IndiGo piazza uno storico ordine record per 500 aeromobili A320 Family

IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana per quota di mercato, ha siglato un ordine fermo per 500 aeromobili A320 Family, stabilendo il record per il più grande single purchase agreement nella storia dell’aviazione commerciale. L’ultimo accordo porta il numero totale di aeromobili Airbus ordinati da IndiGo a 1.330, stabilendo la sua posizione come il più grande A320 Family customer al mondo.

Lo storico accordo di acquisto è stato firmato da Rahul Bhatia, Promoter & Managing Director of IndiGo, dal Dr. Venkataramani Sumantran, Chairman and Non-Executive Independent Director of IndiGo, da Pieter Elbers, CEO of IndiGo, da Guillaume Faury, Airbus CEO, da Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International, al Paris Air Show 2023.

Pieter Elbers, CEO di IndiGo, ha dichiarato: “È difficile sopravvalutare l’importanza del nuovo ordine storico di IndiGo per 500 aeromobili della famiglia Airbus A320. Un portafoglio ordini ora di quasi 1.000 aerei nel prossimo decennio, consente a IndiGo di adempiere alla sua missione di continuare a promuovere la crescita economica, la coesione sociale e la mobilità in India. In IndiGo, siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea preferita dell’India per la connettività in e con l’India, e così facendo essere una delle principali compagnie aeree del mondo. Questo ordine ribadisce con forza la convinzione di IndiGo nella crescita dell’India, nella famiglia A320 e nella nostra partnership strategica con Airbus”.

“Questo ordine storico segna un nuovo capitolo nella relazione tra Airbus e IndiGo che sta democratizzando i viaggi aerei a prezzi accessibili per milioni di persone nel mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo. È anche una clamorosa approvazione dell’economia operativa best-in-class della A320 Family, che ha alimentato la crescita di IndiGo per quasi due decenni. Abbiamo a cuore il nostro rapporto di lunga data con IndiGo e siamo orgogliosi del nostro successo insieme. Non vediamo l’ora di contribuire alla crescita della connettività aerea dell’India nella sua rete domestica e nei mercati internazionali, attraverso l’espansione di questa formidabile partnership”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus.

“IndiGo, con base a Nuova Delhi, è tra i vettori in più rapida crescita al mondo. Dalla consegna del suo primo aeromobile A320neo nel marzo 2016, la sua flotta A320neo Family è cresciuta fino a diventare una delle più grandi al mondo con 264 aeromobili operativi (162 A320neo, 79 A321neo, 21 A320ceo e 2 A321 Freighter). IndiGo ha effettuato il suo primo ordine con Airbus nel 2005 (100 A320 Family) e ancora nel 2011 (180 A320 Family incluso il neo), nel 2014 (250 neo Family) e nel 2019 (300 A320neo Family) portando il precedente portafoglio ordini totale a 830 aeromobili A320 Family.

Negli ultimi due decenni l’A320neo è stato determinante nella democratizzazione dei viaggi aerei in India, poiché un’economia in espansione e l’aumento dei redditi disponibili continuano ad aggiungere milioni di viaggiatori per la prima volta a un mercato dell’aviazione in forte espansione”, afferma Airbus.

“In tutto il mondo, la A320 Family è leader indiscussa nella categoria degli aeromobili single-aisle. L’aereo ha la single-aisle cabin più ampia del cielo che incorpora le più recenti tecnologie. È dotato di un’aerodinamica migliorata e di motori di ultima generazione, con conseguenti riduzioni significative del consumo di carburante e minori emissioni. Con oltre 8.700 ordini da oltre 130 clienti, la A320neo Family è la famiglia di aeromobili scelta dalle compagnie aeree di tutto il mondo per tutti i modelli di business”, conclude Airbus.

Airbus ha inoltre annunciato altri due ordini oggi al Paris Air Show 2023

flynas ordina 30 ulteriori A320neo Family aircraft

flynas, vettore dell’Arabia Sudita e compagnia low-cost leader in Medio Oriente, ha siglato un ordine fermo con Airbus per 30 nuovi aeromobili A320neo Family, portando il totale dell’ordine con Airbus a 120 aeromobili A320neo, inclusi 10 A321XLR.

“Questo annuncio significativo riafferma la posizione di Flynas come attore chiave nel settore dell’aviazione del Regno e mette in evidenza gli ambiziosi piani della compagnia aerea di continuare ad espandere la propria flotta con l’aereo single-aisle più moderno ed efficiente in termini di consumo di carburante del mondo”, afferma Airbus.

“Mentre continuiamo a crescere ricevendo numerosi premi per l’eccellenza nelle operazioni e nei servizi ai clienti e investiamo nella nostra offerta, siamo lieti di confermare il nostro ultimo ordine con Airbus”, ha affermato Bander Almohanna, Chief Executive Officer & Managing Director of flynas. “La famiglia A320neo offre vantaggi ineguagliabili ai nostri passeggeri, offrendo prestazioni operative eccezionali e vantaggi ambientali, aiutandoci nel contempo a fornire esperienze di viaggio uniche a basso costo”.

“L’economicità imbattibile, l’autonomia più ampia e la single aisle cabin più spaziosa hanno reso la Famiglia A320neo la scelta preferita delle compagnie aeree di tutto il mondo. Ciò include il settore low cost, dove i vettori operano in ambienti particolarmente competitivi. Non vediamo l’ora di lavorare con flynas mentre sviluppa la sua futura flotta e presenza nel mercato saudita in rapida crescita”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus.

“flynas è un operatore all-Airbus ed è stata la prima compagnia aerea in Arabia Saudita ad acquisire l’A320neo. Il vettore opera attualmente una flotta di 32 A320neo, 13 A320ceo e quattro A330-300. L’aggiunta di questi nuovi aeromobili sosterrà i piani di crescita della compagnia aerea mentre continua ad espandere la sua rete di rotte e destinazioni internazionali.

La A320neo Family incorpora le più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione, Sharklets e aerodinamica migliorata, che insieme garantiscono una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di almeno il 20%. Con oltre 8.700 ordini da 136 clienti, la A320neo Family è l’aeromobile più popolare al mondo”, conclude Airbus.

Air Mauritius conferma ordine per tre A350

Air Mauritius ha confermato un ordine per tre aeromobili A350 al fine di espandere il proprio network in Europa e nell’Asia meridionale. I tre velivoli di ultima generazione porteranno la flotta A350 di Air Mauritius a un totale di sette. La compagnia aerea opera già quattro aeromobili Airbus A350 e quattro A330.

“Air Mauritius è orgogliosa di rinnovare la sua fiducia in Airbus e nei suoi prodotti, continuando una partnership lunga tre decenni. L’ulteriore aeromobile A350-900 ci aiuterà a rafforzare la nostra rete europea e garantire un’ulteriore crescita in altri mercati. Non vediamo l’ora di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi insieme ad Airbus”, ha affermato Kresimir Kucko, CEO di Air Mauritius.

“Ci complimentiamo con Air Mauritius per aver messo l’A350 al centro del suo programma di modernizzazione della flotta a lungo raggio. Con una maggiore autonomia, una migliore economia, passenger capacity and comfort, l’A350 è la piattaforma perfetta per collegare la bellissima isola di Mauritius al mondo”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo e il long range leader nella categoria 300-410 posti. L’A350 offre la maggiore autonomia rispetto a qualsiasi altra Famiglia di aeromobili commerciali oggi in produzione, con un’autonomia senza scalo fino a 9.700 mn”, conclude Airbus.

