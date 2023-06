Etihad Airways atterra a Lisbona

Etihad Airways è atterrata per la prima volta domenica a Lisbona, segnando l’inizio dei servizi regolari tra Abu Dhabi e la capitale portoghese.

Il nuovo servizio sarà operato il martedì, il mercoledì e la domenica utilizzando un Boeing 787-9 che offre 28 posti in Business e 262 posti in Economy, entertainment systems, in-seat power, in-flight Wi-Fi connectivity.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Mentre continuiamo ad espandere la nostra rete globale, siamo entusiasti di volare per la prima volta a Lisbona. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti per visitare la storica città di Lisbona, collegando anche il popolo portoghese con gli Emirati Arabi Uniti e destinazioni in Medio Oriente, Asia e Australia”.

Inizialmente annunciata come rotta stagionale, Etihad Airways ha esteso il servizio fino alla stagione invernale per renderlo operativo tutto l’anno, a seguito della forte domanda di viaggi.

Per celebrare il primo volo, agli ospiti a bordo sono state offerte speciali voci di menu portoghesi. Tutti gli ospiti hanno ricevuto regali e un’esclusiva etichetta commemorativa per il bagaglio per gli ospiti in Economy.

Lisbona è stata recentemente votata come “Leading City Break Destination” e “Leading Seaside Metropolitan Destination” all’edizione europea 2022 dei World Travel Awards, dimostrando il suo fascino per i vacanzieri.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)