DO & CO ha lavorato per migliorare la qualità dei menu in tutte le cabine e voli, mantenendo l’essenza della cucina e dei prodotti spagnoli. I nuovi pasti saranno in offerta da oggi, 15 giugno, sui voli di lungo raggio, e da domani sui voli di corto e medio raggio. Entro il 2023, Iberia ridurrà 200 tonnellate di plastica a bordo, grazie a diverse iniziative già implementate, principalmente legate alla sostituzione degli elementi con altri realizzati con materiali più ecologici come il bambù o la carta. Inoltre, anche la riduzione della plastica monouso durante i voli è una priorità. C’è anche una nuova gamma Gastrobar, con una nuova selezione di bevande, snack dolci e salati. Per facilitare ai clienti la selezione delle loro bevande, più avanti in estate, la compagnia aerea lancerà il nuovo servizio Gastrobar@seat in modo che possano effettuare la loro selezione direttamente dai loro telefoni tramite shop.iberia.com. Affinché i viaggi siano più facili, accessibili e personalizzati, Iberia ha progettato uno strumento digitale con accesso diretto a determinate funzionalità da cui i clienti possono gestire la propria esperienza da un unico collegamento. Attraverso questa piattaforma i clienti possono conoscere i pasti a bordo, l’offerta Gastrobar, il sistema di intrattenimento, scaricare la stampa digitale e acquistare pacchetti Wi-Fi per navigare in Internet durante il volo. Possono anche controllare le informazioni dell’ultimo minuto su altri voli, controllare il gate d’imbarco assegnato al loro volo in coincidenza e gestire le loro prenotazioni.

AIRFOIL SERVICES: 20 ANNI DI SOLIDA PARTNERSHIP TRA MTU E LUFTHANSA TECHNIK – Airfoil Services Sdn. Bhd. (ASSB), una joint venture 50:50 tra MTU Aero Engines AG e Lufthansa Technik AG, celebra 20 anni di esperienza in airfoil repairs e la proficua collaborazione dei due leader MRO dell’aviazione. Per due decenni, ASSB ha sostenuto la sua posizione di fornitore leader a livello mondiale di innovative innovative high-tech airfoil solutions, alimentata dalla collaborazione dei suoi due azionisti. A partire dal 2003, MTU Aero Engines e Lufthansa Technik hanno collaborato come partner alla pari nella joint venture con sede in Malesia, sottolineando il loro impegno a rafforzare le sinergie e creare economie di scala. “Con ASSB, Lufthansa Technik e MTU Aero Engines hanno unito le loro competenze tecniche in modo completamente complementare e gettato le basi per ampliare congiuntamente le capacità di riparazione e far crescere il business”, afferma Dominik Giugno, Managing Director and Chief Executive Officer at ASSB. L’azienda è specializzata in airfoil repairs for high-pressure compressors and low-pressure turbines utilizzando processi all’avanguardia. Il portafoglio contiene tutti i principali tipi di motori per aeromobili civili, tra cui il CFM56 di CFM International, il CF6-80C2 di GE Aviation e il V2500 di International Aero Engines. ASSB ha beneficiato della sua pluriennale esperienza anche nell’introduzione di servizi di alta qualità per i più recenti tipi di motore, come la famiglia di motori PW1000G di Pratt & Whitney, i Trent 1000, 7000 e XWB di Rolls-Royce e il GP7000 di Engine Alliance. “Siamo estremamente orgogliosi della nostra forza tecnologica e desiderosi di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio”, aggiunge Holger Rosemann, Chief Operating Officer, ASSB. “La forte collaborazione tra Lufthansa Technik e MTU Aero Engines si è rivelata un fattore di successo per entrambi partner. ASSB sta procedendo molto bene verso il futuro e siamo pronti per un’ulteriore crescita nei prossimi anni”. L’azienda ripara circa 500.000 engine parts all’anno per circa 100 clienti in tutto il mondo. Nel marzo 2023 è stata superata la soglia di 7.000.000 di parti consegnate in totale. Negli ultimi 20 anni ASSB ha aumentato notevolmente le sue capacità e il suo business. Di conseguenza, il centro di eccellenza per la riparazione di airfoils ha introdotto continuamente nuove tecnologie di riparazione, come l’high-velocity oxygen fuel erosion coating. Oggi la joint venture conta più di 500 dipendenti altamente qualificati. Inoltre, ASSB è in procinto di espandere ulteriormente il proprio portafoglio attraverso development projects for new generation airfoils.

GE AEROSPACE: UN SONDAGGIO MOSTRA L’ALLINEAMENTO DEL SETTORE VERSO LA SOSTENIBILITA’ – Mentre l’industria aeronautica si prepara a riunirsi per il Paris Air Show, un sondaggio globale condotto su 325 decisori dell’aviazione in sei paesi mostra l’allineamento e gli investimenti nella sostenibilità, ma riconosce che è necessario un supporto accelerato per soddisfare i requisiti dell’industry’s 2050 goal. Il sondaggio, condotto da Ipsos per conto di GE Aerospace, mostra che la stragrande maggioranza delle aziende afferma di trasformare le parole sulla sostenibilità in azioni, con il 76% degli intervistati che ritiene che la sostenibilità abbia cambiato radicalmente il modo in cui opera il settore e la maggior parte di coloro che adottano strategie di sostenibilità in atto indica che gli investimenti per la sostenibilità della loro azienda cresceranno o rimarranno stabili, anche in presenza di un aumento dell’inflazione e del rischio di recessione. Una pluralità di intervistati (30%) identifica il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità del settore come la principale sfida attuale, superando la supply chain (19%) e le questioni di lavoro (11%). Ciò rispecchia la più ampia spinta alla sostenibilità del settore e l’obiettivo collettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Una forte maggioranza (88%) riferisce che le proprie organizzazioni dispongono già di strategie di sostenibilità. Allen Paxson, Vice President e General Manager of Commercial Programs Strategy, GE Aerospace, ha dichiarato: “Questi risultati mostrano che l’industria aeronautica è concentrata sull’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, riconoscendo anche la necessità di accelerare gli sforzi e garantire tutte le principali parti interessate sono sul campo. Con GE Aerospace e i motori dei nostri partner che equipaggiano i tre quarti dei voli mondiali, riconosciamo l’importante responsabilità che abbiamo di affrontare l’industry ramp e di farlo in modo più sostenibile ed efficiente per i nostri clienti”. Mentre una pluralità (46%) ritiene che l’industria raggiungerà il suo obiettivo net zero entro il 2050, il 32% afferma di no e il 22% non è sicuro. In media, gli intervistati ritengono che l’obiettivo sarà raggiunto entro il 2055 e identificano l’aumento dei costi, la pressione del budget, i problemi di approvvigionamento e le risorse energetiche come i maggiori ostacoli. Gli intervistati classificano l’aumento degli investimenti in SAF come il ruolo numero uno più importante che i governi devono svolgere per raggiungere l’obiettivo nel 2050.