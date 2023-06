News Brevi – 18.06.2023

DASSAULT AVIATION AL PARIS AIR SHOW 2023 – Dassault Aviation presenta il suo duplice know-how civile/militare ai professionisti e al grande pubblico al Paris Air Show, la cui 54a edizione si terrà all’aeroporto di Parigi-Le Bourget dal 19 al 25 giugno 2023. “Dassault Aviation sarà presente nel padiglione 2A, stand A251. Un’area “Rafale Experience” permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza di volo in realtà virtuale. L’esposizione statica esporrà il Rafale, il Falcon 8X, il 6X e il 2000LXS, oltre ai modelli in scala reale dell’NGF e della cabina del Falcon 10X. I Falcon presentati in fiera voleranno con miscele contenenti il 30% di SAF. I Falcon potranno volare con miscele al 50% non appena saranno disponibil, il 10X sarà il primo Falcon compatibile al 100%. Il Rafale sarà dimostrato in volo dall’aeronautica militare francese e il Falcon 6X dai nostri piloti collaudatori”, afferma Dassault Aviation. Eric Trappier, presidente e amministratore delegato di Dassault Aviation, ha dichiarato: “Questo 54° Paris Air Show illustrerà come guardiamo al futuro delle nostre due attività principali: l’aviazione militare, che difende il nostro paese e i suoi alleati, e contribuisce alla sovranità e alla sovranità della Francia e all’autonomia strategica dell’Europa; la business aviation, che collega le aziende con sempre maggiore efficienza, sicurezza e controllo della propria impronta ambientale, grazie in particolare ai SAF. Le Bourget è anche il luogo in cui celebrare la straordinaria passione per l’aeronautica dimostrata dai francesi per oltre un secolo. Siamo lieti di dare il bentornato al grande pubblico, il cui interesse per il nostro settore è più forte che mai”.

QATAR AIRWAYS PARTECIPA AL PARIS AIR SHOW A LE BOURGET – Qatar Airways partecipa alla 54a edizione del Paris Air Show. Il vettore presenterà tre velivoli: l’Airbus A350-1000, il Gulfstream G700 (G700) e l’all-luxurious Airbus 319 Corporate Jet. “Qatar Airways, per tradizione, ha sempre avuto una forte presenza al Paris Air Show, che si tiene una volta ogni due anni. La compagnia aerea con base a Doha non vede l’ora di portare avanti questa tradizione esibendo ancora una volta una gamma di aeromobili che mostrano i suoi premiati prodotti e servizi. Lo show si svolgerà dal 19 al 25 giugno presso il centro espositivo Le Bourget di Parigi, attirando VIP globali e importanti leader del settore, nonché oltre centomila visitatori professionali globali”, afferma Qatar Airways. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di prendere parte ancora una volta al Paris Air Show. L’Airbus A350-1000 è uno dei più grandi della nostra flotta, creando nuovi parametri di riferimento in termini di comfort e spazio. All’interno della nostra private jet division, l’Airbus 319 Corporate Jet e il G700 di Qatar Executive dimostreranno l’elevato standard di lusso del nostro Gruppo per i nostri clienti”. I visitatori del Paris Air Show possono trovare Qatar Airways allo Chalet 308.

EMBRAER ANNUNCIA UNA JOINT VENTURE CON NIDEC CORPORATION – La giapponese Nidec Corporation e la brasiliana Embraer hanno annunciato un accordo per costituire una joint venture, chiamata Nidec Aerospace LLC, per sviluppare Electric Propulsion Systems per il settore aerospaziale. La transazione combina le sinergie complementari e le distinte aree di competenza di due società di ingegneria di livello mondiale per guidare una nuova era della mobilità aerea. La joint venture mira a sbloccare nuove opportunità fornendo un portafoglio di prodotti e servizi in tutto il mondo, guidato inizialmente dalla crescita del settore della mobilità aerea urbana (UAM). La JV svilupperà e produrrà il sistema di propulsione elettrica per veicoli elettrici a decollo verticale (eVTOL), con l’obiettivo di fornire il sistema a veicoli non eVTOL in futuro. “L’innovazione è il nostro motore di crescita futuro e un pilastro fondamentale del nostro piano strategico. Ecco perché sono estremamente entusiasta di questa partnership strategica con Nidec per sviluppare soluzioni agnostiche per il settore aerospaziale”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “La domanda di sistemi di propulsione elettrica sta crescendo in modo esponenziale nel settore aerospaziale e siamo fiduciosi che Nidec ed Embraer insieme possano accelerare lo sviluppo di prodotti avanzati per consentire il futuro dell’aviazione sostenibile”. Il cliente di lancio del sistema di propulsione elettrica della JV sarà il produttore eVTOL Eve Air Mobility, una società indipendente ben posizionata per essere un leader globale nel segmento UAM, offrendo una nuova modalità di trasporto urbano efficace e sostenibile trasporto. La JV rimane soggetta alle approvazioni antitrust, ad altre possibili approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura, nonché all’approvazione di entrambe le società nel consiglio di amministrazione. Le società prevedono che la loro transazione si concluda nella seconda metà del 2023.

ANA ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON MEDAIRE – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato una partnership con la società internazionale di servizi medici e di sicurezza, MedAire Inc. (MedAire), per fornire informazioni su travel threat and security intelligence ai suoi passeggeri e all’equipaggio. Con oltre 200 destinazioni in 35 paesi e una vasta rete domestica, la massima priorità di ANA è la sicurezza dei suoi passeggeri. MedAire, leader nelle soluzioni per la sicurezza aerea, lavorerà a stretto contatto con il team di sicurezza di ANA per identificare, valutare e comprendere i rischi per i voli, sia in volo che a terra. Il portale MedAire fornisce risorse e strumenti avanzati per la gestione dei rischi di viaggio per i dipartimenti di sicurezza aerea, per aiutare a valutare e mitigare i rischi di viaggio e per la sicurezza. Con oltre 35 anni di esperienza nel controllo dei dati sulle minacce, MedAire fornisce consigli utili in risposta alle minacce che incidono sulle operazioni.

EASA E ANAC ANNUNICANO UNA COOPERAZIONE SULLA E-VTOL CERTIFICATION – L’EASA e il National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC Brazil) hanno firmato una lettera di intenti (LOI) per cooperare ulteriormente sulla certificazione e-VTOL. La LOI è stata firmata dal presidente-direttore ad interim dell’ANAC Brasile, Tiago Pereira e da Luc Tytgat, EASA Strategy and Safety Management Director, il 14 giugno 2023, durante la EASA-FAA Safety Conference in Cologne. La LOI sottolinea l’intenzione di entrambe le Autorità di lavorare a stretto contatto per costruire il percorso verso la certificazione degli e-VTOL, condividendo esperienze e lavorando in collaborazione.

SAS ESTENDE LA TEMPISTICA PER IL SUO EQUITY COLICITATION PROCESS – SAS AB annuncia che estenderà la tempistica per il suo equity solicitation process di circa quattro settimane, a seguito delle discussioni iniziali con i potenziali investitori. SAS mira a completare il processo verso la fine dell’anno. Il 15 maggio 2023, l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York ha approvato le procedure che disciplineranno il SAS equity solicitation process, con l’obiettivo di sollecitare investimenti azionari nella SAS riorganizzata. Da allora la compagna ha riscontrato un notevole interesse da parte di potenziali investitori finanziari e strategici a partecipare al processo. Sulla base delle discussioni iniziali con i potenziali investitori, SAS ha deciso di estendere la tempistica del processo per fornire tempo sufficiente agli investitori per preparare le loro offerte e a SAS per valutare le potenziali offerte. Con la tempistica rivista, le nuove scadenze per i potenziali investitori per presentare le prime indicazioni di interesse e le offerte finali sono rispettivamente il 17 luglio 2023 e il 18 settembre 2023, circa quattro settimane dopo rispetto a quanto precedentemente annunciato.

QATAR AIRWAYS ESPANDE IL SUO NETWORK IN TURCHIA – Qatar Airways ha effettuato il suo volo inaugurale per la città turca di Trazbon (Trebisonda). Il servizio non-stop opera con Airbus A320 tre volte alla settimana il martedì, il venerdì e il sabato. La nuova rotta espande la presenza di Qatar Airways in Turchia e rafforza la sua rete globale di oltre 160 destinazioni. Trabzon è la settima destinazione di Qatar Airways in Turchia, con la compagnia aerea che opera anche per Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Istanbul e Istanbul Sabiha Gökçen. Situata nel nord-est della Turchia, Trabzon è celebre per la sua ricca storia, le offerte culturali e la costa del Mar Nero. La città vanta una serie di meraviglie naturali e storiche. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Trabzon è una nuova rotta entusiasmante e importante per Qatar Airways, che consolida il nostro forte impegno in Turchia e soddisfa l’elevata domanda di connettività. Riaffermando il nostro impegno per la solida partnership tra Qatar e Turchia, la rete di Qatar Airways nel paese si è estesa a 58 voli settimanali durante l’alta stagione estiva. Non vediamo l’ora di portare i viaggiatori a Trabzon dalla regione del Golfo e oltre, attraverso un’esperienza di viaggio senza pari attraverso la nostra casa, l’eccezionale Hamad International Airport”. Qatar Airways servirà Trabzon per tutta la stagione estiva, con la rotta operativa tra il 16 giugno e il 22 agosto 2023.

AIR FRANCE-KLM: ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING – L’Air France-KLM Annual General Shareholders Meeting si è tenuta mercoledì 7 giugno 2023. Nel corso di tale Meeting, alla quale erano presenti o rappresentati oltre 7.924 azionisti, sono state assunte tutte le deliberazioni proposte. L’Assemblea degli Azionisti, oltre ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e a ripartire il risultato di esercizio, ha assunto le diverse deliberazioni. I risultati dettagliati delle votazioni e tutta la documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti sono disponibili sull’Air France-KLM website (https://www.airfranceklm.com/en/finance/shareholders/shareholders-meeting).

ACI WORLD ENFATIZZA L’IMPORTANZE DELLE SLOT GUIDELINES – Airports Council International (ACI) World ribadisce l’importanza delle Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) nel fornire una guida globale per gestire efficacemente la scarsa capacità aeroportuale (leggi anche qui). Pur riconoscendo l’importante ruolo delle linee guida, ACI World sottolinea la necessità di un coinvolgimento a livello locale per garantire un utilizzo ottimale delle risorse e operazioni senza soluzione di continuità. Il WASG, sviluppato in collaborazione da aeroporti, compagnie aeree e coordinatori degli slot attraverso il Worldwide Airport Slot Board (WASB), fornisce un quadro per l’allocazione della capacità aeroportuale, per garantire che la capacità assegnata sia effettivamente utilizzata dalle compagnie aeree attraverso l’Use-It-Or-Lose-It Rule e uno stretto monitoraggio delle slot performance. ACI World evidenzia la necessità fondamentale di un impegno a livello regionale e nazionale nell’attuazione delle Linee guida sugli slot e la necessità di adattare queste linee guida alle complessità operative uniche di ciascun aeroporto. Pertanto, ACI World incoraggia i governi a garantire che le regole sugli slot soddisfino al meglio le realtà di ciascun mercato e offrano soluzioni adattabili come richiesto per affrontare sfide e opportunità specifiche. “Le Worldwide Airport Slot Guidelines sono un riferimento per la gestione della scarsa capacità aeroportuale e il mantenimento di un mercato dell’aviazione equilibrato e competitivo”, ha dichiarato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di ACI World. “Sebbene le Worldwide Airport Slot Guidelines forniscano una guida utile, non dobbiamo trascurare l’importanza del coinvolgimento a livello locale. Coinvolgendo direttamente la comunità aeroportuale, possiamo garantire che vengano implementate le regole sugli slot più efficaci che servono al meglio i viaggiatori e le comunità”.

KLM PRESENTA UN PIANO PER RIDURRE L’IPATTO ACUSTICO DURANTE LA NOTTE – KLM Group ha presentato un piano al Dutch Ministry of Infrastructure & Water Management in risposta alla proposta del governo di ridurre l’impatto acustico del 20% durante il giorno e del 15% durante la notte. “KLM Group abbraccia un’ulteriore riduzione del rumore. Il piano presentato da KLM Group assicura che l’obiettivo notturno sarà raggiunto già nel 2024. Tra tre anni, queste misure continueranno a ridurre il rumore per i residenti locali, ma anche negli anni successivi. I Paesi Bassi dovranno affrontare grandi sfide nei prossimi decenni, che richiederanno a tutti di contribuire a rendere il nostro paese più verde e più pulito. Allo stesso tempo, vogliamo garantire condizioni più tranquille per le persone che vivono vicino agli aeroporti. Ecco perché il ministero olandese ha fissato nuovi obiettivi sul rumore. Il piano del ministro si concentra sulla drastica riduzione del numero di voli per raggiungere questi obiettivi il più rapidamente possibile. Sfortunatamente, questa proposta presenta anche molti inconvenienti. Nella sua forma attuale, il piano del ministro non ruota intorno al rinnovamento e al miglioramento. Non viene fatta alcuna distinzione tra velivoli nuovi e vecchi, che sono meno puliti e meno silenziosi. Il piano inoltre non tiene conto del fatto che i drastici tagli ai voli avranno un impatto sugli assets nazionali. KLM Group propone quindi un approccio più intelligente su tre fronti. Investimenti in nuovi aerei, più puliti, silenziosi ed efficienti. KLM Group investirà da 6 a 7 miliardi di euro in questo nei prossimi anni. In secondo luogo, KLM Group ha condotto ricerche approfondite sull’adozione di processi più intelligenti che garantiscano operazioni più silenziose. Ciò ridurrà notevolmente anche l’impatto acustico. Gli esempi includono procedure di avvicinamento al volo alternative, garantendo che gli aeromobili trascorrano meno tempo a bassa quota. In terzo luogo, adegueremo gli orari dei voli in modo da operare i nostri aerei più silenziosi di notte. Proponiamo inoltre che a Schiphol vengano addebitate tasse aeroportuali più elevate per gli aeromobili più rumorosi rispetto a quelli silenziosi. Ciò garantirà che ci sia un incentivo per tutte le compagnie aeree che operano a Schiphol a ridurre l’impatto acustico utilizzando la loro flotta più silenziosa. Se tutti sono disposti a contribuire a questa sfida, il nostro piano garantirà che il 18% in meno di persone sperimenterà un grave impatto acustico notturno entro il 2024. Entro il 2026, il nostro piano intelligente garantirà che il 20% in meno di persone subirà fastidiosi rumori durante il giorno. Questa riduzione continuerà negli anni successivi”, afferma KLM Group.

LA SUITE SAAB AREXIS PER LA EUROFIGHTER ELECTRONIC WARFARE VARIANT – Il Germany’s defence procurement office (BAAINBw) ha selezionato la suite di sensori Arexis di Saab come soluzione preferita per la German Eurofighter Electronic Warfare (EW) variant. A questo punto, Saab non ha ancora firmato un contratto né ricevuto un ordine in merito. L’anno scorso i funzionari tedeschi hanno dichiarato l’intenzione di abilitare 15 degli Eurofighter dell’aeronautica tedesca per le missioni EW. Procedendo con Arexis di Saab segue il risultato di un’indagine di mercato recentemente condotta da BAAINBw che ha valutato i prodotti dei fornitori di EW europei e internazionali, considerando aspetti come prestazioni, integrazione e percorso verso la certificazione. “Accogliamo con favore questa decisione e non vediamo l’ora di procedere con i prossimi passi. Arexis è la soluzione perfetta per i requisiti di guerra elettronica della Germania per l’Eurofighter”, afferma Anders Sjöberg, Head of Saab Germany.

SAAB RIVELA LA SUA NUOVA DEPLOYABLE DIGITAL TOWER – Saab annuncia la sua quick-to-deploy digital tower (r-TWR), sicura e rapida da implementare, per missioni di controllo del traffico aereo flessibili, con il partner industriale Conlog Oy. La torre digitale dispiegabile offre elevata disponibilità, modularità e flessibilità da missione a missione. È pronta per la missione entro un’ora e può essere utilizzata in remoto da un luogo sicuro presso una base o collegata a una struttura centralizzata a centinaia di chilometri di distanza, mantenendo al sicuro il personale militare. Alcune di queste caratteristiche possono anche servire a missioni di aiuto internazionale per il rapido dispiegamento di tali infrastrutture in un paese danneggiato da disastri naturali. L’r-TWR Deployable include tutto il necessario per la gestione del traffico aereo su una pista di atterraggio stabilita o temporanea e può essere rapidamente trasportata su strada o su rotaia su uno o due rimorchi standardizzati o su un aereo cargo di dimensioni del C-130 Hercules. “Possiamo già nel 2023 offrire una torre digitale dispiegabile per missioni militari e di soccorso in caso di calamità per soddisfare le esigenze odierne, dove la velocità può essere fondamentale. La nostra esperienza nella gestione del traffico aereo e nelle soluzioni di difesa ci fornisce le competenze necessarie per creare la nuova capacità che chiamiamo r-TWR Deployable”, afferma Peter Engberg, head of Saab’s business unit Traffic Management.

IL PROSSIMO SVEDESE NELLO SPAZIO SARA’ UN DIPENDENTE DI SAAB – Il nuovo astronauta svedese è Marcus Wandt, Chief Test Pilot di Saab. Saab è uno dei cofinanziatori del progetto che rende possibile il volo spaziale e garantisce che la Svezia sia all’avanguardia nella ricerca spaziale. Marcus Wandt, Chief Test Pilot for the fighter jet Gripen in Saab, parteciperà a un volo spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale, ISS. “Siamo molto felici per Marcus e ovviamente molto orgogliosi che un dipendente Saab sarà il prossimo svedese nello spazio. Mostra la nostra capacità di attrarre dipendenti di talento in Saab. Questo è importante per l’industria e l’innovazione svedesi”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Nel novembre 2022 Marcus Wandt è stato selezionato come membro della riserva di astronauti dell’Agenzia spaziale europea (ESA).