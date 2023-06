Embraer: gli annunci durante il primo giorno del Paris Air Show

Eve Air Mobility nomina tre fornitori per l’eVTOL

Eve Air Mobility ha nominato i primi tre fornitori per i suoi velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). Nidec Aerospace LLC, una joint venture tra Nidec Corporation ed Embraer, fornirà il sistema di propulsione elettrica, BAE Systems fornirà un avanzato sistema di accumulo di energia e DUC Hélice Propellers fornirà i rotori e le eliche per l’eVTOL.

“L’annuncio dei primi fornitori è una pietra miliare nello sviluppo del nostro velivolo eVTOL”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve Air Mobility. “Mentre avanziamo verso l’entrata in servizio, il nostro obiettivo è assicurarci di produrre e consegnare un aeromobile maturo che non solo superi le aspettative, ma consenta ai nostri clienti di operare in modo sicuro ed efficiente con il minor costo di esercizio”.

Nidec Aerospace LLC, una joint venture tra la giapponese Nidec Corporation e la brasiliana Embraer, svilupperà il sistema di propulsione elettrica per l’eVTOL di Eve. Nidec Corporation sarà supportata dalla storia di oltre 50 anni di esperienza aerospaziale di Embraer per progettare, certificare, produrre e commercializzare sistemi di propulsione elettrica di nuova generazione basati su tecnologie collaudate.

Il BAE System energy storage system sarà integrato nell’eVTOL di Eve e consentirà al velivolo di operare in modo efficiente con zero emissioni e basso rumore. Il nuovo sistema di accumulo di energia sfrutta gli oltre 25 anni di esperienza dell’azienda nella fornitura di energia elettrica e propulsione affidabili per autobus e altri veicoli pesanti.

DUC Hélice Propellers fornirà i rotori per gli otto lift motors and the cruise propeller. Con sede in Francia e presente anche negli Stati Uniti, l’azienda ha più di 25 anni di esperienza e competenza nell’analisi, progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di eliche, rotori, ventole e altri accessori aeronautici in composito di carbonio acquisiti attraverso i molteplici programmi a cui partecipa.

Durante lo scorso anno, la società ha lavorato a stretto contatto con le autorità di certificazione per definire i requisiti di certificazione, continuando anche a impegnarsi con i clienti per capire come gestiranno l’aeromobile e incorporare il loro feedback.

Il velivolo eVTOL di Eve utilizza una configurazione lift+cruise con otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza cambiare la posizione di questi componenti durante il volo. L’ultimo concetto include un electric pusher alimentato da due motori elettrici che forniscono ridondanza di propulsione, garantendo al contempo elevate prestazioni e sicurezza.

Eve e Blade espandono la loro Partnership per accelerare l’Electric Air Mobility in Europa

Eve Air Mobility (“Eve”) e Blade Air Mobility, Inc. hanno annunciato oggi in occasione del 54° International Paris Air Show un significativo ampliamento della loro partnership di lunga data attraverso un memorandum d’intesa (“MoU”). Questa collaborazione mira a trasformare il trasporto aereo in Europa, a partire dalla Francia, ponendo le basi per integrare l’electric vertical take-off and landing aircraft (“eVTOL”) o electric vertical aircraft (“EVA”) di Eve nella rete di rotte europee di Blade.

“La continua partnership tra Eve e Blade mette in mostra la dedizione e la collaborazione di entrambe le società per trasformare l’industria aeronautica e introdurre il trasporto aereo elettrico in nuove regioni”, ha dichiarato Andre Stein, Co-CEO di Eve. “Unendo la nostra esperienza e le nostre risorse, ci impegniamo ad espandere la mobilità aerea avanzata con soluzioni innovative che rendono i viaggi più accessibili per i passeggeri e portano a significativi miglioramenti ambientali”.

“L’estensione della nostra partnership con Eve sottolinea l’impegno di Blade nel guidare la transizione dai velivoli verticali convenzionali a quelli elettrici”, ha affermato Rob Wiesenthal, CEO di Blade. “La nostra visione condivisa per un futuro più sicuro, più silenzioso e più sostenibile nei viaggi aerei è la forza trainante di questa collaborazione. L’introduzione degli aerei di Eve nella nostra rete europea segnerà un passo significativo verso la realizzazione di questo obiettivo. Insieme, siamo pronti a trasformare l’industria dei viaggi e avere un impatto positivo duraturo sull’ambiente.”

Lo scorso settembre Blade ha acquisito le operazioni di volo charter e di linea di tre dei più grandi operatori di mobilità aerea urbana del Sud Europa: Monacair, Héli Sécurité e Azur Hélicoptère. La loro integrazione nel nuovo protocollo d’intesa con Eve li posiziona come contributori cruciali alle discussioni tecniche e commerciali in corso.

Blade si concentrerà sullo sviluppo di applicazioni pratiche per l’Advanced Air Mobility (AAM), inclusa l’identificazione di rotte future in Francia e in altri paesi europei che potrebbero supportare le operazioni AAM. Questo approccio modernizzerà il settore e costruirà l’infrastruttura sostenibile necessaria per portare a compimento il concetto di aviazione elettrica.

Nel 2022 Eve ha stipulato un accordo con Blade India per distribuire fino a 200 eVTOL nel paese. L’anno prima, Blade ed Eve hanno firmato una lettera di intenti (LOI) per operazioni negli Stati Uniti, consentendo a Eve di fornire fino a 60 eVTOL all’anno nei mercati della costa occidentale, di New York e della Florida.

L’implementazione degli eVTOL di Eve in Europa è soggetta al ricevimento delle necessarie approvazioni e certificazioni normative, oltre alla conclusione di un accordo definitivo da parte di tutte le parti.

Embraer e la FAB iniziano i lavori finalizzati al Midlife Upgrade (MLU) della flotta A-29 Super Tucano

Embraer e la Brazilian Air Force (FAB) hanno annunciato oggi al 54° Salone Internazionale di Parigi di aver avviato gli studi per un midlife upgrade (MLU) per l’aereo A-29 Super Tucano. Sviluppato per soddisfare i severi requisiti della FAB, il velivolo A-29 è attualmente utilizzato nel territorio brasiliano in missioni di addestramento, intercettazione aerea e sorveglianza, oltre ad essere utilizzato dall’Air Demonstration Squadron (EDA), noto come “Smoke Squadron”.

“L’aeronautica militare brasiliana potrà contare sull’ampio elenco di aggiornamenti implementati durante la vita del velivolo, che hanno mantenuto la piattaforma tecnologicamente aggiornata senza incidere sul basso costo operativo”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Durante gli studi, se FAB valuta la necessità di nuove funzionalità e capacità che non sono ancora state sviluppate, è possibile che Embraer li sviluppi e implementi in base alla domanda”.

“Dalla sua entrata in servizio nell’aeronautica militare brasiliana, l’A-29 ha svolto con eccellenza le varie missioni per le quali era stato designato. L’aggiornamento proposto dovrebbe consentire alla FAB di mantenere la moderna piattaforma e di ampliare l’uso operativo di questo velivolo versatile ed estremamente affidabile per molti anni a venire”, ha affermato il Brazilian Air Force Commander, Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno.

Attualmente, l’aeronautica militare brasiliana ha una flotta di 60 aerei A-29 che operano in cinque diversi squadroni, per un totale di oltre 325.000 ore di volo. Con più di 260 unità consegnate in tutto il mondo, l’aereo è stato selezionato da più di 15 forze aeree, inclusa la United States Air Force (USAF).

(Ufficio Stampa Embraer)