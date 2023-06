Boeing e CAE collaboreranno all’addestramento dei piloti per migliorare la sicurezza

Boeing e CAE hanno firmato un accordo attraverso il quale CAE diventerà un Boeing Authorized Training Provider e il primo a offrire il Boeing’s Competency-Based Training and Assessment (CBTA) curriculum. Con questo accordo, Boeing e CAE amplieranno l’accessibilità all’addestramento di volo innovativo e di alta qualità per i clienti dell’aviazione commerciale in tutto il mondo.

“Questa partnership espande la nostra capacità di addestramento al volo basata sulle competenze per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Global Services. “Condividendo i dati, sfruttando le capacità digitali e fornendo maggiore accessibilità e convenienza, Boeing e CAE stanno migliorando la sicurezza aerea globale”.

“Il passaggio alla metodologia CBTA nella formazione dei piloti si concentra sullo sviluppo e la valutazione di abilità, conoscenze e comportamenti essenziali affinché i piloti operino in modo sicuro ed efficiente in un ambiente di trasporto aereo commerciale. L’implementazione del CBTA da parte di Boeing sfrutta strumenti avanzati digitali e dati sulle operazioni della flotta per personalizzare l’addestramento per ogni individuo e aiuta i piloti a rispondere in modo efficiente alle sfide in volo. Le prime sedi CAE ad adottare il Boeing’s curriculum saranno in India, con un’espansione anticipata in altri mercati globali. Boeing sta implementando il CBTA curriculum attraverso i suoi campus di formazione globali a Seattle, Miami, Londra-Gatwick, Shanghai e Singapore, nonché presso le sedi dei clienti in tutto il mondo”, afferma Boeing.

“In qualità di Boeing authorized training provider, CAE sfrutterà la sua esperienza e la sua rete globale per espandere l’accesso alla formazione di alta qualità sui velivoli commerciali Boeing e fornire ai piloti le competenze e le conoscenze di cui hanno bisogno per le massime prestazioni in cabina di pilotaggio”, ha affermato Marc Parent, Presidente e CEO di CAE. “Boeing e CAE stanno lavorando insieme per migliorare la sicurezza aerea e questo accordo garantisce che più piloti in tutto il mondo siano pronti per i momenti che contano”.

Boeing e CAE hanno una relazione di lunga data che abbraccia programmi commerciali e di difesa. CAE è un integral supplier di Boeing commercial aircraft training devices e fornisce soluzioni di supporto operativo e di addestramento su piattaforme di difesa.

(Ufficio Stampa Boeing)