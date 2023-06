ACI World: le ultime previsioni sui viaggi aerei rivelano una forte stagione estiva

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi le sue ultime previsioni trimestrali sul traffico aeroportuale. Le previsioni mostrano che la forte domanda di viaggi aerei continuerà a migliorare nella stagione estiva dell’emisfero settentrionale.

“I punti salienti dell’ACI World 13th Advisory Bulletin sull’impatto del COVID-19 sull’attività aeroportuale e sul percorso verso la ripresa includono:

– L’allentamento dell’inflazione e l’aumento della fiducia dei consumatori nella maggior parte dei paesi OCSE, combinati con il calo dei prezzi del jet fuel, suggeriscono una forte domanda di viaggi aerei sostenuta che continuerà a migliorare nella stagione estiva.

– Si prevede che gli aeroporti accoglieranno 2,7 miliardi di passeggeri nel secondo trimestre 2023 e 2,9 miliardi nel terzo trimestre 2023.

– Si prevede che il volume globale di passeggeri raggiungerà gli 8,4 miliardi nel 2023, quest’ultimo rappresentando il 92% dei livelli del 2019.

– La riapertura dell’economia cinese contribuisce ulteriormente all’attività globale e ai viaggi aerei internazionali. La sua economia ha superato le aspettative nel primo trimestre 2023, con una crescita del PIL in accelerazione al 4,5% dal 2,9% nel quarto trimestre 2022.

– La regione Asia-Pacifico dovrebbe rimbalzare nel 2023, raggiungendo i 2,9 miliardi, ovvero l’85,3% dei livelli 2019.

– La quota di passeggeri internazionali dovrebbe raggiungere il 38% dei passeggeri totali nel 2023, vicino al 42% di quota di traffico raggiunto nel 2019“, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “L’aumento del volume dei passeggeri, l’aumento della fiducia dei consumatori nella maggior parte dei paesi OCSE, combinati con il calo dei prezzi del jet fuel, suggeriscono che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte nella stagione estiva dell’emisfero settentrionale. L’apertura dei mercati dell’aviazione cinese rappresenta un progresso particolarmente positivo per l’attività globale e la domanda di viaggi aerei.

Ma dobbiamo essere vigili. Le previsioni di crescita del PIL si sono attenuate e i prezzi dell’energia e dei generi alimentari, sebbene diminuiti rispetto ai livelli massimi, rimangono superiori ai livelli pre-pandemia. Anche l’inflazione sarà un problema a breve termine, mettendo a dura prova la sostenibilità finanziaria degli aeroporti a causa dell’aumento dei costi operativi.

In questo contesto, i governi devono sostenere gli aeroporti consentendo loro di operare come imprese a pieno titolo. Gli aeroporti devono seguire solidi quadri normativi e non possono aumentare le tariffe senza l’approvazione dei governi: le compagnie aeree nella loro attività potrebbero adattare le loro tariffe in base a molte variabili. Politiche globali flessibili sui diritti possono aiutare gli aeroporti a riprendersi e crescere in modo sostenibile, ottimizzare l’esperienza del cliente, investire nelle infrastrutture attuali e future, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e massimizzare i benefici sociali ed economici degli aeroporti tra molti altri vantaggi”.

Nel maggio 2023 ACI World ha lanciato la campagna ‘#Back2Facts on the Airport Business’, volta a spiegare gli impatti socio-economici positivi degli aeroporti e dell’aviazione nel suo complesso, e la necessità per i governi di sostenere il business aeroportuale nella ripresa dalla pandemia e nel loro viaggio verso una crescita sostenibile.

(Ufficio Stampa ACI World)