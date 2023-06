Boeing prevede una domanda di 42.600 nuovi jet commerciali nei prossimi 20 anni

Con una ripresa del traffico internazionale e dei viaggi aerei nazionali che tornano ai livelli pre-pandemia, Boeing ha previsto una domanda globale di 42.595 nuovi jet commerciali entro il 2042, valutata $8 trilioni. Boeing ha pubblicato il suo Commercial Market Outlook (CMO) 2023, la previsione della società sulla domanda ventennale di aerei e servizi commerciali, prima del Paris Air Show.

“Il nuovo CMO arriva tre anni dopo che la pandemia ha messo a terra la maggior parte della flotta globale. I risultati chiave includono:

– Il traffico passeggeri continua a superare la crescita economica globale del 2,6%.

– La flotta globale è quasi raddoppiata a 48.600 jet, con un’espansione del 3,5% all’anno.

– Le compagnie aeree sostituiscono circa la metà della flotta globale con nuovi modelli più efficienti in termini di consumo di carburante“, afferma Boeing.



“L’industria aeronautica ha dimostrato resilienza e adattabilità dopo un’interruzione senza precedenti, con le compagnie aeree che rispondono alle sfide, semplificando le loro flotte, migliorando l’efficienza e capitalizzando la domanda in ripresa”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Guardando al futuro dei viaggi aerei, il nostro CMO 2023 riflette l’ulteriore evoluzione del traffico passeggeri legato alla crescita globale della classe media, gli investimenti nella sostenibilità, la continua crescita dei low-cost carriers e la air cargo demand per servire supply chain in evoluzione e express cargo delivery”.

“Le proiezioni di Boeing per la domanda regionale e le tendenze chiave fino al 2042 includono:

– I mercati dell’Asia-Pacifico rappresenteranno oltre il 40% della domanda globale, di cui la metà in Cina.

– La flotta dell’Asia meridionale si espanderà di oltre il 7% all’anno, il tasso più veloce al mondo, con l’India che rappresenta oltre il 90% del traffico passeggeri della regione.

– Il Nord America e l’Europa rappresenteranno ciascuno circa il 20% della domanda globale.

– I vettori low cost opereranno oltre il 40% della single-aisle fleet nel 2042, rispetto al 10% di 20 anni fa.

– Dopo aver omesso la domanda per la Russia e l’Asia centrale nell’CMO dello scorso anno a causa dell’incertezza nella regione, le previsioni di quest’anno coprono la Russia e l’Asia centrale nella regione dell’Eurasia, che comprende circa il 3% della flotta globale entro il 2042.

– Commercial Services prevede un mercato servito totale del valore di 3,8 trilioni di dollari, comprese le soluzioni digitali che aumentano l’efficienza e riducono i costi; una forte domanda di parts and supply chain solutions; crescenti maintenance and modification options; un training efficace per migliorare la sicurezza e supportare la pipeline di piloti e tecnici.

Anche nel periodo di previsione di 20 anni, Boeing anticipa la domanda di questi modelli:

– I nuovi single-aisle airplanes rappresenteranno oltre il 75% di tutte le nuove consegne, in leggero aumento rispetto alle previsioni del 2022, per un totale di oltre 32.000 velivoli.

– I nuovi widebody jets rappresenteranno quasi il 20% delle consegne, con oltre 7.400 aerei che consentiranno alle compagnie aeree di aprire nuovi mercati e servire le rotte esistenti in modo più efficiente.

– L’air cargo continuerà a superare la crescita del commercio globale, con i vettori che richiedono 2.800 dedicated freighters. Ciò include più di 900 nuovi widebody, così come converted narrow-body and widebody models“, prosegue Boeing.



NUOVE CONSEGNE (2023-2042)

Regional Jet 1.810

Single Aisle 32.420

Widebody 7.440

Freighter 925

Totale 42.595

“Boeing pubblica il CMO ogni anno dal 1961. Essendo la previsione più longeva, il CMO è considerato l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale. Maggiori informazionio su https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/index.page. Boeing rilascerà il suo Pilot and Technician Outlook completo la settimana del 24 luglio”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)