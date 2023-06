Bulgaria Air prende in consegna il suo primo Airbus A220

Bulgaria Air, compagnia aerea di bandiera della Bulgaria, ha preso in consegna il suo primo A220, in leasing da Air Lease Corporation (ALC), dalla Airbus facility di Mirabel, Canada. L’A220 volerà su rotte regionali e internazionali in tutta Europa. Bulgaria Air acquisirà in leasing un totale di cinque A220-300 e due A220-100 da ALC.

“L’A220 è l’aeromobile di ultima generazione di Airbus che entra a far parte della flotta di Bulgaria Air. La compagnia aerea opera già sette aeromobili A320, a dimostrazione della complementarità della flotta tra l‘A220 e l’A320 Family. Con un’autonomia fino a 3.450 nm (6.390 km), l’A220 offre alle compagnie aeree come Bulgaria Air una maggiore flessibilità operativa.

La configurazione del primo A220 di Bulgaria Air comprenderà un totale di 143 posti in doppia classe, inclusi otto posti in classe Business. L’A220 è l’unico aeromobile appositamente costruito per il mercato da 100-150 posti e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori di ultima generazione di Pratt & Whitney. L’aereo offre un comfort imbattibile in uno small single-aisle, con i finestrini più ampi, i sedili più grandi e l’overhead stowage, nonché la cabina più ampia e silenziosa della sua categoria”, afferma Airbus.

“L’A220 sostiene l’impegno di Bulgaria Air verso il viaggio di decarbonizzazione dell’aviazione, in quanto offre fino al 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente e emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto agli standard del settore. Inoltre, l’impatto acustico del velivolo è ridotto del 50% rispetto ai velivoli della generazione precedente.

Alla fine di maggio 2023, Airbus ha ricevuto quasi 800 ordini da 30 clienti per l’A220, di cui 265 sono stati consegnati. L’A220 è già in servizio con successo con 16 compagnie aeree in tutto il mondo. Ad oggi, più di 90 milioni di passeggeri hanno usufruito dell’A220. La flotta vola attualmente su oltre 1.100 rotte e oltre 375 destinazioni in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)