Embraer consegna il sesto C-390 Millennium alla Brazilian Air Force e inaugura il primo flight simulator per il KC-390

Embraer ha consegnato il sesto C-390 multi-mission aircraft alla Brazilian Air Force (FAB). Questo è il primo velivolo consegnato nella Full Operational Capability (FOC) configuration. Il certificato FOC conferma che il progetto soddisfa tutti i requisiti definiti dalla FAB e che il velivolo può svolgere tutte le missioni per le quali è stato progettato. Gli altri velivoli già consegnati alla FAB saranno aggiornati per operare con tutte le loro capacità. Inoltre, tutti gli aerei da esportare potrebbero ricevere queste capacità.

Il primo gruppo di trasporto truppe (1º GTT), con sede nella base aerea di Anápolis, opererà con il sesto velivolo. Tutti i velivoli ordinati dalla FAB sono preparati per effettuare missioni di rifornimento aereo, con la designazione KC-390 Millennium.

“È speciale consegnare il primo velivolo nella configurazione FOC alla FAB”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer’s Defence & Security. “Sebbene la FAB abbia già operato il velivolo in diverse missioni, in Brasile e all’estero, ora sarà in grado di sfruttare appieno e definitivamente la piena capacità del C-390, mostrando al mondo tutto ciò che questo velivolo può offrire”.

Da quando è entrato in servizio con la FAB, nel 2019, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, affidabilità e prestazioni. L’attuale flotta di cinque velivoli, tutti nella versione per il rifornimento aereo, denominata KC-390, ha già accumulato più di 8.900 ore di volo. Il C-390 Millennium ha ordini dal Portogallo e dall’Ungheria, entrambi paesi membri della NATO. I Paesi Bassi, anch’essi membri della NATO, hanno selezionato il C-390 Millennium nel 2022.

Embraer inaugura il primo flight simulator per il KC-390 Millennium

Embraer ha inaugurato il suo primo Full-Flight Simulator – FFS per il KC-390 Millennium presso l’Embraer Academy, situata presso l’unità Eugênio de Mello a São José dos Campos. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti dell’aeronautica militare brasiliana e dell’aeronautica portoghese, oltre a rappresentanti di Rheinmetall, Germania.

“Il nuovo simulatore di volo KC-390 soddisferà la domanda dei clienti attuali e futuri per l’addestramento di base e avanzato dei piloti, contribuendo così al funzionamento sicuro ed efficace del velivolo”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “Brasile, Portogallo e Ungheria saranno i primi paesi a utilizzare questo equipaggiamento, che consente la pratica sicura delle manovre e delle procedure di emergenza, nonché altre condizioni di volo avverse, con costi ridotti e senza rischi per l’operazione”.

Mike Schmidt, CEO di Rheinmetall Aviation Services e Head of Dimension Air, ha affermato: “Rheinmetall è orgogliosa di essere stata selezionata come partner preferito di Embraer per i KC-390 transport aircraft training devices. Questo simulatore di volo KC-390 sarà il primo di molti training devices per supportare l’istruzione e l’addestramento sicuri ed efficaci dei futuri operatori di aerei da trasporto KC-390 in tutto il mondo”.

Il KC-390 flight simulator, con qualifica D-level, include operazioni in condizioni normali e di emergenza, un pacchetto per supportare le operazioni militari e più di 350 simulazioni di guasti. Inoltre, il simulatore è di facile manutenzione e comodo per l’addestramento dei piloti.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)